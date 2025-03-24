Швейцарский Красный Крест: ситуация в Украине может ухудшиться

В условиях сохраняющейся нестабильности Нора Крониг Ромеро считает нереалистичным быстрое возвращение украинских беженцев из Швейцарии на родину. Keystone-SDA

Директор Швейцарского Красного Креста (SRC, не путать с Международным комитетом Красного Креста — МККК) Нора Крониг Ромеро (Nora Kronig Romero) предупредила, что даже в условиях нынешней дипломатической активности ситуация в Украине остаётся нестабильной и может вновь обостриться. По её словам, это делает соблюдение норм международного гуманитарного права особенно важным.

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Даже если произойдут сдвиги на политическом уровне, они не обязательно приведут к немедленному снижению напряжённости и не гарантируют прекращения жертв. Об этом Нора Крониг Ромеро заявила в интервью газете Blick, опубликованном в онлайн-версии. Она подчеркнула, что динамика дипломатических контактов указывает на возможные изменения в ближайшем будущем. Однако, несмотря на надежду на улучшение, директор Швейцарского Красного Креста не исключает и обратного сценария.

Именно поэтому, отметила Нора Крониг Ромеро, необходимо безоговорочно соблюдать международное гуманитарное право (МГП) и обеспечивать защиту гражданского населения — в том числе в условиях продолжающихся боевых действий. Швейцарский Красный Крест (SRC) поддерживает все усилия, направленные на достижение прекращения огня. Тем не менее, по её словам, среди местного населения Украины преобладает скептицизм относительно реальных перспектив перемирия.

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В условиях сохраняющейся нестабильности Нора Крониг Ромеро считает нереалистичным быстрое возвращение украинских беженцев из Швейцарии на родину. Она подчёркивает, что ощущение безопасности не ограничивается отсутствием обстрелов: психологическое напряжение сохраняется даже в западных регионах Украины, которые внешне кажутся спокойными. По наблюдениям SRC, многие люди продолжают жить в состоянии постоянного стресса — это подтверждают проекты, реализуемые организацией на местах.

Тем временем в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, в воскресенье состоялся первый раунд переговоров между представителями США и Украины. Обсуждения проходили в рамках новой фазы дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Министр обороны Украины Рустем Умеров (Rustem Umerov) сообщил в Facebook, что переговоры были «конструктивными и информативными». Встречи между американскими посредниками и российской делегацией запланированы также на утро понедельника.

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