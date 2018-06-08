Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:00 08.06.2018 - 11:00





После голосования: референдумы, на которые выносятся сразу несколько вопросов и/или законопроектов, оказываются серьёзным вызовом не только для избирателей, но и для членов территориальных избирательных комиссий (фото сделано 9 февраля 2014 года в городе Цюрих). (Keystone)

Дорогие машины, банки, вечеринки, кокаин: в Цюрихе, одном из самых дорогих городов мира, всего этого с избытком. То же самое можно будет скоро сказать и о прямой демократии: 10 июня граждане города проголосуют сразу по 14 предложенным им вопросам. Правда, не все эксперты видят в этом позитив, они говорят, что в этой «волне прямой демократии» недолго и утонуть ненароком.



Люди тут никуда не торопятся, они вальяжно прогуливаются по улице Банхофштрассе (Bahnhofstrasse), в руках у них пакеты с покупками из роскошных магазинов от Chanel, Bulgari и Gucci. Другие покидают свои офисы, на них костюмы из тонкой дорогой ткани, как правило, серого цвета. Если Цюрих является самым богатым городом в мире, а именно это утверждает недавнее исследование банка UBSВнешняя ссылка, то БанхофштрассеВнешняя ссылка — это самая дорогая в мире улица, торговые площади здесь, по крайней мере, сдаются в аренду по баснословным тарифам. Магазины сегмента «люкс» выстроились в линию, словно жемчужины в безбожно дорогом ожерелье.



Швейцария в кадре Наркотики Цюрих — лидер по употреблению кокаина Кокаиновыми столицами Европы являются Лондон, Антверпен и Цюрих. В городе на реке Лиммат кокаином балуются в основном по воскресеньям.

Рядом с Банхофштрассе находится площадь Парадеплац (Paradeplatz), где бьётся сердце швейцарского банковского сектора. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших швейцарских финансовых учреждений. Немного поодаль можно увидеть пятизвёздочный отель Baur au Lac. За ночь в двухместном номере вы здесь заплатите 800 франков. Перед входом в отель стоят только самые дорогие автомобили — Bentley, Porsche, Bugatti.



Две дюжины вопросов

По сравнению с другими метрополиями мира людей в Цюрихе живёт не так уж и много, меньше полумиллиона (424 тыс.), тем не менее, этот город является важным центром не только мировых финансов, но и новейших тенденций в электронной музыке. Здесь пульсирует не только финансовая жизнь, но и ночная. Раз в год здесь проходит Streetparade, крупнейшая техно-вечеринка в мире. А еще Цюрих — это оплот культуры, искусства и религии, в конце концов, именно здесь зародился дадаизмВнешняя ссылка, да и РеформацияВнешняя ссылка если не началась в Цюрихе, то активно здесь продолжилась.

В Цюрихе, на переполненном стадионе «Hallenstadion», 30 и 31 мая 1968 года играл Джими Хендрикс, те концерты до сих пор называют «концертами монстров». Но теперь, спустя 50 лет, 10 июня 2018 года в Цюрихе состоится настоящее «голосование монстровВнешняя ссылка». Конверт с материалами к референдуму, которые присылают гражданам перед каждым голосованием, был сейчас пухлым, как никогда, создавалось впечатление, будто внутри там лежала небольшая книга.

Граждане города Цюрих должны будут принять решениеВнешняя ссылка в общей сложности по 14 вопросам, среди которых два кантональных законопроекта, две народные инициативы федерального уровня, и, наконец, в качестве своего рода «бонуса», сразу десять городских вопросов, причём восемь из них касаются финансово-бюджетных проблем. Речь пойдёт, например, о создании дневных «школ — продлёнок», о выделении кредитов на целый ряд строительных проектов и о порядке выборов надзорных органов в средних школах.

«Не совсем обычное дело»

«Столь большое количество тем для голосования для нас не совсем обычное дело», — говорит секретарь аппарата правительства города Цюрих Клаудия Кюш-Курти (Claudia Cuche-Curti). Она поясняет, что причиной этой ситуации стали стечение сразу нескольких факторов. В Швейцарии, в частности, каждый год проходит четыре национальных референдума. В последний раз — в марте этого года — в Цюрихе к тому же состоялись муниципальные выборы. «И обычно, когда проходят выборы, городских тем на голосование мы не выносим», — указывает Клаудия Кюш-Курти.

