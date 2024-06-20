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Поставка систем ПВО «Пэтриот» в Швейцарию отложена

Зенитно-ракетный комплекс Patriot армии Нидерландов, установленный на авиабазе в г. Адане, Турция, 26 января 2013 г.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot армии Нидерландов, установленный на авиабазе в г. Адане, Турция, 26 января 2013 г. Keystone

США пока не будут пока поставлять Швейцарии системы Patriot, заказанные Берном в одном пакете вместе с истребителями F-35. Сначала это оружие будет поставлено Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным Федерального Ведомства по закупкам и материально-техническому снабжению Вооруженных сил (Armasuisse) пока совершенно неясно, как долго Швейцарии придется ждать обещанного. Об этом Ведомство сообщило в ответ на запрос агентства Keystone-SDA. Ранее во вторник 18 июня 2024 года об этом сообщала швейцарская газета Blick.

По данным Armasuisse задержка касается входящей в состав системы ПВО наземного базирования «Пэтриот» новой управляемой ракеты PAC3 MSE, которая и была одобрена парламентом для приобретения рамках программы перевооружения армии на 2023 год.

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Версия PAC2 GEM-T, официально закупленная в рамках этой программы на 2022 год, задержками на затронута. Сроки постановки на вооружение ракет нового типа в соответствии с планами от 2023 года были определены соответственно — это должно будет произойти в 2030 и 2031 году. Все закупки так же планировались соответствующим образом.

Тем не менее, как указывает ведомство Armasuisse, «эта ситуация показывает, что Швейцарии снова требуется своя собственная сильная оборонная промышленность, кроме того, нам необходимо диверсифицировать структуру зарубежных закупок вооружений для нужд армии».

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Как пишет далее газета Blick, согласно уже подписанным с американской стороной договорам купли-продажи отклонения от согласованных условий поставок допустимы при наличии веских форс-мажоров, особенно если при этом оказываются затронуты интересы национальной безопасности США.

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