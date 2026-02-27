США завершили в Женеве переговоры с Украиной
Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили с украинской делегацией в Женеве экономические аспекты послевоенного восстановления страны.
После встречи, продолжавшейся около четырёх часов в одном из женевских отелей, было объявлено, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоится в следующем месяце в Абу-Даби. В Женеве также обсуждались гуманитарные вопросы и тема военнопленных.
Показать больше
Около тысячи человек выразили в Цюрихе солидарность с Украиной
«Мы ожидаем конкретных результатов по возвращению наших граждан», — заявил глава украинской делегации Рустем Умеров (Rustem Umyerov) в начале встречи. Позднее вечером он сообщил в социальных сетях, что Швейцария тоже принимала участие в части обсуждений. По информации источников в Киеве, следующий раунд мирных переговоров при посредничестве США между Украиной и Россией должен состояться в начале марта в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Показать больше
Швейцария осуществляет санкции в отношении как России, так и Украины
«Необходимо завершить всё, что было достигнуто в части подлинных гарантий безопасности, и подготовиться к встрече на уровне глав государств», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, такой саммит мог бы помочь решить «все ключевые вопросы». «Когда речь идёт о России, о в такой степени персоналистском режиме, то это особенно верно — даже в большей степени, чем в других странах», — добавил Владимир Зеленский.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.