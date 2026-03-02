The Swiss voice in the world since 1935
Более 4000 швейцарцев застряли на Ближнем Востоке из-за войны

Война на Ближнем Востоке блокирует 4000 путешественников из Швейцарии
В связи с войной США и Израиля против Ирана МИД также обновил свои рекомендации по поездкам: EDA настоятельно не рекомендует поездки в Иран, Израиль, Ливан, Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Keystone-SDA

По данным МИД Швейцарии (EDA), этой ситуацией затронуты более 4 000 человек из Швейцарии. Пока все они не могут вернуться домой.

Из-за нового военного конфликта между США, Израилем и Ираном большое количество туристов не могут покинуть Ближний Восток. По данным МИД Швейцарии (EDA), этой ситуацией затронуты более 4 000 человек из Швейцарии. Пока все они не могут вернуться домой.

Воздушное пространство региона остаётся закрытым, и конкретного решения на данный момент нет. Как заявила на пресс-конференции глава Консульского управления МИД / EDA Марианне Йенни (Marianne Jenni), швейцарское внешнеполитическое ведомство поддерживает контакт с авиакомпанией Swiss и с кризисными центрами государств-партнёров, чтобы оценить возможные варианты действий.

В качестве застрявших в регионе в приложении Travel AdminВнешняя ссылка зарегистрировано около 4000 человек. Информации о раненых или погибших гражданах Швейцарии у EDA в настоящее время нет. Консульское управление МИД создало кризисный штаб по ситуации в регионе ещё в середине января. С субботнего утра 28 февраля он работает в усиленном режиме. На «горячую телефонную линию», созданную МИД начиная с субботы, когда ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась, обратились уже более 1000 человек

В связи с войной США и Израиля против Ирана МИД также обновил свои рекомендации по поездкам: EDA настоятельно не рекомендует поездки в Иран, Израиль, Ливан, Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выразил свои соболезнования от имени правительства Швейцарии жертвам ударов и ответных атак.

Риск войны

Иньяцио Кассис заявил, что опасается развития событий по сценарию, подобному иракскому. «Я не верю, что военные действия способны всё привести в порядок», — сказал он, напомнив, что всего несколькими днями ранее в Женеве прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном. По словам Иньяцио Кассиса, в ходе этих обсуждений был «достигнут определённый прогресс».

Однако он не удовлетворил Соединённые Штаты, которые приняли решение о проведении операции против Ирана. Атака, осуществлённая совместно с Израилем в ночь на субботу 28 февраля, привела к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи (Ali Khamenei). В ответ Иран нанёс удары по большинству монархий Персидского залива, что усилило риск возникновения крупного регионального конфликта.

