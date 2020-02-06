Когда издание за изданием исчезает с рынка, или Кризис средств массовой информации также является и кризисом демократии. (© Keystone / Jean-christophe Bott)

Нынешний острый кризис демократии — это также и кризис средств массовой информации. Швейцария, будучи страной классического избирательного народоправства, затронута этим кризисом в особенной степени. И вот теперь правительство Швейцарии хочет наконец как-то отреагировать на такую тревожную ситуацию.

Между политикой и СМИ всегда существовали и будут существовать тесные отношения симбиотического характера. Политика снабжает средства массовой информации «горячими темами». Взамен средства массовой информации обеспечивают политикам публичность и гласность. Швейцария традиционно была страной с очень высокой степенью плотности рынка СМИ. Но кризис масс-медиа затронул и Швейцарию. Медиа-ландшафт страны пережил за последние десятилетия настоящую «децимацию» и конца этому процессу до сих пор не видно. Для Швейцарии, страны классического избирательного народоправства, это может иметь самые серьезные последствия.

Автор Сандро Люшер изучал новую и новейшую историю и политологию в Цюрихском университете. Пишет докторскую диссертацию о политических последствиях реформ избирательных систем в Швейцарии. Конец инфобокса

Как политики, так и представители гражданского общества давно признали это. В 2017 году, с запуском двух новых проектов, объединения «Media FortiВнешняя ссылка» и ассоциации «Verband Medien mit ZukunftВнешняя ссылка» («СМИ, у которых есть будущее») в стране было сделано два решительных шага, направленных на укрепление степени разнообразия средств массовой информации. Отреагировал и кабинет министров, Федеральный совет. Уже в первой половине 2020 г. правительство представит парламенту на рассмотрение пакет мер по укреплению положения национальных средств массовой информации.

В центре пакета находятся две новации. Во-первых, финансовую поддержку должны будут получать и те СМИ, что работают в онлайн-секторе на платной основе, стремясь при этом к долгосрочному присутствию на медиа-рынке. Взамен они обязуются соблюдать базовые стандарты журналистского качества (различие комментария и информации, запрет джинсы, то есть рекламы в формате журналистского материала, отражение в публикациях не интересов главреда, но актуальной политической повестки и т.д.), публиковать не покупные материалы агентств, а свои собственные статьи, обеспечивать преемственность, системность и последовательность журналистского контента.

Смягчение структурных диспропорций

Во-вторых, Федеральный совет хочет укрепить и расширить масштабы косвенной поддержки прессы. Некоторые платные газеты уже пользуются сниженными почтовыми тарифами на доставку газет. В рамках запланированных законодательных изменений Федеральный совет хочет расширить круг изданий, имеющих право на получение таких субсидий. В будущем право на поддержку должны будут иметь крупные ежедневные и еженедельные газеты, а также «конгломераты» изданий, выходящие под разными наименованиями, но имеющие идентичный контент. Кроме того, должен быть увеличен размер субсидии в перерасчете на один экземпляр, с тем чтобы все эти изменения принесли пользу и более мелким изданиям.

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Конечно, такие меры вовсе не являются окончательным решением всех структурных проблем, с которыми сталкиваются СМИ. Но это хотя бы первая попытка подойти к данной проблематике системно, что очень важно, особенно в условиях прямой демократии швейцарского образца. В Швейцарии у граждан есть обширнейшие политически права и возможности участвовать в политической жизни, а потому средства массовой информации выступают здесь в качестве важного связующего звена между политической элитой и гражданами, электоральным базисом.

СМИ создают пространство для обмена самыми разными мнениями и аргументами, без чего у граждан просто не будет возможности формировать свое собственное фундированное мнения накануне важных голосований и выборов. Помимо всего прочего средства массовой информации сами выступают источниками политических импульсов, озвучивая проблемы, действительно волнующие граждан.

В зыбучих песках перемен

То, насколько успешно средства массовой информации выполняют свои демократические функции, зависит не в последнюю очередь от их состояния. В очередном ежегоднике «Качество СМИ» («Qualität der MedienВнешняя ссылка»), выпускаемом «Научно-исследовательским Институтом общественности и общества» (Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft — fögВнешняя ссылка) при Университете Цюриха эксперты и ученые всесторонне обследовали состояние СМИ в стране и пришли к единственно возможному выводу: «медийная Швейцария находится в очень плохом состоянии».

Отечественным СМИ все труднее становится удержаться в рамках рентабельности на узком медиарынке Швейцарии в условиях, когда на цифровые мессенджеры и социальные сети приходится постоянно растущая доля ежедневного потребления медиа-контента. Рекламная индустрия давно зарегистрировала эти изменения в потребительском поведении пользователей и во все больших объемах она теперь инвестирует в цифровые средства массовой информации и в коммуникационные услуги, базирующиеся за рубежом. Теряя влияние на рекламном рынке отечественные швейцарские медиакомпании теряют и жизненно важные источники доходов.



Концентрация СМИ как признак кризиса?

Результат очевиден: везде происходит экономия средств, персонал сокращается, редакции централизуются и тоже сокращаются. Неприбыльные издания исчезают или покупаются крупными медиа-холдингами. Швейцария, как известно, делится на три больших языковых региона и в каждом из них рынок СМИ на 70-90% контролируют по три крупных медиа-компании, и эта тенденция продолжает развиваться в сторону дальнейшей концентрации СМИ. Небольшие, исторически сложившиеся местные газеты исчезают, с ними исчезает локальная информационная повестка дня, а следовательно, исчезает и местная политическая общественность.

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Недавно цюрихские политологи Даниэль Кюблер (Daniel Kübler) и Кристофер Гудман (Christopher Goodman) провели интересные замеры и обнаружили непосредственную корреляционную связь между наличием местной прессы и процентами явки на муниципальные выборы и голосования. Чем выше тираж локальных газет и чем активнее СМИ освещают местную политику, тем выше явка избирателей. А нет местных средств массовой информации, нет и политической общественности. Поэтому-то значение средств массовой информации выходит далеко за рамки их роли просто в качестве «источников информации».

Они оживляют политические дебаты и содействуют демократическому дискурсу, они контролируют в качестве адвокатов и защитников общества власть имущих, мотивируя граждан, посредством искренних репортажей, отражающих правду жизни, не отсиживаться на диване перед телевизором, но активно участвовать в политической деятельности. Короче говоря: связь СМИ с общественными институтами и общественной жизнью экзистенциально важна для существования демократии.



Первый кантон без газетной редакции Газета «Appenzeller Tagblatt» всегда была неотъемлемой частью микроскопического швейцарского кантона Аппенцелль-Внешний на востоке страны. Однако начиная с февраля 2020 года местная медиа-редакция будет располагаться в городе Санкт-Галлен, под крышей издания «St. Galler Tagblatt». Переезд был организован, какой сюрприз, из соображений финансовой экономии. Тем самым кантон Аппенцелль-Внешний станет вообще первым субъектом федерации Швейцарии без собственной оригинальной газетной редакции. А ведь когда-то регион Аппенцелль был ведущим «газетным кантоном» страны, флагманом которого являлось либеральное издание «Appenzeller Zeitung», пользовавшееся авторитетом далеко за пределами кантона. Однако в 1997 году газета вошла в состав издания «St. Galler Tagblatt». С конца 2018 года эта газета выходит под эгидой холдинга «CH Media», совместного предприятия издательских концернов «NZZ-Mediengruppe» и «AZ Medien». Источник: Михаэль Брой (Michael Breu), корреспондент швейцарского общественного негосударственного радио SRF по Восточной Швейцарии. Конец инфобокса

swissinfo.ch

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