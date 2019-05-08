Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 20:55

Поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы в последнее время усилили бомбардировку удерживаемой повстанцами территории в регионе города Идлиб, сирийской провинции, граничащей с Турцией. (Keystone)

Министерство иностранных дел Швейцарии «глубоко обеспокоено» эскалацией насилия на северо-западе Сирии и настоятельно призывает воюющие стороны вернуться за стол переговоров. Поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы в последнее время усилили бомбардировку удерживаемой повстанцами территории в регионе города Идлиб, сирийской провинции, граничащей с Турцией.

«Наступление, начатое всего несколько дней назад, имеет серьезные последствия для и без того пострадавшего гражданского населения в этом регионе», — говорится в заявленииВнешняя ссылка Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии, опубликованном в среду 8 мая. К моменту возвращения под контроль сирийского режима большинства территорий, удерживаемых ранее вооруженной оппозицией, в Идлибе численность населения составляла 1,5 миллиона человек. Оппозиция и повстанцы-исламисты, потерпевшие поражение в других регионах страны, обосновались в Идлибе, последнем анклаве, неподконтрольном режиму Дамаска.

МИД Швейцарии призвал гарантов так называемой «зоны деэскалации» в Идлибе сделать «все возможное в плане уважения международного гуманитарного права и приложения усилий с целью прекращения боевых действий». В российском курортном городе Сочи в сентябре 2018 года Анкара и Москва договорились выступить гарантами буферной зоны, отделяющей сирийскую армию от мятежников в Идлибе и вокруг него. По данным Организации Объединенных Наций сотни мирных жителей уже погибли в результате воздушных налетов российских ВКС, и более 150 тыс. человек были вынуждены стать беженцами. В результате воздушных атак пострадали ряд больниц и школ.

«Для того, чтобы положить конец страданиям сирийского народа, необходимо возобновление мирного процесса под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Швейцарии. «Только таким путем в Сирии может быть достигнут прочный мир на самой широкой социальной основе, гарантирующий права всех сирийцев». Напомним, что усилия ООН по прекращению войны в Сирии были перечеркнуты за последние 18 месяцев так называемым «переговорным процессом в Астане». Несмотря на многочисленные раунды переговоров, состоявшихся в Женеве и в столице Казахстана, мир в Сирии так до сих пор и остаётся вне пределов досягаемости.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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