Олимпиаду в Париже откроют без россиян и белорусов
Из-за агрессивной войны против Украины российским и белорусским спортсменам разрешено выступать на летних Играх в столице Франции только на определенных условиях. Среди прочего, под запретом находятся российский флаг, гимн и другие государственные символы.
Об этом сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. Также спортсменам запрещено иметь какое-либо отношение к вооруженным силам, в командных видах спорта россиян и белорусов вообще не будет. Напомним, что осенью прошлого 2023 года Международный олимпийский комитет в Лозанне приостановил деятельность Олимпийского комитета России.
Это решение было принято в ответ на нарушение Россией, по мнению МОК, положений Олимпийской хартии, поскольку НОК России принял в свои члены спортивные организации аннексированных украинских областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.
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Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) однозначно высказался против «Всемирных игр дружбы», которые планирует провести Россия в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года (летние игры) и в Сочи зимой 2026 года (зимние игры).
МОК призвал федерации, входящие в его состав, не принимать участия в подобном мероприятии, поскольку это «циничная попыткаВнешняя ссылка Российской Федерации политизировать спорт». По мнению МОК, Россия нарушает Олимпийскую хартию, сразу несколько резолюций ООН, а также «проявляет неуважение к спортсменам и репутации спортивных соревнований как таковых».
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