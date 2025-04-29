На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор

Универсальный «секрет неувядающей молодости» пока еще не раскрыт, но Альпийская республика давно стала одним из мировых центров рынка препаратов, терапий и устройств, которые, по заявлениям компаний-производителей, замедляют старение и помогают жить дольше и дольше оставаться здоровыми. Helen James SWI

Поиск вечной жизни занимает людей с древности — Швейцария играет в этой сфере ключевую роль. Универсальный «секрет неувядающей молодости» пока еще не раскрыт, но Альпийская республика давно стала одним из мировых центров рынка препаратов, терапий и устройств, которые, по заявлениям компаний-производителей, замедляют старение и помогают жить дольше и дольше оставаться здоровыми.

19 минут

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

После сорока я всё чаще начинаю чувствовать возраст. Замечаю, как меняется мой организм: седеют волосы, появляются морщины вокруг глаз, а по утрам в теле — усталость и боль. Четыре года назад мне удалили яичники — врачи обнаружили генетическую предрасположенность к раку. Это привело к преждевременной менопаузе. Всего за полгода я почувствовала, что состарилась лет на двадцать.

Разве это неизбежно? Почему кто-то начинает седеть в сорок, а другой — только в шестьдесят? Почему одних в среднем возрасте поражают болезни сердца или рак, а у других, даже среди близких родственников, подобных диагнозов не бывает? Почему одни пожилые люди с трудом передвигаются, а другие продолжают бегать марафоны? Если мы стареем по-разному, неужели мы не можем замедлить этот процесс и избежать его последствий?

В поисках ответа на эти вопросы я побывала на конференции по старению и поиску способов замедления старения в Копенгагене (Дания), посетила Глобальный форум по здоровью и долголетию в Санкт-Морице (Швейцария), поговорила с учёными в Сингапуре, США, Китае, Саудовской Аравии и в Швейцарии. А ещё я провела день в Clinique La Prairie на берегу Женевского озера и побывала в двух клиниках, предлагающих программы укрепления здоровья и продления жизни.

Показать больше Дебаты Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни? Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими? Присоединяйтесь к дискуссии 21 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Параллельно я анализировала научные открытия, поражаясь технологическим прорывам в области искусственного интеллекта, которые за последние два десятилетия кардинально изменили само представление о том, что такое процесс старения. Это дает надежду на то, что скоро мы сможем не просто жить дольше, но ещё и сохранять здравый ум и твердую память и даже, может быть, однажды развернем вспять течение неумолимого времени.

Организм в состоянии покоя

Во всём мире клиники и оздоровительные курорты стремительно набирают популярность. Они предлагают целый набор процедур долголетия: терапию красным светом, переливание плазмы, лечение стволовыми клетками. Швейцария вот уже более ста лет предлагает гостям горный воздух, целительные термальные источники, высококачественную медицинскую инфраструктуру, передовые технологии и высокую культуру гостеприимства. Всё это делает её притягательной для тех, кто ищет оздоровления, спокойствия и возможностей оставаться молодым чуть дольше.

Клиника Clinique La Prairie была основана в 1931 году в качестве медицинского центра для состоятельных клиентов, предлагающего омолаживающее лечение на основе клеточной терапии. Clinique La Prairie

Поскольку я живу и работаю в Швейцарии, то я решила воспользоваться возможностью, которая оказалась со мной совсем рядом. В прохладное и туманное январское утро я вступила в фойе Clinique La Prairie в Монтрё, чтобы узнать, что именно может предложить мне эта клиника. Несмотря на безмятежную и безупречно продуманную обстановку в приёмной, меня не отпускало гнетущее беспокойство: что покажет обследование? Не выяснится ли, что мой организм значительно старше моего паспортного возраста — а это и есть признак преждевременного старения?

Или окажется, что у меня — недиагностированное заболевание сердца, рак щитовидной железы или склонность к болезни Альцгеймера? Или же я буду приятно удивлена, узнав, что моё здоровье крепче, чем я ожидала? Чтобы отвлечься от сомнений и раздумий, я изучаю историю: клиника Clinique La Prairie открылась в 1931 году с прицелом на особо состоятельных клиентов. Её философия и практическая деятельность с самого начала строились на открытиях, сделанных швейцарским врачом Паулем Нихансом (Paul Niehans, 1882–1971) в области клеточной терапии. Среди его клиентов называли даже Марлен Дитрих и самого Уинстона Черчилля — как утверждают, они тоже обращались к Паулю Нихансу за его «магическим эликсиром молодости».

