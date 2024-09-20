Армия Швейцарии 30 лет назад рассталась с почтовыми голубями
Почтовые голуби служили в Вооруженных силах Швейцарии в течение 77 лет, доставляя донесения со средней скоростью 60 км/ч и с высоким процентом успеха. Однако ровно 30 лет назад армия сняла почтовых голубей с «вооружения».
Эта история началась в 1917 году, когда Федеральный совет, правительство Швейцарии, решил приобрести примерно тысячу молодых почтовых голубей для нужд армии. Это решение было закреплено в регулярном протоколе заседания кабинета министров. Способность голубей ориентироваться в воздухе и находить дорогу домой сделала их для армии того времени очень полезным «гаджетом».
При средней крейсерской скорости в 60 километров в час голубь может преодолевать расстояния до 100 и более километров с высоким процентом успешного прибытия туда, где его ждут. При этом голубь может транспортировать до 6 граммов в ножной капсуле и до 40 граммов в грудной. Как сообщается на сайте Швейцарской Ассоциации почтовых голубей (Schweizerischer Brieftaubenverband SBV), голуби хорошо подходят, например, для транспортировки важных оригинальных документов или образцов почвы.
Плохая погода и хищники
Каким образом птица, которая весит около 300–500 граммов и имеет размах крыльев около 70 сантиметров, находит дорогу обратно? Это пока ясно не до конца. Предполагается, что голуби ориентируются по Солнцу, используя также магнитное поле Земли. Согласно данным, содержащимся в материалах, с которыми можно ознакомиться в бернской «Библиотеке на площади Гизанплац» (Bibliothek am Guisanplatz), центральной библиотеке федеральных органов власти Швейцарии и военного руководства, армейская служба почтовых голубей изначально задумывалась как временная структура.
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Однако уже в 1920 году она была переведена на более профессиональные рельсы. Для обучения персонала были организованы специальные курсы. Использовать птиц рекомендовалось только для полётов с донесениями в дневное время и при хороших погодных условиях, тогда как темнота, туман, дожди и грозы резко снижали эффективность такого способа коммуникации. «Ещё одна опасность — это хищные птицы», — рассказывает вице-президент Швейцарской Ассоциации почтовых голубей Хуго Бюлер (Hugo Bühler) в интервью информационному агентству Keystone-SDA. Армейская голубятня располагалась в деревне Занд (Sand) под Берном недалеко от города Шёнбюль (Schönbühl).
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В рамках сотрудничества с Ассоциацией заводчиков почтовых голубей (Verband der Brieftaubenzüchter, которая позже была переименована в Швейцарскую Ассоциацию почтовых голубей) армия могла призывать на службу и «гражданских» птиц. По данным SBV, владелец голубей получал за каждую птицу жалование в размере 0,20 франка в день, а также единовременное «кормовое» пособие на весь год. В рамках программы «Армейская реформа-95» (Armeereform 95) почтовые голуби были постепенно выведены из состава армии и сняты с довольствия.
Необходимость экономить
Как писало в то время Федеральное военное ведомство (Eidgenössisches Militärdepartement EMD, потом его переименовали на современный лад в МО, Министерство обороны VBS) к решению об упразднении голубиной почты привели необходимость экономить и переход коммуникаций на электронные рельсы. Из армии были «уволены» 7 000 армейских почтовых голубей армии и около 30 000 гражданских почтовых голубей «запаса». Таким образом, ровно 30 лет назад 22 сентября 1994 года 77-летней традиции службы голубей в армии Швейцарии был положен конец. Начались протесты, звучали требование сохранить их на службе.
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Поэтому в итоге был найден компромисс: военная голубятня в деревне Занд существует и сейчас, её содержание взял на себя один из частных фондов. Но значит ли это с другой стороны, что в армии Швейцарии нет животных? Нет, не значит. В армии больше нет почтовых голубей, но собаки и лошади по-прежнему несут в ней службу. Благодаря использованию вьючных лошадей армия способна транспортировать грузы по пересеченной альпийской местности, в том числе и в плохую погоду.
Если электроника вышла из строя
Об этом в интервью информационному агентству Keystone-SDA рассказал пресс-секретарь Вооруженных сил Матиас Фолькен (Mathias Volken). Для нужд связи теперь вместо голубей используются современные системы передачи информации и управления. Однако вице-президент Швейцарской Ассоциации почтовых голубей Хуго Бюлер вполне мог бы представить себе ситуацию, в которой почтовые голуби использовались бы и сегодня.
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«Если вдруг электроника вышла из строя из-за неисправности или сбоев, то почтовые голуби могли бы быть использованы как последнее средство связи. Однако для того, чтобы быть точно уверенным в том, что сообщение дошло до адресата, нужно будет всегда выпускать как минимум двух голубей». Читайте также: как орлы могут противодействовать беспилотным летательным аппаратам.
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