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Швейцарский дипломат: «Мы шли на большой риск»

Организация саммита по Украине на Бюргенштоке в Швейцарии была поручена послу Габриэлю Люхингеру.
Организация саммита по Украине на Бюргенштоке в Швейцарии была поручена послу Габриэлю Люхингеру. Keystone / Peter Schneider

Организация саммита по Украине на Бюргенштоке в Швейцарии была поручена послу Габриэлю Люхингеру.

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Симона Хуллигер (Simone Hulliger), телеканал SRF / портал SWI

Посол Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger) возглавляет рабочую группу МИД Швейцарии, которая и организовала конференцию по Украине. Именно он добивался максимально широкого состава участников саммита, и именно он пытался зондировать почву на предмет содержания текста возможной итоговой декларации.

SRF News. Как часто Вам приходилось импровизировать во время этого напряженного уикенда на Бюргенштоке?

Габриэль Люхингер. Мы были хорошо очень подготовлены. Но когда вы пригласили представителей более ста стран и международных организаций, то вполне нормально, что происходят непредсказуемые вещи. Неоднократно, например, менялось время прибытия делегаций, некоторые делегации приезжали, не будучи зарегистрированными. Они просто внезапно появлялись на пороге!

Какие это были страны?

Были отдельные страны Африки, которые действовали очень спонтанно, буквально в последний момент. Нам приходилось реагировать и нам даже удалось для всех них найти гостиницы.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на конференции ее участники «делали историю». Другие говорят, что мы ни на йоту не стали ближе к миру. Какова Ваша оценка?

На самом деле, я оцениваю итоги саммита положительно. Я понимаю, что невозможно разработать план мира на самом высоком уровне с главами государств и правительств на ранней стадии – это вам не учебник (истории международных отношений). Но я считаю, что мы эффективно отметили некую отправную точку. Многие государства, и Украина в том числе, надеялись, что Швейцария предоставит им платформу для диалога. И как раз это мы и сделали.

Однако не все страны смогли договориться по тексту заключительной декларации. Вы разочарованы?

Нисколько. Мы даже ожидали, что у нас вообще не будет итоговой декларации. В качестве плана «Б» Швейцария просто опубликовала бы некое резюме в конце саммита. Мы вели переговоры со многими странами вплоть до последней минуты, пытаясь адаптировать текст так, чтобы достичь общего консенсуса. Затем нам действительно удалось опубликовать итоговую декларацию, в подписании которой приняли участие 84 делегации. Я убежден, что это большой успех и очень важно для дальнейшего процесса (мирного урегулирования).

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То есть, когда конференция только начиналась, Швейцария должна была исходить из варианта, что она организует грандиозное мероприятие, которое даже не приведет к принятию какой-то итоговой декларации?

Да, именно так. Я действительно должен сказать, что мы редко когда в прошлом шли на подобный риск. И я лично горжусь тем, что у нас хватило смелости сделать это, даже несмотря на всю неопределенность, в которой мы находились в самом начале.

Что будет дальше? Вы уже получили какие-то сигналы от Китая и России?

Я уже нахожусь в личном контакте с Китаем, чтобы проинформировать его о конференции и продолжить диалог. Без Китая решения (проблемы установления мира в Украине) не будет. Я также лично очень разочарован тем, что Китай так и не удалось пригласить на Бюргеншток. Это, конечно, неудача. Швейцария, естественно, поддерживает отношения и с Россией. Мы создали базовую основу, которая позволяет начать процесс (мирного урегулирования) прямо сейчас. Совершенно ясно, что Россия должна быть каким-то образом (в него) интегрирована.

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Но пока ведь даже не ясно, когда и где состоится следующий саммит.

Он точно не будет проходить в Европе или на Западе. Еще на Бюргенштоке мы провели переговоры с заинтересованными странами. Теперь им самим предстоит принять решение. Я думаю, что в ближайшие несколько недель что-то произойдет. И мы увидим, как все будет развиваться дальше.

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Интервью проводила Симона Хуллигер (Simone Hulliger), оригинал на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка.

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