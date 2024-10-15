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Внешняя политика

«Наше присутствие между Ливаном и Израилем остается важным фактором»

Швейцарец Патрик Гоша рассказывает о своем опыте работы на Ближнем Востоке в качестве командующего миротворческой миссией ООН.
Швейцарец Патрик Гоша рассказывает о своем опыте работы на Ближнем Востоке в качестве командующего миротворческой миссией ООН. Keystone / Alessandro Della Valle

«Когда видишь все эти разрушения и несчастья, выпадающие на долю людей во время войны, ещё сильнее хочется работать на благо мира. Наша миссия началась ещё в 1948 году — с подписания четырех перемирий, два из которых стали мирными договорами. И я очень хочу верить, что однажды и два других перемирия тоже станут миром».

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Телеканал RSI / портал SWI Swissinfo

Это слова швейцарского дивизионного командира (комдив) Патрика Гоша, командующего миротворческой миссией ООН (ОНВУПВнешняя ссылка, или United Nations Truce Supervision Organization) на Ближнем Востоке. Созданная в мае 1948 года после первой арабо-израильской войны, миссия ОНВУП стала первой миротворческой операцией в истории Организации Объединенных Наций.

С тех пор военные наблюдатели ОНВУП постоянно остаются на Ближнем Востоке, с тем чтобы следить за режимом прекращением огня, осуществлять мониторинг выполнения положений соглашения о перемирии, предотвращать эскалацию насилия и помогать другим миротворческим операциям ООН в регионе.

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UNTSO military observers in the Middle East

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Как швейцарский генерал хранит «мир» на Ближнем Востоке

Этот контент был опубликован на Разговор с Патриком Гоша, новым главой Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) на Ближнем Востоке.

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Надежда на мир, с точки зрения швейцарского офицера, не умирает, его осознание своей важной роли мотивирует его не отступать и работать дальше даже в ситуации продолжающихся постоянных нарушений международного права в регионе.

«Их слишком много, сотни каждый день, но наше присутствие на «голубой линии» между Ливаном и Израилем остается крайне важным фактором: конфликтующие стороны знают, что за ними наблюдают глаза международного сообщества. Наша штаб-квартира находится в Иерусалиме. Небо над нами пересекали ракеты, стартовавшие из Газы, а на днях еще и иранские ракеты. Но мы были подготовлены и к этому».

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голубь
A Swiss military observer keeps watch over the Golan Heights in Israel

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Миротворческая миссия швейцарских военнослужащих в Израиле

Этот контент был опубликован на По случаю Международного дня миротворцев SWI отправился в Израиль, чтобы ближе познакомиться с работой швейцарских военных наблюдателей.

Читать далее Миротворческая миссия швейцарских военнослужащих в Израиле

Под командованием Патрика Гоша по всему Ближнему Востоку работают четыре сотни наблюдателей из полусотни стран мира. Это и есть те самые «глаза», которые следят за соблюдением международного права в регионе и за условиями жизни гражданского населения. «Наше присутствие успокаивает население, мы помогаем людям, сообщая об их нуждах соответствующим структурам и органам ООН, которые затем могут доставить сюда необходимую гуманитарную помощь».

Обострение напряженности в последние недели вынудило миротворцев принять повышенные меры безопасности. «В некоторых местах нам пришлось даже усилить физическую охрану сотрудников, используя бронированные автомобили, пуленепробиваемые жилеты и шлемы. Численность персонала ООН была несколько сокращена, гражданский персонал из южного Ливана был почти полностью выведен».

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Уроженец Швейцарии генерал-майор Патрик Гоша, глава ОНВУП

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Глава миссии ООН о проблемах миротворчества на Ближнем Востоке

Этот контент был опубликован на Патрик Гоша говорит, что участие Швейцарии в миротворческих миссиях ООН открыло для неё новые возможности, не затронув нейтралитета.

Читать далее Глава миссии ООН о проблемах миротворчества на Ближнем Востоке

Пострадавших среди членов миссии ОНВУП нет. Однако в марте 2024 года четыре человека были ранены осколками разорвавшейся мины. «Работающие здесь две дюжины швейцарских военнослужащих очень хорошо обучены и знают, как действовать в кризисных ситуациях», — говорит Патрик Гоша.

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Федеральный совет рассмотрит вопрос о таком признании только тогда, когда такое решение будет способным внести конкретный вклад в мирный процесс урегулирования на Ближнем Востоке».

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Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна

Этот контент был опубликован на Ирландия, Испания и Норвегия объявили, что собираются признать палестинское государство. Какова была реакция Швейцарии?

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