Сегодня клиника заявляет, что её миссия — просто помочь человеку благодаря науке, технологиям и медицинским инновациям прожить более долгую, здоровую и активную жизнь. Ключевая программа клиники — недельный курс Revitalisation Premium стоимостью 48 250 швейцарских франков (включая проживание и питание). Программа обещает «раскрыть и реализовать ваш потенциал долголетия и хорошего самочувствия». В курс входит и секретная «формула омоложения», построенная с опорой на результаты экспериментов Пауля Ниханса со стволовыми клетками ягнят. Сегодня она доступна исключительно в виде пероральной добавки и только в этой клинике, расположенной в Монтрё.

Читайте по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцария лидирует в глобальной гонке за бессмертием Этот контент был опубликован на Первый человек, который доживет до тысячи лет, уже находится среди нас. Фантастика? Наука, говорят швейцарские ученые и деловые люди. Читать далее Швейцария лидирует в глобальной гонке за бессмертием

Мой бюджет был куда скромнее: я могла позволить себе только восьмичасовой визит. Тем не менее мне пообещали дать возможность поговорить со специалистами, обеспечить доступ к современным диагностическим технологиям и разобраться, насколько реальны обещания из рекламных брошюр. Первой меня приняла специалист по здоровому образу жизни Джорджия Гризотто (Georgia Grisotto). Она провела серию тестов, чтобы оценить мой нутрициональный статус, для чего меня завернули в особую плёнку, а голову накрыли прозрачным куполом, под которой подавался кислород — это был так называемый «калориметрический тест», выясняющий, сколько энергии требуется организму, находящемуся в состоянии покоя.

Затем у меня был сеанс с фитнес-тренером Маттео Фальцоне (Matteo Falzone), который проверил, насколько мои реакции соответствуют возрастной норме. После этого — час в инфракрасной детокс-капсуле. Я проспала в ней около двадцати минут и вышла оттуда в состоянии полной расслабленности — в теле образовалась неожиданная, приятно легкая гибкость. Нетрудно представить, что после недели в такой клинике я чувствовала бы себя на пару лет моложе. А если бы прошла одну из полноценных программ на основе стволовых клеток, то я, возможно, выглядела бы моложе, причем как внешне, так и внутренне, лет на двадцать. Но стал бы при этом мой организм действительно более юным? Возможно.

Глобальный рынок

Научные и технологические прорывы последних десятилетий изменили само понимание основ процесса старения. Учёные впервые научились количественно оценивать его в качестве еще одного биологического процесса. Раньше считалось, что продолжительность жизни на 80% определяется генетикой. Но сегодня ясно: доля генов здесь составляет лишь 10–30%, а остальное — это окружающая среда, питание, уровень стресса, качество сна, физическая активность и контакты с токсинами. Так называемая эпигенетика как раз и изучает, как внешние факторы влияют на работу генов: что активирует их, а что деактивирует. В 2013 году ученые обрели первые биологические часы, позволившие измерять не хронологический, но клеточный возраст.

предыдущий следующий В криотерапии используется эффект от воздействия в течение всего нескольких минут экстремально низких температур — от –80 до –120 °C. Этот метод направлен на снижение риска воспалительных процессов и на стимуляцию так называемого «митохондриального обновления». Митохондриальное обновление — это совокупность процессов, с помощью которых клетки поддерживают здоровье своих митохондрий — органелл, вырабатывающих энергию. Оно включает в себя удаление повреждённых митохондрий, образование новых и улучшение их функций. Эти механизмы важны для замедления процесса старения и для сохранения клеточной активности даже в продвинутом возрасте. Thomas Kern, SWI Интервальная гипоксически-гипероксическая терапия (IHHT) имитирует эффект пребывания на высоте 2500–6000 метров. Пациент дышит через маску с переменной концентрацией кислорода, что, как предполагается, повышает его выносливость и ускоряет восстановление потенциала организма. Thomas Kern, SWI Терапия с использованием красного и ближнего инфракрасного света, по утверждениям клиники, активирует выработку коллагена, улучшает митохондриальные функции, снижает воспаление и поддерживает восстановление тканей. Ближний инфракрасный свет — это часть инфракрасного спектра электромагнитного излучения с длиной волны примерно от 700 до 1400 нанометров. Он невидим глазу, но проникает глубже в ткани, чем обычный красный свет. Thomas Kern, SWI Контрастная терапия основана на чередовании воздействия холода и тепла. Этот метод применяется для стимуляции кровообращения и активации защитных функций организма. Thomas Kern, SWI Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

