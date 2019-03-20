Регион Интерлакена издавна является Меккой для любителей экстремальных видов спорта, включая приверженцев бейсджампинга и парашютного спорта. (Keystone/Dominic Steinmann)

Это видео обошло весь мир: во время полета в окрестностях Интерлакена американский турист повис без страховки под дельтапланом, пилот которого пытается буквально «за шкирку» удержать бедолагу, который в тот день явно «родился второй раз». Ему повезло, а вот пилоту не очень — по итогам служебного расследования был сделан вывод о том, что он, не перепроверив страховку клиента, допустил «грубую халатность», которая подвергла жизнь пассажира смертельной опасности.

Напомним, что американский турист и пилот дельтаплана сразу после старта заметили, что «что-то пошло не так» и что турист не пристёгнут как полагается. После этого швейцарский пилот, надо отдать должное, не запаниковал, а сразу начал искать площадку для экстренного приземления.

Турист в итоге упал, но с небольшой высоты и отделался парой синяков, переломом кисти и разрывом сухожилия на левой руке. Опубликованное им потом на сайте Youtube видео стало всемирным хитом, набрав более одного миллиона просмотров.

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В итоге пилот не только заплатит штраф, но еще и будет лишен лицензии на право совершения полётов на машинах легкомоторной авиации на срок в два месяца. Об этом прессе сообщил Кристиан Шуберт (Christian Schubert), представитель швейцарского Федерального ведомства гражданской авиации (Bundesamt für Zivilluftfahrt — Bazl).

Ведомство подчеркнуло, что речь идет о «предупредительном отзыве» полётного допуска. Навсегда лишать пилота права летать чиновники не стали, несмотря на то, что в прошлом этот пилот уже допускал промахи и даже был наказан штарфом в 800 долларов.

Напомним, что регион Интерлакена издавна является Меккой для любителей экстремальных видов спорта, включая такие как бейсджампинг. Несчастные случаи и даже со смертельным исходом тут бывают относительно часто. Подробнее читайте в материале ниже.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch with SDA-ATS

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