В кантоне Аппенцелль-Внутренний пройдет народный сход

Как обычно в последнее воскресенье апреля в кантоне Аппенцелль-Внутренний проходит законодательный народный сход, древнейшая в Европе форма прямого народоправства. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Там же, тогда же: как обычно в последнее воскресенье апреля в кантоне Аппенцелль-Внутренний проходит законодательный народный сход, древнейшая в Европе форма прямого народоправства. В прошлом году этот праздник прямой демократии длился всего около часа, в этом году, скорее всего, народному сходу придется поработать гораздо дольше.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

При этом если год назад список вопросов, по которым гражданам небольшого кантона на востоке страны было предложено проголосовать поднятием рук, заполнял 60 страниц, то в этом году 28 апреля 2024 года гражданам предстоит перелопатить 190 страниц, правда, почти половина из них ушла на всего один пункт, а именно, на полный пересмотр и модернизацию кантональной Конституции. В Швейцарии историческое время течет иначе, в последний раз Основной закон тут полностью переделывали, скажем так, относительно давно, 152 года назад.

Показать больше

Показать больше Плюсы и минусы законодательного схода Этот контент был опубликован на В Швейцарии впервые проведено научное исследование мотивационных механизмов функционирования такой формы прямой демократии, как народный сход (вече). Читать далее Плюсы и минусы законодательного схода

Частично он пересматривался потом несколько десятков раз, но совершенно новый текст конституции будет вынесен на суд народа только через неделю. По словам правительства кантона, по внутренней сути своей конституция не претерпит никаких серьезных изменений, модернизация пройдет прежде всего на уровне языка. Текст Основного закона станет более ясным и четким, а также будут удалены пункты, необходимость в которых отпала в связи с тем, что данные вопросы уже урегулированы федеральным законодательством.

Больше финансовых полномочий для властей

Тем не менее несколько довольно существенных изменений конституция все-таки получит. Одним из самых спорных моментов является, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, вопрос расширения финансовых полномочий постоянных органов власти кантона. На рассмотрение народного схода (Landsgemeinde) теперь будут выноситься только кредиты на сумму от двух миллионов франков и больше, тогда как раньше этот лимит находился на уровне в один миллион. Расходы от миллиона до двух могут быть одобрены референдумом, его решение будет эквивалентно решению народного схода. Ответственность за расходы в размере от полумиллиона до миллиона франков теперь будет нести исключительно парламент кантона, или Большой совет (Der Grosse Rat).

Шпага является символом гражданской доблести и знаком обладания избирательными правами. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Правительство (Кантональная постоянная комиссия или Standeskommission) оправдывает такого рода поправки инфляцией и расширением налоговой базы кантона, которая сейчас стала почти в два раза шире, чем ещё 20 лет назад. Другими спорным пунктами стали новый порядок и условия перехода на чрезвычайное законодательное положение — урок пандемии — а также принцип «право голоса для всех», включая людей, неспособных к здравому суждению по причине психических заболеваний.

Критика со стороны SVP и SP

Новую конституцию кантональный парламент, или Большой совет, одобрил 47 голосами «за» при одном голосе «против». При этом многие пункты Основного закона подвергались критике, особенно со стороны партий, не представленных в Большом совете, а именно социалистами (SP) и «народниками» (SVP). Этот право-левый альянс критиковал, в частности, тот факт, что новая конституция не меняет избирательную систему кантона и не переводит ее с мажоритарного на принцип пропорционального представительства, что дало бы малым партиям больше шансов на прохождение в местный парламент.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Политику кантона во многом определяют также общественные движения и ассоциации. Наиболее значимые из них, «Профсоюз лиц наёмного труда» и «Ассоциация предприятий малого ремесленного бизнеса» (Arbeitnehmervereinigung / Gewerbeverband), высказались за полный пересмотр кантональной конституции. Народному сходу предстоит также провести перевыборы руководства, то есть правительства (Standeskommission). Наиболее спорная фигура — это министр (директор) по делам капитального строительства и охране окружающей среды Руди Ульманн (Ruedi Ulmann, Bau- und Umweltdirektor).

Кантон Аппенцелль-Внутренний по праву считается одним из самых живописных регионов Швейцарии. KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

В последнее время его часто подвергали критике за стиль руководства и за результаты его деятельности на данной должности. Проведенный осенью прошлого 2023 года аудит частично оправдал Р. Ульманна, однако голосование на народном сходе отличается повышенной степенью эмоциональности.

Внешний контент

Напомним, что каждый год на аппенцелльский народный сход приезжают и почетные гости. В 2024 году ожидается прибытие посла Норвегии в Швейцарии госпожи Кьерсти Рёдсмоен (Kjersti Rødsmoen), президента футбольного клуба «ФК Санкт-Галлен» Маттиаса Хюппи (Matthias Hüppi), федерального министра Элизабет Бом-Шнайдер и делегации от правительства кантона Невшатель.