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Внешняя политика

Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права».
«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права». KEYSTONE/KEYSTONE MARTIN RUETSCHI

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд, она же президент Швейцарии в 2024 году, подчеркнула важность Совета Европы, которому в мае исполнилось 75 лет. В интервью газете «Блик» она также сообщила, что «Швейцария должна делать всё возможное, чтобы поддержать Украину».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / газета Blick / портал SWI Swissinfo

«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права». В этом уверена Виола Амхерд. По ее словам, эта структура представляет собой «успешную попытку восстановить континент после разрушительной Второй мировой войны. Но в 2024 году безопасность и процветание Европы снова находятся под особой угрозой из-за войны России против Украины. Если европейцы хотят, чтобы их политическая, экономическая и социальная модель, как и прежде, имела влияние в мире, то тогда они должны быть и дальше активно привержены защите ценностей, которые и помогли сформировать нынешнюю Европу».

Члены Совета Европы подтвердили эту основную задачу Света на своем саммите в Рейкьявике в прошлом 2023 году. «Поэтому юбилей – это еще и момент для укрепления уверенности в себе и для оптимизма, в конце концов, сама история СЕ показывает, что даже самые сложные ситуации могут породить для будущего нечто многообещающее. Соответственно, Швейцария хотела бы поддержать эту организацию, выдвинув кандидатуру бывшего министра правительства Швейцарии Алена Берсе на должность генерального секретаря Совета».

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в активе у швейцарца Д. Коттье есть единогласно принятая резолюция в пользу создания специального трибунала по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины. Трудно представить себе официальный Берн, выступающим с такой инициативой.

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В интервью газете «Блик» Внешняя ссылкаВиола Амхерд также сообщила, что на мирную конференцию по Украине на Бюргенштоке в середине июня был приглашен и Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции. А как быть с Европой в целом, которая переживает переломный момент. Неужели в Федеральном совете никогда не обсуждался вопрос о поставках оружия Украине на основе чрезвычайного законодательства?

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По словам президента Швейцарии, «чрезвычайное законодательство никогда не обсуждалось, оно в целом должно использоваться только в самых крайних случаях, например, как это было во время кризиса с коронавирусом. Сейчас же парламент обсуждает поправки к швейцарскому военно-экспортному законодательству». Виола Амхерд также подчеркнула, что «мы должны укреплять свою обороноспособность.

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Мы не должны быть «прорехой» (на системе европейской безопасности), мы должны вносить свой вклад в укрепление безопасности и именно поэтому мы продолжим программу оборонных закупок». Как известно, в июне в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Несколько недель назад официальный Берн говорил о том, что он получил позитивные сигналы от Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. А кто-нибудь уже дал какие-то точные обещания?

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Всеобщей декларации прав человека — 75 лет. Насколько она актуальна?

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По словам Виолы Амхерд, «мы разослали все приглашения только на той неделе. Я уверена, что у нас будет хорошая явка. Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос проведения такой конференции на нашей встрече в Берне (перед форумом в Давосе в январе 2024 года, прим. ред. ), и я считаю, что Швейцария должна делать все возможное, чтобы поддержать Украину. Для нас, нейтральной страны, миротворчество является одной из основных компетенций». Станет ли конференция на Бюргенштоке успешной?

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Ален Берсе намерен стать Генсеком Совета Европы

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«Успехом будет уже широкая палитра участников. Речь на конференции пойдет, в том числе, о четырех темах – о гуманитарных вопросах, ядерной безопасности, свободе судоходства и продовольственной безопасности. Если мы сможем найти здесь общий знаменатель, это уже будет успех. Еще одним успехом было бы положение, при котором бы мы смогли конкретно заняться мирным процессом. Мы должны думать о будущем, в том числе и о послезавтрашнем дне». Как указала далее Виола Амхерд, открывать конференцию будет она вместе с коллегой, главой МИД Иньяцио Кассисом.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR