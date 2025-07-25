Как Локарно стал «городом мира»

Сегодня Локарно ассоциируется прежде всего с солнечным югом Швейцарии, живописными берегами озера Лаго Маджоре и престижным Локарнским Кинофестивалем. Но сто лет назад этот тихий городок неожиданно оказался в центре мировой и европейской дипломатии.

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Сара Пазино

Я контролирую дистрибуцию и каналы соцсетей для англоязычной редакции и пишу новостные статьи на английском языке. Изучала современные языки, английскую и русскую литературу, а затем получила степень магистра международной журналистики в Кардиффе. После этого проработала несколько лет на BBC Education в Манчестере, а затем переехала в Швейцарию. Жеральдин Вонг Сак Хой Репортёр, занимаюсь международными связями Швейцарии, а параллельно подрабатываю редактором в англоязычной редакции. Раньше я отсеивала дезинформацию и занималась проверкой фактов, что время от времени делаю и сейчас. Доступно на 2 других языках English en How Locarno became the ‘city of peace’ Оригинал Читать далее How Locarno became the ‘city of peace’

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Именно здесь в октябре 1925 года были подписаны Локарнские соглашения — ключевой дипломатический акт на пути к попытке примирения и стабилизации Европы после Первой мировой войны. А ведь в начале 1920-х годов Локарно был небольшим промышленным и туристическим центром. Город развивался за счёт часовой и химической промышленности, туристов и отдыхающих привлекали горные пейзажи и чистейшие воды озера Лаго Маджоре.

Но в октябре 1925 года сюда прибыли делегации семи стран, чтобы обсудить фундаментальный вопрос: как им обеспечить безопасность в Европе и предотвратить новые вооружённые конфликты.



Инициатива проведения конференции исходила от ведущих западноевропейских держав. Местом встречи назначили нейтральную Швейцарию, но при этом выбор пал на Локарно — а не на Женеву, где тогда располагалась штаб-квартира Лиги Наций. Южный город, как отмечал член британской делегации Майлз Уэддербёрн Лэмпсон (Miles Wedderburn Lampson, 1880–1964), идеально подходил для создания конструктивной атмосферы, в которой можно было спокойно провести переговоры.

Штреземан и Локарно

На переговорах присутствовали представители Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Чехословакии и Польши. Французскую дипломатию представлял министр иностранных дел Аристид Бриан, британскую — Остин Чемберлен.

Германия, благодаря позиции министра иностранных дел Германии Густава Штреземана, была готова к компромиссу. По итогам переговоров был подписан так называемый Рейнский гарантийный пакт: Германия признавала свои западные границы, а Франция, Великобритания и Бельгия гарантировали их неприкосновенность. Восточные границы Германии в этих соглашениях прямо закреплены не были.

Густав Штреземан был одной из ключевых фигур переговоров в Локарно. Он воспринимал участие Германии в этой конференции как исторический шанс вернуть свою страну в международное сообщество после поражения в Первой мировой войне и подписания Версальского договора. Выступая за политику осторожного диалога с западными державами, он был готов был признать западные границы Германии, включая границу с Францией, в обмен на гарантии безопасности и постепенное восстановление статуса Германии в Европе.

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Комплекс Локарнских соглашений с примыкавшим к нему советско-германским Берлинским договором о нейтралитете (1926 год) стал в итоге дипломатическим актом, опираясь на который и учитывая заинтересованность Лондона в равновесии в Европе и стремление Франции к обеспечению своей безопасности, Германия смогла обеспечить себе не только свою территориальную целостность, но и приобрести известную долю внешнеполитической самостоятельности. Берлин смог вступить в Лигу Наций, не подвергая негативной нагрузке свои отношения с СССР, на территории которого он вел подготовку своих военных кадров и разработку новых видов вооружений.

Берлинский договор создавал и рамочные условия стабильности на востоке Европы. Польша в последующие годы переоценила свою иерархию вызовов и угроз. Намерения Г. Штреземана о том, чтобы в отдаленном будущем и в согласии с ведущими державами пересмотреть восточные границы Германии, не воспринимались в Польше, а также в Чехословакии на тот момент в качестве прямой и непосредственной угрозы. Меняться ситуация стала только после смерти Штреземана в 1929 году, а особенно после 1933 года.

Достойная площадка

Швейцария в переговорах участия не принимала, строго придерживаясь своего нейтралитета. Тем не менее жители Локарно сделали всё, чтобы город стал достойной дипломатической площадкой. Как вспоминает архивариус города Родольфо Хубер (Rodolfo Huber), шесть тысяч жителей соответственно украсили фасады своих домов, в многочисленных кафе звучала музыка, для прессы были проложены новые телеграфные и телефонные линии, за безопасностью следила местная полиция:

Британцы, французы и бельгийцы остановились в Grand Hotel, немецкая делегация — в отеле Esplanade. Мэр Локарно Джован Баттиста Руска (Giovan Battista Rusca) исполнял обязанности официального хозяина встречи.

После десяти дней переговоров, проходивших в здании городского суда, делегаты подписали, как уже упоминалось, целый пакет соглашений. Когда участники вышли к собравшейся на площади толпе, их встретили аплодисментами. Германия, благодаря усилиям Штреземана, вернулась в число полноправных участников европейской дипломатии. Уже в следующем году Германия была принята в Лигу Наций.

За свою роль в Локарнском процессе Густав Штреземан, вместе с французским дипломатом Аристидом Брианом, был удостоен Нобелевской премии мира. Сегодня промышленное прошлое Локарно стало историей, но память о Локарнской конференции здесь сохраняют очень тщательно. Многие здания конференции, городской суд и гостиницу Grand Hotel, постепенно восстанавливают. В музее «Замок Висконти» (Castello Visconteo) действует постоянная экспозиция, посвященная Локарнской конференции. Годовщины Конференции всегда сопровождаются в городе целой программой памятных мероприятий.

Именно во время одного из таких юбилеев и родилось выражение «Локарно — город мира». Эта идея, по словам архивариуса Родольфо Хубера, помогает городу осмысленно переживать и более сложные моменты своего собственного прошлого. Так, в 2005 году, к 80-летию пакта, Локарно напомнил о собственных противоречивых исторических сюжетов: 450 лет назад город изгнал из своих стен сограждан-протестантов. Тогда в рамках юбилея была издана обзорная монография на тему религиозных преследований — ещё один символ нынешней приверженности города идеалам веротерпимости и диалога.

К столетию Локарнских соглашений город готовится основательно: по всему Локарно устанавливаются информационные стенды, проходят концерты, мастер-классы, экскурсии и конференции. Совместно с Локарнским кинофестивалем учреждена новая международная премия мира, первое вручение которой состоится уже в августе 2025 года. Имя первого лауреата пока держится в секрете.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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