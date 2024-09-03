Насколько толерантны швейцарцы?

В смысле толерантности жители Швейцарии обнаруживают интересные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества. Keystone-SDA

Когда речь заходит о толерантности, то жители Швейцарии обнаруживают значительные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества. Общего понятийного аппарата у них тоже нет.

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Исследование, результаты которого были опубликованы в газете «Тагес-АнцайгерВнешняя ссылка», было проведено НИИ Sotomo под руководством политолога Михаэля Хермана по заказу Ассоциации борьбы за гендерное равенство Verein Geschlechtergerechter. Оно подтверждает результаты предыдущих исследований (швейцарцы и швейцарки в целом очень толерантны), но при этом оно позволяет более дифференцированно взглянуть на общую ситуацию.

В рамках этого исследования в мае 2024 года было опрошено 3 528 человек. Как отмечается, не все респонденты одинаково понимают само слово «толерантность»: если женщины и представители левого политического лагеря видят в нем прежде всего терпимость в отношении разного рода меньшинств, то многие мужчины и представители правого политического лагеря считают толерантность синонимом свободы самовыражения.

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О том, что толерантность очень важна для них, говорили преимущественно молодые женщины, опережая мужчин того же возраста. Однако, как указывает «Тагес-Анцайгер», молодые женщины демонстрируют куда более низкую готовность к диалогу с теми, кто думает иначе, по крайней мере, когда речь заходит о политике. Напротив, они более терпимы, чем мужчины, когда речь идет о жизненных планах и проектах.

Самым важным вопросом для 72% опрошенных женщин является терпимость к другому образу жизни (только 65% среди мужчин). А вот терпимость к политическим оппонентам стоит на первом месте у мужчин (68 процентов, и только 52 процента женщин). Около 66 процентов женщин считают особенно важной терпимость к другой сексуальной ориентации, в то время как среди мужчин таких всего 49 процентов.

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Подавляющее большинство сторонников левых Социал-Демократической (SP) и «Зелёной» (GPS) партий считают важным терпимое отношение к другим сексуальным ориентациям (85%) и гендерным идентичностям (70%). Среди сторонников правой Швейцарской Народной партии (SVP) так считают только 33% и 14% соответственно.

Полное единодушие наблюдается лишь тогда, когда речь заходит о границах допустимого: большинство респондентов согласны с тем, что расизм (75%), антидемократизм (65%), антисемитизм (62%) и сексизм (61%) не могут быть оправданы никакой свободой слова.

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