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Швейцария доставит в Украину технику для разбора завалов

Швейцария доставит в Украину технику для разбора завалов
Швейцария доставит в Украину технику для разбора завалов. Keystone

В ближайшие несколько дней на Украину будут доставлены 30 машин для разбора завалов и 30 противопожарных насосов. Общая стоимость данного транша технической помощи Украине составит 5,6 миллиона швейцарских франков (или около 6,5 миллиона долларов).

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Keystone-SDA

Как говорится в пресс-релизе Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (EDA), опубликованном в пятницу 4 октября 2024 года, профинансирует и организует перевозку этого оборудования автономное подразделение МИД Швейцарии Швейцарская Дирекция по развитию и сотрудничеству (DEZA / EDA). По экологическим соображениям поставка будет осуществляться по железной дороге.

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Грузовой состав, зафрахтованный DEZA, отправится из Швейцарии в ближайшие несколько дней. Чтобы добраться до Украины, ему потребуется несколько дней. Техника для расчистки завалов, а также водяные насосы для тушения пожаров, были переданы в дар Украине Федеральным департаментом / Министерством обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS).

В ближайшие несколько дней на Украину будут доставлены 30 машин для разбора завалов и 30 противопожарных насосов.
В ближайшие несколько дней на Украину будут доставлены 30 машин для разбора завалов и 30 противопожарных насосов. Alex Kühni

Получателем на украинской стороне станет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины, укр. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС України). Швейцария ранее, как пишет МИД страны, уже поставляла подобное оборудование в октябре 2022 года.

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