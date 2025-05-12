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Швейцария хотела бы запретить детям пользоваться соцсетями

Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями.
Большинство жителей Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Keystone-SDA

Около 80 процентов населения Швейцарии поддерживает идею запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Такие данные приводит исследовательский институт Sotomo в новом репрезентативном опросе.

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Keystone-SDA

Согласно опубликованным в воскресенье 11 мая 2025 года результатам, почти такое же количество респондентов поддерживает запрет мобильных телефонов в школах. Исследователи трактуют эти цифры как признак усиливающегося общественного запроса на дополнительные меры по защите детей в онлайн-среде.

В частности, 85 процентов опрошенных считают, что дети недостаточно информированы о рисках, связанных с безопасностью в интернете. Около трети родителей несовершеннолетних признаются, что не могут обеспечить своим детям достаточную защиту в цифровом пространстве.

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Среди наиболее серьёзных угроз респонденты называют запугивание (43%), груминг в интернете — преднамеренное манипулирование детьми с сексуальными целями (40%), а также контакт детей с материалами сексуального характера (37%). Чрезмерное использование интернета остаётся проблемой для более чем трети участников опроса.

Исследование проводилось НИИ Sotomo с 26 февраля по 10 марта 2025 года в рамках мониторинга цифровых рисков. В нём приняли участие около 1 700 взрослых респондентов из немецкоязычных и франкоязычных регионов Швейцарии.

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