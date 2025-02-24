«Швейцария будет поддерживать Украину», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер. Она также заявила, что целью остается «достижение справедливого и прочного мира». «Совершенно очевидно, что прочный мир не может быть достигнут без и помимо Украины», — отметила она.
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Keystone-SDA
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Swiss president reiterates country’s support for Ukraine
«Мы стремимся тесно сотрудничать с нашими партнерами в Европе ради мирного будущего в Украине и на всем континенте». Карин Келлер-Зуттер напомнила о той поддержке, которую Швейцария уже оказывала Украине, в частности, о конференции на Бюргенштоке в июне 2024 года. Она также упомянула конференцию по разминированию, прошедшую в Лозанне в октябре 2024 года.
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По ее словам, минная угроза в Украине не только ставит под угрозу жизни людей, но и подрывает продовольственную безопасность как в этой стране, так и во всем мире. Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, обеспечивая им всемерную поддержку.
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«Спустя три года после начала полномасштабного российского вторжения солидарность Швейцарии с Украиной остается беспрецедентной».
Кроме того, правительство страны выделило на период до 2028 года 1,5 млрд швейцарских франков (1,67 миллиарда долларов) на восстановление городской инфраструктуры в Украине, на обеспечение надежного базового снабжения людей услугами и на оказание чрезвычайной помощи.
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Ведёт:
Жеральдин Вонг Сак Хой
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В 2026 году Швейцария будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что, по словам Карин Келлер-Зуттер, позволит ей внести еще больший вклад в укрепление мира и безопасности в Украине и во всем мире.
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