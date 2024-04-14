Швейцария осудила нападение Ирана на Израиль
Швейцария решительно осудила ночную атаку Ирана на Израиль и призвала все стороны проявлять сдержанность и благоразумие.
«Швейцария решительно осуждает скоординированные атаки Ирана на Израиль», — указало Министерство иностранных дел Швейцарии в Твиттере в воскресенье 14 апреля 2024 года. МИД указал также, что эта атака значительно повышает степень военно-политических рисков в регионе, и призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность. «Спираль эскалации (насилия) должна быть немедленно остановлена», — говорится в заявлении МИД Швейцарии.
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Напомним, что впервые в истории Исламской Республики Иран напрямую атаковал Израиль. По данным израильского военно-политического руководства в ходе масштабной ночной атаки по Израилю было выпущено около двух сотен беспилотников и ракет, однако подавляющее большинство этих летательных аппаратов было перехвачено израильской противовоздушной обороной еще за пределами страны.
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На территорию Израиля упало лишь небольшое количество ракет, погибших и серьезных разрушений не было. В воскресенье 14 апреля швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) заявила, что приостановила все полеты в Тель-Авив и из него. Она также избегает воздушного пространства Ирана, Ирака и Израиля.
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