Так что получается, что в городе просто накопились проблемы и законопроекты. Кроме того, часто вопросы обсуждаются сначала в парламентских комитетах и комиссиях. «На то, когда эти дискуссии завершатся, мы повлиять не можем». Кроме того, с 2000 года у народных инициатив есть свой «дедлайн», срок, до которого они должны предстать перед избирателями. И это тоже порой ведёт к такого рода «пробкам».



Где проходят границы разумного?

«Тем не менее, нельзя взваливать на плечи жителей Цюриха такую гору проблем за один раз», — считает Тони Штадельманн (Toni Stadelmann), который четыре года назад был беспартийным кандидатом в городской совет (муниципальный парламент). Избиратели будут интеллектуально перегружены, им не хватит времени разобраться в тонкостях, да и технически всё это сделать будет непросто, то есть свободное и разумное волеизъявление вовсе не гарантировано.

В связи с этим он подал в городскую администрацию официальную жалобу, но она была отклонена. А несколько дней назад административный суд оставил решение в силе, указывая на то, что муниципальные вопросы «не очень уж и сложные». Это подтверждает и Клаудия Кюш-Куртис. «Ну что сложного со строительными вопросами? Тут в целом ведь все очень понятно».

Кроме того, в информационной газете, прилагаемой к документам для голосования, изложены все мнения за и против, есть там рекомендации как сторонников, так и противников тех или иных проектов и предложений. В газете они представлены как в подробной, длинной версии, так и в очень краткой. «Таким образом, вы можете сформировать свое мнение без особых усилий», — уверена Клаудия Кюш-Куртис.

Усталость избирателей

Томас Милич (Thomas Milic), куратор образовательных программ «Центра изучения проблем демократии в Аарау» (Zentrum für Demokratie in Aarau — ZDAВнешняя ссылка), говорит, что такое большое количество вопросов, выносимых на референдум, вполне может перегрузить рядового избирателя. Он упоминает феномен так называемой «электоральной усталостиВнешняя ссылка», факт существования которой уже был доказан сразу в нескольких исследованиях швейцарских учёных.

Натюрморт с цветами и избирательными бюллетенями: 10 июня 2018 года на суд народа города Цюрих были вынесены сразу 14 вопросов. (Stephanie Hess)

«Часто это приводит к тому, что вопросы или инициативы, размещённые в самом внизу списка, отвергаются даже вне независимости от их содержания. Но в целом же влияние этого фактора, все равно, оказывается довольно-таки ограниченным. Согласно швейцарским исследованиям каких-то структурных угроз для швейцарской демократии вследствие этой «усталости» не возникает. На явку избирателей влияет, скорее, не само количество вопросов, а их содержание», — уверен Т. Милич.

«Что касается предстоящего голосования, то на федеральном уровне на сей раз отсутствует какой-то явный „вопрос-локомотив“, который волновал бы всех и каждого, и заставил бы избирателей прийти проголосовать», — говорит он. Ведь тот, «кто участвует в голосовании из-за одной, важной темы, скорее всего заполнит и бюллетени по другим, коммунальным, вопросам». А вот этого как раз в данном случае почти точно и не произойдёт.

Специфика не только Швейцарии

По количеству проведённых референдумов город и кантон Цюрих являются абсолютными лидерами в мире: с 1869 года их прошло здесь уже более 3 000. Такое монструозное голосование, как нынешнее, вовсе не есть специфика швейцарской демократии. В Эквадоре, например, в 2011 году в один день граждане проголосовали по более чем 10 поправкам к конституции, а в штате Орегон (США) — по 15-ти вопросам.

Осенью этого года в немецкой федеральной земле Гессен гражданам предстоит принять решение по 10-ти вопросам, включая отмену смертной казни, во Флориде (США) и на Тайване — более чем по 10-ти. Однако истинным чемпионом мира здесь является маленькая страна на другой стороне света: Палау. Там 10 лет назад состоялся референдум сразу по 23 статьям конституции.

А как вы считаете: 14 вопросов на референдуме — это много или мало? И хотели бы и Вы иметь такие гражданские права? Оставляйте свои комментарии в социальных сетях или при помощи формы комментирования внизу материала (регистрации не требуется). Этот материал является частью нашего спецпроекта, посвящённого прямой демократии в Швейцарии (подробности в досье по ссылкеВнешняя ссылка). Конец инфобокса

Фотогалерея А ты принял участие в референдуме? В Швейцарии есть такая традиция — раз в три месяца граждане прямым голосованием принимают решения по важнейшим вопросам жизни страны и общества.



Перевод с немецкого и адаптация: Надежда Капоне, swissinfo.ch

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