В том же году в журнале Cell вышла статья, в которой выделялись девять признаков старения — не внешних вроде седины, а скрытых, происходящих на клеточном уровне. Позднее число таких признаков увеличили до двенадцати, включая хронические воспалительные процессы. «Когда стало ясно, что темпы старения регулируются не только и не столько генами, а образом жизни, люди поняли: у них есть шанс добиться перемены своей участи», — говорит Симоне Джибертони (Simone Gibertoni), генеральный директор Clinique La Prairie, курирующий программы активного долголетия.

Все эти революционные сдвиги совпали с бурным развитием искусственного интеллекта, который теперь при помощи особых носимых гаджетов позволяет отслеживать параметры повседневного режима жизни пациента. Об этом мне подробно рассказала психолог Кристина Рёке (Christina Röcke) из Цюрихского университета. Дополнительный импульс этим процессам придала новая цифровая культура: в социальных сетях сформировалось уже настоящее международное сообщество энтузиастов долголетия. За последнее десятилетие в профильные стартапы, клиники, компании по выпуску БАДов и диагностических устройств были вложены миллиарды долларов. В итоге сформировался глобальный рынок, причем, по оценкам аналитиков, к 2030 году его объём удвоится до 44,2 млрд долларов (по сравнению с 25,1 миллиарда в 2020-м).

Интервальное голодание на вилле с персоналом

Частные клиники и медицинские центры, ориентированные на относительно здоровых и обеспеченных людей среднего возраста, стремящихся замедлить процесс своего старения, открываются сейчас по всему миру. В США работает около восьми сотен подобных учреждений. За последние годы десятки клиник появились в странах Персидского залива, а в 2023 году первая частная клиника долголетия открылась в Китае. В Москве работают такие центры, как Expert Clinics, Gen87, «Пятый элемент» и «Он Клиник», предлагающие генетическое тестирование на биомаркеры старения, индивидуальные программы питания, терапии и восстановительные процедуры.

Признаки старения. SWI

Их подход ориентирован на превентивную медицину, замедление возрастных изменений и на поддержание качества жизни по аналогии с западными моделями долголетия, реализуемыми, например, швейцарским медхолдингом Clinique La Prairie, управляющим шестью профильными курортами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. А всего в Швейцарии я насчитала больше двадцати клиник, предлагающих процедуры, направленные на продление активного периода жизни. В верхнем ценовом сегменте находится The Küsnacht Practice — специализированный центр терапии зависимостей и психических расстройств. Говорят, в ней лечился Джордж Майкл.

Жить долго или добровольно умереть?

Показать больше

Показать больше Людвиг Минелли: адепт добровольной смерти и активного долголетия Этот контент был опубликован на Основатель организации добровольного суицида Dignitas Людвиг Минелли настолько же непрост, как и созданная им структура. Читать далее Людвиг Минелли: адепт добровольной смерти и активного долголетия

Недельное проживание на принадлежащей этой клинике вилле с персоналом обходится от 117 300 франков и включает в себя все медицинские обследования и лечение по программе BIO-R Restoration. Тем, кто располагает более ограниченными средствами, дневная клиника Ayun, расположенная в нескольких кварталах от Главного вокзала Цюриха, предлагает расширенную диагностику организма примерно за 3000 франков, а также отдельные процедуры — от 55 франков за сеанс. Некоторые ученые призывают относиться к рекламным обещаниям таких клиник со здоровой долей скепсиса: мало что ли в прошлом у было случаев неоправданного «хайпа» вокруг якобы чудодейственных методов омоложения.

