Новости
Внешняя политика

США завершили в Женеве переговоры с Украиной

Американцы и украинцы провели переговоры в Женеве
Спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили с украинской делегацией экономические аспекты восстановления Украины. Keystone-SDA

Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили с украинской делегацией в Женеве экономические аспекты послевоенного восстановления страны.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

После встречи, продолжавшейся около четырёх часов в одном из женевских отелей, было объявлено, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоится в следующем месяце в Абу-Даби. В Женеве также обсуждались гуманитарные вопросы и тема военнопленных.

Около тысячи человек выразили в Цюрихе солидарность с Украиной

В Лозанне, как сообщил корреспондент Keystone-SDA, около 200 человек также собрались, чтобы выразить свою солидарность с Украиной.

«Мы ожидаем конкретных результатов по возвращению наших граждан», — заявил глава украинской делегации Рустем Умеров (Rustem Umyerov) в начале встречи. Позднее вечером он сообщил в социальных сетях, что Швейцария тоже принимала участие в части обсуждений. По информации источников в Киеве, следующий раунд мирных переговоров при посредничестве США между Украиной и Россией должен состояться в начале марта в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Швейцария балансирует между нейтралитетом и торговлей с Украиной

Швейцария осуществляет санкции в отношении как России, так и Украины

Однако Федеральный совет планирует теперь перевести режим чрезвычайного права в формат Закона, с тем чтобы торговые санкции в отношении Украины не утратили силу.

«Необходимо завершить всё, что было достигнуто в части подлинных гарантий безопасности, и подготовиться к встрече на уровне глав государств», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, такой саммит мог бы помочь решить «все ключевые вопросы». «Когда речь идёт о России, о в такой степени персоналистском режиме, то это особенно верно — даже в большей степени, чем в других странах», — добавил Владимир Зеленский.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Люди присутствуют на мероприятии, посвященном запуску первого коммерческого приложения искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности в Китае.

Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно?

Новости

