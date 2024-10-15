«Наше присутствие между Ливаном и Израилем остается важным фактором»

Швейцарец Патрик Гоша рассказывает о своем опыте работы на Ближнем Востоке в качестве командующего миротворческой миссией ООН. Keystone / Alessandro Della Valle

«Когда видишь все эти разрушения и несчастья, выпадающие на долю людей во время войны, ещё сильнее хочется работать на благо мира. Наша миссия началась ещё в 1948 году — с подписания четырех перемирий, два из которых стали мирными договорами. И я очень хочу верить, что однажды и два других перемирия тоже станут миром».

3 минут

Телеканал RSI / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Italiano it “Quando si vedono le disgrazie della guerra, si vuole lavorare per la pace” Оригинал Читать далее “Quando si vedono le disgrazie della guerra, si vuole lavorare per la pace”

Это слова швейцарского дивизионного командира (комдив) Патрика Гоша, командующего миротворческой миссией ООН (ОНВУПВнешняя ссылка, или United Nations Truce Supervision Organization) на Ближнем Востоке. Созданная в мае 1948 года после первой арабо-израильской войны, миссия ОНВУП стала первой миротворческой операцией в истории Организации Объединенных Наций.

С тех пор военные наблюдатели ОНВУП постоянно остаются на Ближнем Востоке, с тем чтобы следить за режимом прекращением огня, осуществлять мониторинг выполнения положений соглашения о перемирии, предотвращать эскалацию насилия и помогать другим миротворческим операциям ООН в регионе.

Показать больше

Показать больше Как швейцарский генерал хранит «мир» на Ближнем Востоке Этот контент был опубликован на Разговор с Патриком Гоша, новым главой Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) на Ближнем Востоке. Читать далее Как швейцарский генерал хранит «мир» на Ближнем Востоке

Надежда на мир, с точки зрения швейцарского офицера, не умирает, его осознание своей важной роли мотивирует его не отступать и работать дальше даже в ситуации продолжающихся постоянных нарушений международного права в регионе.

«Их слишком много, сотни каждый день, но наше присутствие на «голубой линии» между Ливаном и Израилем остается крайне важным фактором: конфликтующие стороны знают, что за ними наблюдают глаза международного сообщества. Наша штаб-квартира находится в Иерусалиме. Небо над нами пересекали ракеты, стартовавшие из Газы, а на днях еще и иранские ракеты. Но мы были подготовлены и к этому».

Показать больше

Показать больше Миротворческая миссия швейцарских военнослужащих в Израиле Этот контент был опубликован на По случаю Международного дня миротворцев SWI отправился в Израиль, чтобы ближе познакомиться с работой швейцарских военных наблюдателей. Читать далее Миротворческая миссия швейцарских военнослужащих в Израиле

Под командованием Патрика Гоша по всему Ближнему Востоку работают четыре сотни наблюдателей из полусотни стран мира. Это и есть те самые «глаза», которые следят за соблюдением международного права в регионе и за условиями жизни гражданского населения. «Наше присутствие успокаивает население, мы помогаем людям, сообщая об их нуждах соответствующим структурам и органам ООН, которые затем могут доставить сюда необходимую гуманитарную помощь».

Обострение напряженности в последние недели вынудило миротворцев принять повышенные меры безопасности. «В некоторых местах нам пришлось даже усилить физическую охрану сотрудников, используя бронированные автомобили, пуленепробиваемые жилеты и шлемы. Численность персонала ООН была несколько сокращена, гражданский персонал из южного Ливана был почти полностью выведен».

Показать больше

Показать больше Глава миссии ООН о проблемах миротворчества на Ближнем Востоке Этот контент был опубликован на Патрик Гоша говорит, что участие Швейцарии в миротворческих миссиях ООН открыло для неё новые возможности, не затронув нейтралитета. Читать далее Глава миссии ООН о проблемах миротворчества на Ближнем Востоке

Пострадавших среди членов миссии ОНВУП нет. Однако в марте 2024 года четыре человека были ранены осколками разорвавшейся мины. «Работающие здесь две дюжины швейцарских военнослужащих очень хорошо обучены и знают, как действовать в кризисных ситуациях», — говорит Патрик Гоша.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна Этот контент был опубликован на Ирландия, Испания и Норвегия объявили, что собираются признать палестинское государство. Какова была реакция Швейцарии? Читать далее Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна