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«Швейцария будет поддерживать Украину»

«Швейцария будет поддерживать Украину», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.
«Швейцария будет поддерживать Украину», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер. Keystone-SDA

«Швейцария будет поддерживать Украину», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер. Она также заявила, что целью остается «достижение справедливого и прочного мира». «Совершенно очевидно, что прочный мир не может быть достигнут без и помимо Украины», — отметила она.

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Keystone-SDA

«Мы стремимся тесно сотрудничать с нашими партнерами в Европе ради мирного будущего в Украине и на всем континенте». Карин Келлер-Зуттер напомнила о той поддержке, которую Швейцария уже оказывала Украине, в частности, о конференции на Бюргенштоке в июне 2024 года. Она также упомянула конференцию по разминированию, прошедшую в Лозанне в октябре 2024 года.

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По ее словам, минная угроза в Украине не только ставит под угрозу жизни людей, но и подрывает продовольственную безопасность как в этой стране, так и во всем мире. Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, обеспечивая им всемерную поддержку.

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Кроме того, правительство страны выделило на период до 2028 года 1,5 млрд швейцарских франков (1,67 миллиарда долларов) на восстановление городской инфраструктуры в Украине, на обеспечение надежного базового снабжения людей услугами и на оказание чрезвычайной помощи.

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