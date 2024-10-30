Швейцарские адвокаты попали под санкции США за помощь россиянам

Украинский военнослужащий перед зданием, разрушенным в результате российского авиаудара, во время патрулирования в городе Мирноград, Украина, вторник, 17 сентября 2024 года. Мирноград (до 2016 — Димитров) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Мирноградской городской общины. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC*) внесло в санкционный список двух швейцарских адвокатов. Считается, что они создавали компании и трасты, с тем чтобы помочь российским клиентам обходить санкции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en US Treasury sanctions two Swiss lawyers for aiding Russian clients Оригинал Читать далее US Treasury sanctions two Swiss lawyers for aiding Russian clients

Согласно пресс-релизу Посольства США в Швейцарии, опубликованному в среду 30 октября 2024 года, эти два юриста способствовали «незаконному трансферу денежных средств, используя лазейку в швейцарском законодательстве, позволяющую юристам / адвокатам выступать в качестве нефинансовых посредников и со ссылкой на адвокатскую тайну обходить нормативы так называемой «должной добросовестности» (due diligence**), не предоставляя в распоряжение надзорных органов никакой отчётности».

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«Швейцария — это как глобальный финансовый центр, так и ключевое звено международной системы санкций», — указал посол США в Швейцарии Скотт Миллер в своем заявлении для прессы. «Швейцария может и должна делать куда больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Дипломат призвал Швейцарию усилить контроль за соблюдением санкций и закрыть в её законодательстве, регулирующем порядок противодействия отмыванию денег, все имеющиеся лакуны и лазейки, с тем чтобы юристы / адвокаты, выступающие в качестве посредников, подпадали под требования надзорных органов в части информирования властей о потенциально незаконных финансовых операциях.

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Данное заявление посла было сделано на фоне очередных санкций, введенных США в отношении почти 400 человек и компаний в более чем дюжине стран. Эти физические и юридические лица обвиняются Вашингтоном в предоставлении России передовых технологий с целью поддержания ее «военной машины» в рабочем состоянии.

«Опираясь на беспрецедентные меры, которые мы уже ввели в координации с нашими союзниками и партнерами, сегодня Соединенные Штаты вводят новые санкции против почти четырех сотен юридических и физических лиц, позволяющих России вести незаконную войну против Украины», — говорится в заявлении Госсекретаря США (главы МИД) Энтони Блинкена.

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Министерство финансов США объявило со своей стороны о введении санкций против 275 физических и юридических лиц в таких странах, как Индия, Швейцария, Китай и Турция, с целью «разрушить глобальные каналы обхода санкций, уже введенных в отношении России. Мы полны решимости ослабить способность России снабжать свою военную машину (расходными материалами) и остановить тех, кто стремится поддерживать эти усилия, обходя или избегая санкции и меры экспортного контроля», — указал помощник министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).

Одновременно Министерство торговли США (United States Department of Commerce) объявило о введении торговых ограничений в отношении 40 иностранных организаций по причине «поддержки ими незаконной войны Кремля против Украины», а также ужесточило, «с тем, чтобы пресечь совершение ими от имени России закупок микроэлектроники и других релевантных видов продукции», уже существующие ограничения против 49 других иностранных организаций из таких стран, как Китай, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты. Страны «Большой Семерки» (G7) пообещали усилить противодействие обходу санкций, введенных в период с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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Примечания:

*Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности.

**Due diligence: процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке.