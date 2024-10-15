«Наше присутствие между Ливаном и Израилем остается важным фактором»
«Когда видишь все эти разрушения и несчастья, выпадающие на долю людей во время войны, ещё сильнее хочется работать на благо мира. Наша миссия началась ещё в 1948 году — с подписания четырех перемирий, два из которых стали мирными договорами. И я очень хочу верить, что однажды и два других перемирия тоже станут миром».
Это слова швейцарского дивизионного командира (комдив) Патрика Гоша, командующего миротворческой миссией ООН (ОНВУПВнешняя ссылка, или United Nations Truce Supervision Organization) на Ближнем Востоке. Созданная в мае 1948 года после первой арабо-израильской войны, миссия ОНВУП стала первой миротворческой операцией в истории Организации Объединенных Наций.
С тех пор военные наблюдатели ОНВУП постоянно остаются на Ближнем Востоке, с тем чтобы следить за режимом прекращением огня, осуществлять мониторинг выполнения положений соглашения о перемирии, предотвращать эскалацию насилия и помогать другим миротворческим операциям ООН в регионе.
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Надежда на мир, с точки зрения швейцарского офицера, не умирает, его осознание своей важной роли мотивирует его не отступать и работать дальше даже в ситуации продолжающихся постоянных нарушений международного права в регионе.
«Их слишком много, сотни каждый день, но наше присутствие на «голубой линии» между Ливаном и Израилем остается крайне важным фактором: конфликтующие стороны знают, что за ними наблюдают глаза международного сообщества. Наша штаб-квартира находится в Иерусалиме. Небо над нами пересекали ракеты, стартовавшие из Газы, а на днях еще и иранские ракеты. Но мы были подготовлены и к этому».
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Под командованием Патрика Гоша по всему Ближнему Востоку работают четыре сотни наблюдателей из полусотни стран мира. Это и есть те самые «глаза», которые следят за соблюдением международного права в регионе и за условиями жизни гражданского населения. «Наше присутствие успокаивает население, мы помогаем людям, сообщая об их нуждах соответствующим структурам и органам ООН, которые затем могут доставить сюда необходимую гуманитарную помощь».
Обострение напряженности в последние недели вынудило миротворцев принять повышенные меры безопасности. «В некоторых местах нам пришлось даже усилить физическую охрану сотрудников, используя бронированные автомобили, пуленепробиваемые жилеты и шлемы. Численность персонала ООН была несколько сокращена, гражданский персонал из южного Ливана был почти полностью выведен».
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Пострадавших среди членов миссии ОНВУП нет. Однако в марте 2024 года четыре человека были ранены осколками разорвавшейся мины. «Работающие здесь две дюжины швейцарских военнослужащих очень хорошо обучены и знают, как действовать в кризисных ситуациях», — говорит Патрик Гоша.
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