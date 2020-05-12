Швейцарский парламент: как и большинство органов законодательной власти других стран он тоже тонет в бумаге.

(Keystone / Alessandro Della Valle)

В рамках чрезвычайных полномочий швейцарское правительство взяло на себя всю политическую ответственность, закрыв «место для дискуссий» на карантин. На прошлой неделе парламент вернулся-таки к работе, а еще до этого события мы поговорили коротко со швейцарским активистом движения за цифровую демократию Даниэлем Графом о том, как кризис повлияет на репрезентативную и прямую демократию в Швейцарии.

swissinfo.ch: Швейцария знаменита своей дуальной системой демократии: с одной стороны парламент и правительство, с другой — народ, он же «суверен», он же «источник всей власти», он же основная оппозиция. Коронавирус выдвинул на первый план правительство и «задвинул» всех остальных. Насколько велик ущерб, нанесенный этим перекосом нашей демократии?

Даниэль Граф: Люди в Швейцарии в целом верят властям и исходят из того, что правительство делает все возможное для разрешения кризиса, принимая при этом во внимание интересы граждан. Существуют публичные дебаты о том, как все эти антикризисные меры реализуются, но ощущения, что что-то идет серьезно не так, в стране нет.

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Ясно и другое: мы не видим всего того, что происходит за кулисами политического Берна, где сейчас лоббисты работают не покладая рук с тем, чтобы ускорить реализацию (мер по выходу из карантина). Власти находятся под сильным влиянием лоббистов. Обычно граждане могут высказать свое мнение по тем или иным решениям власти, например, что касается спасения авиационной индустрии, для этого у них в теории есть все возможности, от референдума до демонстрации на улице. Но сейчас у них нет ни той, ни другой опции.

swissinfo.ch: Представим себе, у нас в Швейцарии создана развитая цифровая демократия со всеми необходимыми инструментами. Изменило бы это что-то в порядке функционирования швейцарского народовластия в целом?

Д.Г.: Раньше, когда мы начали говорить о необходимости перевода политических структур и институтов на цифровые рельсы, нас никто не слушал, прежде всего в самом парламенте. Там всегда превалировало стремление защитить статус-кво, сохранить всё, как оно есть сейчас. Теперь ясно, что тема «цифровизации политики» — это та тема, которую нужно обсудить подробнее. Невероятно, но факт: чтобы наш главный орган законодательной власти мог исполнять свои основные и прямые функции, в частности, контролировать правительство, он должен физически находиться в Берне. В наши дни (удаленной работы в «домашнем офисе») нам срочно нужен переход на новый способ мышления, в том числе в части организационных аспектов работы парламента. Цифровая революция явно будет приоритетом в ближайшие месяцы в рамках общественных дебатов.



swissinfo.ch: И как бы выглядела такая революция?

Д.Г.: Главное понять, что суть дела состоит не только и не столько в видеоконференциях. И это, с другой стороны, не просто слепое копирование всего того, что происходит офлайн, на какую-то онлайн-платформу. Основной потенциал состоит в том, что теперь вы можете разработать цифровую систему в соответствии с совершенно новыми целями. Такой целью, например, может быть новый формат вовлечения граждан в более активное участие в политических и общественных процессах.

Парламент у нас очень старомоден в том смысле, что для участия в политике нам непременно нужно физические присутствие; новые технологии могут снять эту проблему. Цифровые технологии способны увеличить степень прозрачности политических процессов в плане того, кто с кем встречается и контактирует. Но именно такие перспективы всегда приводят к возникновению противодействия. Парламент Швейцарии похож сейчас на старый замок с привидениями, полный темных углов и комнат, в которые допускаются только немногие счастливчики. И конечно, никто не хочет, чтобы все тут в этом смысле поменялось.



swissinfo.ch: Электронное голосование в Швейцарии пока снято с повестки дня, не будет оно применяться и в ходе первого после карантина федерального референдума в сентябре. Вернется ли этот вопрос на повестку дня после пандемии коронавируса или вообще когда-либо?

