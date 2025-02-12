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Швейцарский доброволец погиб на фронте в Украине

Швейцарский доброволец погиб на фронте в Украине. Эту информацию подтверждает и Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии. Ukrainian 24Th Mechanised Brigade
Швейцарский доброволец погиб на фронте в Украине. Эту информацию подтверждает и Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии. Keystone-SDA

Гражданин Швейцарии впервые погиб на линии фронта в Украине. Федеральный департамент иностранных дел (EDA) подтвердил: «Посольство Швейцарии в Киеве было проинформировано украинской армией еще в начале 2025 года о том, что гражданин Швейцарии погиб в бою на фронте».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Обстоятельства его гибели неизвестны, как и подразделение, в котором он служил. МИД Швейцарии находится в контакте с родными и близкими погибшего. Украинская армия ВСУ не раскрывает никакой информации. В самой Швейцарии военная юстиция ведет сейчас 13 дел по фактам «службы в иностранной армии».

Швейцарское законодательство запрещает, как известно, гражданам страны служить в национальных армиях других государств. Нарушителям грозит крупный штраф или до трех лет лишения свободы. Один из таких добровольцев — Йона Нейдхарт (Jona Neidhart), о котором мы уже рассказывали.

Несмотря на угрозу уголовного преследования, он недавно вновь отправился в Украину, чтобы вступить в штурмовую бригаду ВСУ. «Я останусь здесь, пока позволяет здоровье. После этого я готов разбираться с юридическими последствиями», — говорит он. В июне 2024 года он уже добровольно сдался правоохранительным органам Швейцарии, о чем сообщали все СМИ страны, но теперь он снова на фронте.

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В настоящее время швейцарская военная юстиция проводит разбирательство в отношении 24 граждан Швейцарии, подозреваемых в том, что они добровольцами воевали в Украине. Один из этих добровольцев — Йона Нейдхарт

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Депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от Социал-демократической партии (Sozialdemokratische Partei, SP) Йон Пульт (Jon Pult) считает, что этих бойцов нельзя наказывать. «Они защищают демократию и суверенитет Украины, а это соответствует нашим ценностям». В пятницу 14 февраля 2025 года его инициативу, предлагающую провести всеобщую амнистию добровольцев, обсудит парламентский Комитет по юридическим вопросам.

Филипп Матиас Бреги (Philipp Matthias Bregy), лидер Партии «Центр» (Die Mitte), выступает против амнистии: «Швейцарский закон однозначно запрещает гражданам страны службу в иностранных вооруженных формированиях. Если мы начнем делать исключения, то это поставит под сомнение наш нейтралитет».

В «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины» (Інтернаціональний легіон територіальної оборони України / International Legion Defence of Ukraine) сражаются добровольцы со всего мира, в том числе правые экстремисты и бывшие преступники. «Около 40% приезжают за деньгами, 10–20% — идеалисты, а 30% имеют преступное прошлое», — утверждает один из бойцов легиона.

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«Я не мог просто так сидеть сложа руки. Я должен был действовать», — говорит Йона Найдхарт.

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Швейцарский доброволец в Украине: «Стальной кулак в лицо русским»

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Швейцарец Патрик Мессмер (Patrick Messmer), служащий оператором беспилотников в украинской военной разведке ГУР, в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка отмечает: «В нашем подразделении есть и еврей, и неонацист. Это не лучшее сочетание, но на войне все работают вместе, и каждый должен быть уверен, что может положиться на сослуживца».

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«Наши позиции находятся так далеко от зоны обстрела, что риск погибнуть практически равен нулю. А если в меня попадет планирующая бомба… Ну значит так тому и быть».

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