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Швейцария ввела новые санкции ЕС против России

Санкции Евросоюза были введены в отношении России в связи с её агрессивной войной против Украины.
Санкции Евросоюза были введены в отношении России в связи с её агрессивной войной против Украины. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

После поправок, внесенных Европейским союзом 16 декабря 2024 года в свое санкционное законодательство, Швейцария также добавила в свой санкционный список несколько десятков имен физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, введенные против России в связи с её агрессивной войной против Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Министерство экономики Швейцарии объявило об этих последних санкциях в понедельник 23 декабря 2024 года. В общей сложности будут заморожены активы еще 54 физических лиц и 30 компаний и организаций. Швейцарским компаниям и структурам запрещено предоставлять им какие-либо активы или иные экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещено въезжать в Швейцарию и путешествовать по ней.

По данным министерства экономики Швейцарии, указанные 54 физических лица, в отношении которых были введены новые санкции, это, прежде всего, военнослужащие, руководители компаний российского энергетического сектора, а также лица, которые несут ответственность за депортацию детей или распространение пропаганды и ложной информации. В число 30 компаний и организаций, в отношении которых были введены новые санкции, входят российские компании сферы и судоходные фирмы, занимающиеся транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов.

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ЕС принял эти новые меры в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины. В Швейцарии новые санкции вступят в силу 24 декабря 2024 года. Швейцария также переняла новые санкции ЕС против Беларуси, добавив в свой санкционный список 26 физических лиц и две организации. Среди них представители судебной власти, например судьи, ответственные за репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, а также руководители тюрем, в которых с политическими заключенными обращаются как правило более чем жестоко.

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