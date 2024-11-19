1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины. Keystone-SDA

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины. «Настало самое время России прекратить войну», — заявил Кассис на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. «Нападение началось в нарушение Устава Организации Объединенных Наций. После 1000 дней войны оружие должно замолчать», — добавил министр иностранных дел Швейцарии.

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Иньяцио Кассис выразил глубокую обеспокоенность российскими массированными ракетными атаками и ударами по энергетической инфраструктуре Украины, имевшие место в последние дни. «Такие атаки представляют большую опасность для гражданского населения, особенно накануне зимы». Кассис также раскритиковал риск распространения зоны войны из-за присутствия на фронте тысяч северокорейских солдат, которые, по сообщениям СМИ, участвуют в боевых действиях вместе с Россией.

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Швейцарский министр вновь заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться, причем в пределах ее международно признанных границ. Министр иностранных дел Швейцарии напомнил о саммите на Бюргенштоке пять месяцев назад. «С тех пор мы неустанно прилагали и будем прилагать (миротворческие) усилия до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение (конфликта)», — заявил Кассис.

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