Научные данные подтверждают: такие популярные процедуры, как криотерапия, терапия красным светом, витаминные вливания и гипербарическая оксигенация могут улучшать отдельные показатели здоровья. Однако в большинстве случаев никаких доказательств наступления в результате этих процедур какого-то длительного эффекта, а уж тем более их фундаментального влияния на продолжительность жизни, пока получено не было. Некоторые методы, например приём рапамицина (иммунодепрессанта), интервальное голодание или воздействие холода, продлевают жизнь лабораторным животным — червям, мышам. Но данных о том, что эти подходы работают и в отношении людей, крайне мало — если они вообще существуют.

Удивительные портреты швейцарских долгожителей:

Показать больше

Показать больше Мафусаиловы года Конфедерации, или Столетние швейцарцы! Этот контент был опубликован на Эта серия фотопортретов, датируемая 1940 годом, запечатлела швейцарцев, которым тогда было по 100 лет от роду и даже больше! Читать далее Мафусаиловы года Конфедерации, или Столетние швейцарцы!

Многие клиники предлагают вообще экзотические методы — от генной терапии до переливания плазмы. И спрос на подобные методы есть, и немалый. И тем не менее! «В области здоровья и долголетия много пустого ажиотажа, и во многом это понятно: сейчас и в самом деле проводится масса исследований с очень перспективными результатами, — говорит Кристоф Хандшин (Christoph Handschin), биолог из Базеля и автор монографии о современном состоянии науки в этой области. — Но часто упускаются из виду методы, эффективность которых уже давно подтверждена практикой. Например, физические упражнения могут серьезно продлевать жизнь. Самая банальная физкультура действительно уменьшает риск возрастных заболеваний — и у нас есть надёжные научные данные, полученные на людях и подтверждающих это на сто процентов».

«Никогда не знаешь, что с тобой, пока не сдашь анализы»

«Многие методы начинают коммерциализировать слишком рано — просто потому, что на этом можно заработать», — считает Кристоф Хандшин. Клиенты клиник долголетия готовы пробовать любые, даже самые сомнительные процедуры в надежде, что те помогут им сохранить здоровье — даже без каких-либо гарантий. Йохен Хурлебаус (Jochen Hurlebaus), 53-летний гражданин Германии, живущий неподалёку от Цюриха, летом 2024 года заплатил 5000 франков за годовую программу омоложения и оздоровления в клинике Ayun. Программа включала в себя полное обследование, консультации и курс процедур.

По его словам, он чувствовал себя хорошо, но хотел получить объективную картину состояния своего организма. «Никогда не знаешь, что с тобой, пока не сдашь анализы. Я хотел понять, что могу сделать уже прямо сейчас, с тем чтобы оставаться здоровым в ближайшие 20–30 лет», — рассказал он в интервью порталу SWI swissinfo.ch. Йохен Хурлебаус уверен, что трата таких денег себя оправдала — пусть даже большая часть полученных им рекомендаций касалась изменений, которые он давно мог бы внести в свой образ жизни самостоятельно, и совершенно бесплатно, то есть даром: «Я понимаю, что сейчас далеко не все могут позволить себе лечь в клинику долголетия, но с развитием технологий такие услуги станут доступнее. Сколько мы тратим на ремонт машины? Почему бы не относиться к своему здоровью так же?»

Кто бы мог подумать?

Показать больше

Показать больше Швейцарцы названы чемпионами долголетия Этот контент был опубликован на Согласно результатам недавнего исследования у швейцарца, выходящего на пенсию в 65 лет, впереди еще в среднем от 15 до 20 лет здоровой жизни. Читать далее Швейцарцы названы чемпионами долголетия

Открытым остаётся вопрос: удастся ли человечеству, с учетом всех достижений последних ста лет, сделать какой-то качественно новый шаг вперед? Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging в октябре 2024 года, предполагает, что мы, возможно, уже приблизились к биологическому пределу возможностей в области замедления темпов старения. По мнению Брайана Кеннеди (Brian Kennedy), бывшего директора калифорнийского Института Бака по исследованию проблем старения (Buck Institute for Research on Aging) и нынешнего сотрудника Национального университета Сингапура, замедление процесса старения реально — добиться этого оказалось не так уж и сложно.

