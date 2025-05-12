Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями

Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Keystone-SDA

Около 80 процентов населения Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Такие данные приводит исследовательский институт Sotomo в новом репрезентативном опросе.

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Согласно опубликованным в воскресенье 11 мая 2025 года результатам, почти такое же количество респондентов поддерживает запрет мобильных телефонов в школах. Исследователи трактуют эти цифры как признак усиливающегося общественного запроса на дополнительные меры по защите детей в онлайн-среде.

В частности, 85 процентов опрошенных считают, что дети недостаточно информированы о рисках, связанных с безопасностью в интернете. Около трети родителей несовершеннолетних признаются, что не могут обеспечить своим детям достаточную защиту в цифровом пространстве.

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Среди наиболее серьёзных угроз респонденты называют запугивание (43%), груминг в интернете — преднамеренное манипулирование детьми с сексуальными целями (40%), а также контакт детей с материалами сексуального характера (37%). Чрезмерное использование интернета остаётся проблемой для более чем трети участников опроса.

Исследование проводилось НИИ Sotomo с 26 февраля по 10 марта 2025 года в рамках мониторинга цифровых рисков. В нём приняли участие около 1 700 взрослых респондентов из немецкоязычных и франкоязычных регионов Швейцарии.

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