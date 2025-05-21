150 лет назад Швейцария ввела метрическую систему

Ровно полтора столетия назад 17 государств подписали в Париже Метрическую конвенцию, среди них была и Швейцария, которая с тех измеряет расстояния в метрах, а вес — в килограммах. Keystone-SDA

Ровно полтора столетия назад 17 государств подписали в Париже Метрическую конвенцию, среди них была и Швейцария, которая с тех измеряет расстояния в метрах, а вес предметов в килограммах. В том же году в стране был принят федеральный закон, наделивший метрическую систему официальным статусом.

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Окончательно, правда, метры, литры и граммы были введены в Швейцарии несколько позже, в январе 1877 года. До этого единообразия в системе мер и весов в стране не существовало. Длины измерялись, например, в футах, локтях и шестах (Stab). Площадь измерялась в архаичных единицах: дневных вспашках (Juchart, площадь, обрабатываемая за день парой волов), маннграбах (Manngrab, человеко-день, мера площади, основанная на объёме работы, выполняемой одним человеком вручную), маннверках (Mannwerk, букв. «дело одного человека» или «работа на человека», участок земли, который один человек мог вспахать или обработать за день).

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Были даже измерения в «квадратных часах» (Quadratstunden). Это странное наименование указывает, однако, на связь не с геометрией, а с трудозатратами по времени, то есть это трудовая мера площади, основанная на том, сколько площади можно было обработать за один час. Вес выражался в фунтах, унциях и центнерах. Зерно и соль не взвешивали, а считали мешками. Напитки измерялись в мерах, кружках, вёдрах или бочках. Многие единицы, такие как фут или локоть, были связаны с пропорциями человеческого тела. Другие, например заум (Saum) отталкивались от грузоподъёмности домашних животных.

Кто во что горазд

То есть большинство единиц измерения основывались на объёме работы, которую можно было выполнить за определённое время, или на традиционных способах и форматах хранения жидкостей или сыпучих продуктов. Какая единица мер и весов где применялась — это зависело от цели и региона. В виноградарстве использовали одни меры, в альпийском хозяйстве — другие. По данным Исторического словаря Швейцарии, основные единицы объёма для вина и воды — масс, пот, пинта и боккале — вмещали от одного до более чем двух литров.

В виноградарстве использовали одни меры… Reuters

Городские районы, как правило, использовали меньшие меры, сельские — крупнее. В зонах с развитым молочным хозяйством действовали собственные укрупнённые единицы. Для молока, масла и мёда также применялись специальные меры. Ткани измеряли локтями, а большинство других длин — в футах. По данным Исторического словаря Швейцарии в западной франкофонной и в немецкоязычной Швейцарии фут был самой распространённой единицей длины. При этом примерно с конца Средневековья в обиходе существовали сразу три варианта фута: на западе применялся французский (pied de roi) и бернский, на востоке и севере — нюрнбергский фут.

Эти единицы сильно различались: локоть в кантоне Золотурн составлял 545,9 мм, а в соседнем Берне — 600 мм. Фут варьировался от 26 до 36 см. Обычно он делился на 12 дюймов, каждый из которых — на 12 линий, то есть всего на 144 линии. Но в кантоне Во, однако, один фут включал только 100 линий. Первые шаги к упорядочению мер и весов были предприняты ещё в 1835 году: 12 кантонов подписали Конкордат о единой швейцарской системе мер и весов (Konkordat für eine gemeinsame schweizerische Mass- und Gewichtsordnung) и ввели метрическую систему в качестве эталонной.

Памятник метрической системе

Старые единицы сохранились, но были приведены в соответствие с метрическими стандартами. С принятием федерального закона 13 марта 1851 года эти положения были распространены на всю Швейцарию. Однако многие кантоны, такие как Ури, Женева, Тичино, Во и Вале отказывались от полной унификации. Ури стремился сохранить дореволюционные (действовавшие до 1848 года, года основания современной Швейцарии) единицы мер и весов, а латинские кантоны запада и юга — сохранить частично уже внедрённую метрическую систему и не возвращаться к прежним мерам.

… а в альпийском хозяйстве — другие меры весов и объема. swissinfo.ch

Конец параллельному существованию различных систем мер и весов был положен только после присоединения Швейцарии к Метрической конвенции в 1875 году. В рамках этого соглашения также было решено создать и профинансировать соответствующие международные институты, а также изготовить физические эталоны — идеальные метр и килограмм. С тех пор в Швейцарии действует метрическая система, памятник которой поставил Квентин Тарантино в своем «Криминальном чтиве»: благодаря этому фильму сегодня все знают, как и почему во Франции называют четвертьфунтовый гамбургер с сыром.

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