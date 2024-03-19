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Внешняя политика

Олимпиаду в Париже откроют без россиян и белорусов

МОК в Лозанне исключил россиян и белорусов из участия в церемонии открытия Летней Олимпиады в Париже.
МОК в Лозанне исключил россиян и белорусов из участия в церемонии открытия Летней Олимпиады в Париже. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Из-за агрессивной войны против Украины российским и белорусским спортсменам разрешено выступать на летних Играх в столице Франции только на определенных условиях. Среди прочего, под запретом находятся российский флаг, гимн и другие государственные символы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. Также спортсменам запрещено иметь какое-либо отношение к вооруженным силам, в командных видах спорта россиян и белорусов вообще не будет. Напомним, что осенью прошлого 2023 года Международный олимпийский комитет в Лозанне приостановил деятельность Олимпийского комитета России.

Это решение было принято в ответ на нарушение Россией, по мнению МОК, положений Олимпийской хартии, поскольку НОК России принял в свои члены спортивные организации аннексированных украинских областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

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Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно высказался против «Всемирных игр дружбы», которые планирует провести Россия в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года (летние игры) и в Сочи зимой 2026 года (зимние игры).

МОК призвал федерации, входящие в его состав, не принимать участия в подобном мероприятии, поскольку это «циничная попыткаВнешняя ссылка Российской Федерации политизировать спорт». По мнению МОК, Россия нарушает Олимпийскую хартию, сразу несколько резолюций ООН, а также «проявляет неуважение к спортсменам и репутации спортивных соревнований как таковых».

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