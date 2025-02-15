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Анна Тумаркина стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором

Анна Тумаркин стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором
Анна Тумаркина стала в Швейцарии первой в мире женщиной-профессором. Keystone-SDA

Анна Тумаркина стала первой в мире женщиной, получившей профессорскую должность с полными академическими правами. В течение 45 лет она преподавала философию и эстетику в Бернском университете. В это воскресенье, 16 февраля 2025 года, ей бы исполнилось 150 лет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Она прошла все ступени академической карьеры в Берне и незадолго до своего 34-летия получила должность доцента. В Бернском университете Анна Тумаркина занималась исследованиями и преподаванием, руководила подготовкой кандидатских и докторских диссертаций, а также участвовала в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью университета.

Возможностей в России не было

Она стала первой женщиной в мире, получившей профессорскую должностьВнешняя ссылка по обычной процедуре в университете, где обучались как мужчины, так и женщины. Однако в учебники истории она не вошла. Долгое время ее имя оставалось в тени, ее заслуги не были признаны по достоинству, она мало известна среди философов, ее игнорировали и забыли. Таково мнение швейцарского историка Франциски Роггер (Franziska Rogger), высказанное в интервью агентству Keystone-SDA.

Анна Тумаркина родилась в городе Дубровно (Дубро́ўна), который тогда входил в состав Российской империи, а сегодня расположен в Витебской области Республики Беларусь. Ее отец был богатым ортодоксальным еврейским купцом, сумевшим дать детям хорошее образование. Анна сначала обучалась на дому, затем посещала женскую гимназию, после окончания которой получила квалификацию учительницы.

.Анна Тумаркина (1875-1951), первая в Европе женщина-профессор философии.
Анна Тумаркина (1875-1951), первая в Европе женщина-профессор философии. swissinfo.ch

Продолжить образование в России она не могла — женщинам запрещалось поступать в университеты. Поэтому в 17 лет она уехала за границу, чтобы учиться в Швейцарии. Университеты Цюриха, Базеля и Берна начали принимать женщин с 1870-х годов. Однако для поступления в Бернский университет Тумаркин пришлось прибегнуть к небольшому обману: официально зачисляться в университет можно было только с 18 лет.

Добрая и исключительно умная

Наставником Анны Тумаркиной стал философ Людвиг Штайн (Ludwig Stein), который сразу разглядел в ней выдающийся потенциал и поддержал ее стремление к академической карьере. В 20 лет она защитила докторскую диссертацию, получив наивысшую оценку. Позднее Людвиг Штайн убедил как руководство университета, так и отца Анны дать ей возможность получить профессорское звание. В 1906 году она стала титулярным профессором, а в 1909 году — доцентом.

По мнению Франциски Роггер, важную роль в ее успехе сыграли личные качества Анны. «Она была невероятно доброй и скромной женщиной, — говорит историк. — При этом она умела так располагать к себе людей, что они сами заступались за нее, даже если она об этом не просила». Кроме того, она отличалась исключительным умом и проявляла оригинальное мышление, в том числе при решении математических задач.

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Однако в получении последней ступени академической карьеры — должности полного профессора со своей кафедрой — ей было отказано даже в либеральном Берне. В 1910 году квалификационная университетская комиссия указала, что «есть определенные сомнения относительно назначения дамы на такую должность, особенно если она не снискала авторитета благодаря исключительным достижениям, перед которыми критика и оппозиция замолкают».

В восторге от Швейцарии

Анна Тумаркина была предана не только науке, но и Швейцарии. В 43 года она получила гражданство Швейцарии (общины и кантона Берн), написав в заявлении, что нашла в этой стране свой второй дом — в атмосфере свободы и щедрости. К тому времени ее семья была почти полностью уничтожена: на нее обрушились две мировые войны и преследования как со стороны большевистских властей, так и национал-социалистов.

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Во время Второй мировой войны Анна Тумаркина активно участвовала в философских и социальных инициативах, связанных с идеологией Geistige Landesverteidigung («Духовная оборона страны»). Более 30 лет она жила в Берне в доме на улице Халльвильштрассе (Hallwylstrasse), 44, вместе со своей партнершей Идой Хофф (Ida Hoff), первой женщиной-школьным врачом в Берне. По словам Франциски Роггер, их связывали глубокие человеческие отношения. Они остались вместе до конца жизни и были похоронены в одной могиле. Анна Тумаркина скончалась 7 августа 1951 года.

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