Показать больше

Показать больше Как учёный из Базеля совершил революцию в биомедицине Этот контент был опубликован на Открытие белка TOR командой Майкла Холла стало результатом удивительной истории, начавшейся ещё в 1964 году. Читать далее Как учёный из Базеля совершил революцию в биомедицине

«Но когда речь заходит о попытках остановить или даже обратить этот процесс вспять, то тут начинается уже совсем другой разговор. И я не думаю, что сегодня кто-то точно знает, возможно ли это вообще», — добавляет он. Клиники, с которыми общались журналисты SWI, формулируют, поэтому, свои обещания как можно более осторожно. «Прежде всего, мы стремимся продлить период активной, здоровой жизни. А сколько лет мы проживём — это уже задача на потом», — подчёркивает Симоне Джибертони из Clinique La Prairie. По его словам, сегодня не существует никакой пресловутой «кремлевской таблетки», эффективность которой была бы надёжно подтверждена.

Все рекомендации давно известны, или Бабушкины рецепты

Поэтому сейчас клиники со специализацией на здоровье и долголетии скорее позиционируют себя в качестве дополнения к традиционной медицине, которая, как правило, сосредоточена на лечении заболеваний, а не на их предотвращении. Задача же таких клиник — сохранять физическое, психическое и эмоциональное здоровье как можно дольше. «Качество жизни — это способность оставаться активным, свободным от боли, болезней и от утраты ясности ума до самого конца», — говорит Антуанетта Саразин Джендуццо (Antoinette Sarasin-Genduzzo), автор программы BIO-R в клинике The Küsnacht Practice. И с этим трудно не согласиться. Когда я думаю о том, как я хочу прожить отведённое мне время, я понимаю: здоровье — это не цифры.

Я, например, не стала проверять свой биологический возраст. У меня нет желания знать его — я не уверена, что такие данные мотивировали бы меня заботиться о себе и своем здоровье сильнее обычного. Тем не менее даже мой короткий визит в Clinique La Prairie помог мне сориентироваться и показал, на что действительно стоит обращать внимание — прежде всего на состояние процесса обмена веществ и на качество сна. Нарушения этих процессов могут внешне никак не проявляться, но при этом они значительно увеличивают риск преждевременного старения и возрастных заболеваний. В моём случае все проблемы, скорее всего, связаны с сидячим образом жизни и любовью к сыру.

Показать больше

Показать больше Базель — город долгожителей Этот контент был опубликован на По данным статистики большинство лиц в возрасте от 100 лет проживают в кантоне Базель-городской. Эдит Хуг 101 год, и она живет в городе на Рейне. Читать далее Базель — город долгожителей

В итоге я стала серьёзнее относиться ко сну, добавила силовые тренировки, увеличила потребление белка и начала принимать несколько витаминных добавок. И нужно ли тогда идти в клинику долголетия и платить там безумные деньги? Большинство рекомендаций врачей насчет того, как оставаться здоровой и как прожить дольше, мне были знакомы и раньше. Но придерживаться их на практике непросто, особенно когда совмещаешь работу и воспитание двоих детей. Возможно, сеанс в криокамере действительно улучшит сон. Но стоит ли выкладывать за это сто франков, да еще без гарантии устойчивого позитивного эффекта? Или же просто достаточно, как советует Кристина Рёке (Christina Röcke), прислушаться к давнишним бабушкиным рецептам, которые действуют и без дорогих клиник и сложных процедур?

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Секрет швейцарского долголетия: как суметь дожить до 100 лет! Этот контент был опубликован на В Швейцарии численность возрастной группы лиц в возрасте от 100 и более лет увеличивается наиболее быстрыми темпами. Читать далее Секрет швейцарского долголетия: как суметь дожить до 100 лет!

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Более 30 лет назад молекулярный биолог Майкл Холл (Michael N. Hall) из Базельского университета совершил открытие, которое до сих пор определяет траекторию развития науки в области молекулярной биологии: он идентифицировал белок TOR, регулятор процессов клеточного роста и метаболизма. Сначала это открытие стало основой разработки противоопухолевых препаратов, но это было только начало.

Показать больше

Показать больше Как учёный из Базеля совершил революцию в биомедицине Этот контент был опубликован на Открытие белка TOR командой Майкла Холла стало результатом удивительной истории, начавшейся ещё в 1964 году. Читать далее Как учёный из Базеля совершил революцию в биомедицине

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch