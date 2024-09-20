Армия Швейцарии 30 лет назад рассталась с почтовыми голубями

Армейская служба почтовых голубей изначально задумывалась как временная структура, которая, однако, прослужила значительно дольше, чем планировалось. Keystone-SDA

Почтовые голуби служили в Вооруженных силах Швейцарии в течение 77 лет, доставляя донесения со средней скоростью 60 км/ч и с высоким процентом успеха. Однако ровно 30 лет назад армия сняла почтовых голубей с «вооружения».

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Vor 30 Jahren trennte sich die Armee von ihren Brieftauben Оригинал Читать далее Vor 30 Jahren trennte sich die Armee von ihren Brieftauben

Эта история началась в 1917 году, когда Федеральный совет, правительство Швейцарии, решил приобрести примерно тысячу молодых почтовых голубей для нужд армии. Это решение было закреплено в регулярном протоколе заседания кабинета министров. Способность голубей ориентироваться в воздухе и находить дорогу домой сделала их для армии того времени очень полезным «гаджетом».

При средней крейсерской скорости в 60 километров в час голубь может преодолевать расстояния до 100 и более километров с высоким процентом успешного прибытия туда, где его ждут. При этом голубь может транспортировать до 6 граммов в ножной капсуле и до 40 граммов в грудной. Как сообщается на сайте Швейцарской Ассоциации почтовых голубей (Schweizerischer Brieftaubenverband SBV), голуби хорошо подходят, например, для транспортировки важных оригинальных документов или образцов почвы.

Плохая погода и хищники

Каким образом птица, которая весит около 300–500 граммов и имеет размах крыльев около 70 сантиметров, находит дорогу обратно? Это пока ясно не до конца. Предполагается, что голуби ориентируются по Солнцу, используя также магнитное поле Земли. Согласно данным, содержащимся в материалах, с которыми можно ознакомиться в бернской «Библиотеке на площади Гизанплац» (Bibliothek am Guisanplatz), центральной библиотеке федеральных органов власти Швейцарии и военного руководства, армейская служба почтовых голубей изначально задумывалась как временная структура.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии применяют дроны против рисовальщиков граффити Этот контент был опубликован на Швейцарские железные дороги (SBB / CFF) применяют беспилотники в борьбе с рисовальщиками граффити. Читать далее В Швейцарии применяют дроны против рисовальщиков граффити

Однако уже в 1920 году она была переведена на более профессиональные рельсы. Для обучения персонала были организованы специальные курсы. Использовать птиц рекомендовалось только для полётов с донесениями в дневное время и при хороших погодных условиях, тогда как темнота, туман, дожди и грозы резко снижали эффективность такого способа коммуникации. «Ещё одна опасность — это хищные птицы», — рассказывает вице-президент Швейцарской Ассоциации почтовых голубей Хуго Бюлер (Hugo Bühler) в интервью информационному агентству Keystone-SDA. Армейская голубятня располагалась в деревне Занд (Sand) под Берном недалеко от города Шёнбюль (Schönbühl).

Показать больше

Показать больше Беспилотники-камикадзе и программное обеспечение made in Switzerland Этот контент был опубликован на Недорогие мини-беспилотники, летающие, в том числе, и на швейцарском ПО, на наших глазах стали неотъемлемым элементом современной войны. Читать далее Беспилотники-камикадзе и программное обеспечение made in Switzerland

В рамках сотрудничества с Ассоциацией заводчиков почтовых голубей (Verband der Brieftaubenzüchter, которая позже была переименована в Швейцарскую Ассоциацию почтовых голубей) армия могла призывать на службу и «гражданских» птиц. По данным SBV, владелец голубей получал за каждую птицу жалование в размере 0,20 франка в день, а также единовременное «кормовое» пособие на весь год. В рамках программы «Армейская реформа-95» (Armeereform 95) почтовые голуби были постепенно выведены из состава армии и сняты с довольствия.

Необходимость экономить

Как писало в то время Федеральное военное ведомство (Eidgenössisches Militärdepartement EMD, потом его переименовали на современный лад в МО, Министерство обороны VBS) к решению об упразднении голубиной почты привели необходимость экономить и переход коммуникаций на электронные рельсы. Из армии были «уволены» 7 000 армейских почтовых голубей армии и около 30 000 гражданских почтовых голубей «запаса». Таким образом, ровно 30 лет назад 22 сентября 1994 года 77-летней традиции службы голубей в армии Швейцарии был положен конец. Начались протесты, звучали требование сохранить их на службе.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Поэтому в итоге был найден компромисс: военная голубятня в деревне Занд существует и сейчас, её содержание взял на себя один из частных фондов. Но значит ли это с другой стороны, что в армии Швейцарии нет животных? Нет, не значит. В армии больше нет почтовых голубей, но собаки и лошади по-прежнему несут в ней службу. Благодаря использованию вьючных лошадей армия способна транспортировать грузы по пересеченной альпийской местности, в том числе и в плохую погоду.

Если электроника вышла из строя

Об этом в интервью информационному агентству Keystone-SDA рассказал пресс-секретарь Вооруженных сил Матиас Фолькен (Mathias Volken). Для нужд связи теперь вместо голубей используются современные системы передачи информации и управления. Однако вице-президент Швейцарской Ассоциации почтовых голубей Хуго Бюлер вполне мог бы представить себе ситуацию, в которой почтовые голуби использовались бы и сегодня.

Показать больше

Показать больше ВВС Швейцарии получили первый израильский БПЛА Этот контент был опубликован на Первые два из шести новых беспилотников были переданы ВВС Швейцарии на несколько лет позже, чем планировалось. Читать далее ВВС Швейцарии получили первый израильский БПЛА

«Если вдруг электроника вышла из строя из-за неисправности или сбоев, то почтовые голуби могли бы быть использованы как последнее средство связи. Однако для того, чтобы быть точно уверенным в том, что сообщение дошло до адресата, нужно будет всегда выпускать как минимум двух голубей». Читайте также: как орлы могут противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

Показать больше

Показать больше В Женеве орлы будут бороться с дронами Этот контент был опубликован на Нелегальные и нежелательные беспилотники будут «снимать» с женевского неба специально обученными хищными птицами. Читать далее В Женеве орлы будут бороться с дронами