Швейцарская разведка: «Цель Путина — дестабилизация Европы»

Конфедерация служит основным координационным центром для российских разведопераций за рубежом в Европе. KEYSTONE

Швейцарская разведка (Nachrichtendienst des Bundes NDB) предупреждает: Конфедерация служит основным координационным центром для российских разведопераций в Европе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / газета SonntagsZeitung / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russia poses the biggest espionage threat in Switzerland Оригинал Читать далее Russia poses the biggest espionage threat in Switzerland

Громкий сюжет с прослушкой в Германии высокопоставленных военнослужащих Бундесвера — лучшее доказательство того, что после неудач начального этапа войны против Украины Россия снова активизировала свою разведывательную деятельность в Европе. Об этом сообщает воскресная швейцарская газета «ЗоннтагсцайтунгВнешняя ссылка».

Со своей стороны Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) подтверждает: «Наибольшая угроза в настоящее время исходит от российских разведывательных служб». Таковы оценки пресс-секретаря спецслужбы Сони Маргелист (Sonja Margelist), высказанные в ответ на соответствующий запрос газеты.

Таким образом, разведка еще раз предупреждает о том, что ситуация с иностранным шпионажем в Швейцарии продолжает обостряться. В последнем ситуационном отчете, который был опубликован NDB в середине 2023 года, уже говорилось о том, насколько реальна угроза, исходящая для Швейцарии от деятельности иностранных разведок.

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Русские тогда упоминались в качестве основных «игроков», но в то время они все еще были на одном уровне с китайцами. «Европа находится в состоянии войны», — говорит Петер Регли (Peter Regli), бывший глава разведывательной службы. «Возросшая разведывательная активность России — это элемент гибридной угрозы. Цель Путина — дестабилизировать Западную Европу. Это требует всестороннего сбора информации».

Недавно, судя по всему, российские разведслужбы смогли подслушать разговор высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших размещение крылатых ракет «Таурус» в Украине. Будучи обнародованной, эта аудиозапись вызвала настоящий переполох в Германии. Британская ежедневная газета Financial Times сообщила на этой неделе, что российские секретные службы «реорганизовались, и теперь степень их активности может быть выше, чем во времена холодной войны, пусть русские и потерпели на начальное стадии войны в Украине серьезное поражение.

Российское посольство в Берне, Швейцария. © Keystone / Anthony Anex

В то время ряд европейских стран выслал большое количество российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Как указывает газета «Зоннтагсцайтунг», Швейцария воздержалась от этого шага. Однако, как подчеркивает NDB, противодействие российской разведывательной активности остается одним из основных направлений работы швейцарских спецслужб. Помимо кибершпионажа, значительная часть сбора информации в Швейцарии осуществляется с использованием аналоговых человеческих источников.

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«В основном для этой деятельности используются российские дипломатические представительства». Как пишет Financial Times, российские агенты, замаскированные под дипломатов, теперь действуют в основном из нейтральных стран, таких как Швейцария и Австрия. Ссылаясь на свои источники в кругах спецслужб, британская газета утверждает, что почти треть российских резидентур в Европе теперь контролируется из «безопасных центров», таких, как Женева и Вена. Бывший российский дипломат Борис Бондарев, работавший в Женеве, также считает, что Женева является «одним из важнейших центров деятельности российских секретных служб», о чем он рассказал газетам, выходящим в издательском холдинге Tamedia.

Многие шпионы, по его словам, отправляются работать в Швейцарию, известную своим либеральным законодательством. Так или иначе, число официально аккредитованных в Швейцарии российских дипломатов в Швейцарии остается с начала войны два года назад стабильным: в настоящее время, по данным Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) в Швейцарии аккредитовано 218 российских дипломатов. Согласно ситуационному отчету NDB «как минимум треть российского дипломатического персонала в Швейцарии работает на российские спецслужбы, а это более 70 человек».

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«На самом деле только верхушка айсберга, ведь известно, что большинство российских дипломатов работают на спецслужбы», — говорит Петер Регли. «Федеральный совет (кабмин Швейцарии) мог бы делать куда больше для противодействия шпионской деятельности России на швейцарской земле. Но правительство предпочитает придерживаться устаревшей концепции нейтралитета. А между тем, кто сегодня придерживается нейтралитета, тот находится на стороне агрессора».

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