Даниэль Граф (Daniel Graf).

(zvg)

Д.Г.: Этот кризис показал нам, что доверие есть высшая ценность демократии. В Швейцарии это относится и к голосованиям на референдумах. Люди верят в то, что голосование пройдет корректно и все голоса будут подсчитаны как полагается. Вот почему после объявления результатов голосований в Берне никогда не бывает протестов. Недостатки систем электронного голосования, обнаруженные в прошлом году, доказали, что решение свернуть их и не реализовывать в национальных масштабах было правильным решением. Насчет перспектив: барьеры на пути системы электронного голосования сейчас гораздо выше, коль скоро мы поняли, насколько важно иметь основание доверять (общественным структурам и институтам).

swissinfo.ch: Но кризис на наших глазах подталкивает граждан и к тому, чтобы дать властям допуск к значительной части личного пространства. Имеется в виду известная программа-приложение для отслеживания цепочек контактов, приведших к заражению коронавирусом. Сгрузить ее можно будет уже 11 мая.

Д.Г.: Что касается приложения для отслеживания контактов, то тут мы говорим о конфиденциальности как таковой, в ее фундаментальном масштабе. В данном случае это ведь не просто согласие на то, чтобы за вами следили в интернете, это полное раскрытие властям информации о том, где вы физически находитесь и с кем вы встречаетесь. Обычно на разработку таких технологий уходят месяцы или годы, а в этот раз она вдруг оказалась в нашем распоряжении буквально с рекордными темпами. Если ситуация с вирусом будет оставаться серьезной, то люди могут и рискнуть. Но сейчас тенденция, как кажется, движется в обратном направлении: по мере того, как кривая заражений сглаживается и выходит на «плато», люди становятся все более критично настроенными по отношению к таким технологиям.



swissinfo.ch: Режим социального дистанцирования, как говорят, может продлиться еще очень долго. Партии еще долго не смогут собирать митинги и шествия. Значит ли это, что нас ожидает рост спроса на цифровые инструменты демократии?

Д.Г.: Я думаю, что это обстоятельство будет, конечно, оказывать влияние на политические процессы, но очень небольшое. После пандемии мир остается более или менее прежним. Но могу сказать точно, что в Швейцарии отношение к возможностям электронного сбора подписей под инициативами и предложениями организовать референдум изменится очень сильно. Еще недавно об электронном формате сборе подписей говорили не так уж и много. Но сейчас это очень большая тема, особенно после того, что правительство выкинуло «белый флаг» перед проблемой электронного голосования. А ведь электронное голосование могло бы стать одним из самых эффектных и заметных результатов пандемии, я имею в виду с демократической точки зрения.

swissinfo.ch: Такие кризисы часто со всей беспощадностью выявляют слабые места тех или иных социальных систем. На что вы в этой связи обратили внимание в Швейцарии?

Д.Г.: Восприятие нашей демократической системы будет медленно, но верно меняться. Раньше идея заключалась в том, что швейцарская система работает действительно хорошо, что тут ничего не нужно менять. Но теперь мы начнем понимать, что и её тоже необходимо постоянно адаптировать к новым реалиям, используя технологии, точно так же, как мы адаптируем к этим реалиям и другие сферы нашей жизни. Швейцария склонна рассматривать свою демократию как нечто статическое, неизменное; данный кризис показывает, что некоторые из ее инструментов просто обязаны в ближайшее время стать более гибкими.



Даниэль Граф (Daniel Graf) Родился в 1973 году, политический активист, организатор законодательных инициатив и референдумов в Швейцарии. В 2015 году основал онлайн-платформу WeCollect по сбору подписей под политическими проектами, которая в июне 2020 года будет преобразована в беспартийный некоммерческий фонд. Вместе со швейцарским социологом и экспертом Максимилианом Штерном (Maximilian Stern) является соавтором книги «Agenda for a Digital Democracy» («Повестка дня для цифровой демократии», 2018 год). Живет со своей семьей в Базеле.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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