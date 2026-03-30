Швейцария оцифровала свои газетные архивы
Швейцарская национальная библиотека (Schweizerische NationalbibliothekВнешняя ссылка) в Берне оцифровала 15 млн газетных страниц. Архив, отражающий историю развития швейцарского общества, свободно доступен онлайн.
За последние четыре года Национальная библиотека более чем вдвое увеличила объём своей цифровой газетной коллекции и теперь располагает 15 миллионами цифровых копий самых разных изданий, от газеты Oberegger Anzeiger из кантона Аппенцелль-Внутренний до Der Nachläufer в кантоне Вале — обе эти газеты уже прекратили свое существование и существуют теперь только как цифровые копии.
Действующие издания с собственными онлайн-платформами в этом архиве не представлены, копии других изданий сейчас доступны на сайте www.e-newspaperarchives.ch. По словам руководителя отдела цифровых технологий Национальной библиотеки Мартины Хоффманн (Martina Hoffmann), эти газеты «отражают швейцарское общество и культуру. В Швейцарии издавалось очень много газет, значительная часть из них со временем исчезла, но они все равно и сегодня свидетельствуют о том, насколько своеобразен каждый наш регион».
Читайте также:
Показать больше
Отказ от новостей угрожает швейцарской демократии
Об этом она рассказала агентству Keystone-SDA. Самые ранние выпуски в базе данных относятся к 1692 году. Национальная библиотека подчёркивает, что все страницы без исключения сканируются и снабжаются метаданными, а это значит, что этот пресс-архив может стать важным источником для научных исследований. Так, по словам Мартины Хоффманн, уже было проведено исследование, посвящённое тому, как со временем менялась реклама в газетах.
Научная база данных
Обширная база данных позволяет проводить и другие исследования — например, изучать экономическое развитие Швейцарии в прошлом веке или заниматься генеалогическими изысканиями. Архив открыт и для широкой публики, в том числе для многочисленных иностранных посетителей, которые обращаются к швейцарским газетам в поисках информации о конкретных событиях, приуроченных к определённой исторической дате.
В дальнейшем Национальная библиотека при поддержке своих партнёров намерена закрыть и пробелы, которые еще есть в этой базе данных, прежде речь идет о регионах Центральной Швейцарии, а также о кантонах Аппенцелль-Внешний и Базель-сельский. Конкретные цифры не называются. Однако, по словам Мартины Хоффманн, к 2030 году библиотека рассчитывает дополнительно оцифровать ещё несколько миллионов страниц.
Показать больше
Доля «утомленных новостями» достигла рекордного уровня
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Швейцарцы не хотят читать новости, сделанные ИИ
Показать больше
Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта
