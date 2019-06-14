Групповая фотография с женщинами: «Заработок в размере 6 тыс. в год для женщины есть очень даже неплохой доход». (SRG)

Увольнение после замужества? Отсутствие права водить машину? Максимальная заработная плата, которая не составляла и половину от максимальной зарплаты мужчин? То, что сегодня в Швейцарии просто невозможно себе представить, еще совсем недавно, по историческим меркам, было реальной практикой, в том числе и на швейцарских общественных СМИ, на радио и телевидении. По случаю общешвейцарской «женской забастовки» предлагаем вам исторический экскурс в прошлое национального медийного холдинга SRG SSR, автономным подразделением которого является и Швейцарское международное радио SWI swissinfo.

Для начала простой вопрос, а почему все было так, как было, неужели Швейцария такая отсталая страна? Вопрос непростой, для этого нужно оценивать те события не с нынешних просвещенных позиций, но с тогдашних убеждений, царивших в стране, только-только начавшей входить в эпоху современности, модерна. «Удаление женщины от плиты, домашнего очага, в целом и общем противоречит усилиям по защите интересов семьи. Женщине место с детьми, а не за пишущей машинкой», — такова прямая цитата из внутреннего документа телерадиокомпании SRG от 1951 года.

Автор этой знаменательной цитаты был тогдашний исполнительный директор, член правления телекомпании. По его мнению, «замужняя женщина все силы свои должна посвящать своему собственному исконному предназначению, то есть семье. Соображения социальной пользы говорят нам о вреде двойных заработков в одном домохозяйстве. И если женщины, да еще замужние, будут и дальше оставаться в рамках рабочей деятельности, то это просто откроет ворота и двери перед этим «социальным безобразием».

Вышла замуж? Подавай «по собственному»!

Что самое интересное, человек, из-под пера которого вышли эти строки, вовсе не был каким-то замшелым «ястребом» в том, что касается трудовой деятельности замужних женщин. В этом документе он всего лишь привел «общие соображения» насчет того, почему телерадиокомпания SRG должна и дальше соблюдать сформулированные еще в 1935 году положения, в соответствии с которыми «вышедшие замуж сотрудницы должны в течение шести последующих месяцев оставлять свою работу».

Исключение из этого правила могло было бы быть допущено только в случае особенно неблагоприятной ситуации на рынке труда. И только тогда замужних сотрудниц не увольняли, хотя и могли изменить характер трудового соглашения с нормального договора на договор, который обычно заключался с подсобными рабочими. Именно так аргументировала бернская радио-студия в 1947 году, нанимая двух замужних сотрудниц-секретарш: «Возможность в будущем взять на их должности равноценных холостых работниц должна быть немедленно использована».

Секретарь-ассистент в телерадиокомпании SRG: «Опорой государства является семья, а основной экономической опорой семьи без сомнения выступает мужчина. Женщина же, как правило, способна выполнять данную функцию очень непродолжительное время». (SRG)

Высокопоставленный чиновник назвал тогда и ряд дополнительных причин, по которым замужним женщинам нечего делать на работе. «Не стоит замалчивать тот факт, что организационные, а также, и в первую очередь, персональные сложности возникают и будут возникать всякий раз там и тогда, где и когда на радио совместно работали и будут работать одновременно и мужчины, и женщины. Допустив замужних женщин на работу в SRG, мы получим увеличение числа таких сложностей, потому что опыт показывает нам, что сотрудники одной и той же редакции часто вступают друг с другом в брачно-семейные отношения»



Какова ситуация в SRG сегодня? 43% сотрудников ТРК женщины. Доля женщин на руководящих должностях составляет 29%. 74% сотрудниц общественных электронных СМИ работают неполный день, среди мужчин этот показатель составляет 42%. Заработная плата здесь у женщин в среднем ниже доходов мужчин на 2,4%, причем часть этой диспропорции возникает по причинам, не имеющим отношение к дискриминации, в основном за счет доплат за ночную работу, а также работу по выходным и праздничным дням, так как такую работу делают в основном мужчины. Без этого фактора разница в зарплатах мужчин и женщин в ТРК SRG составит только 1,5% в пользу первых. Конец инфобокса

Поэтому в итоге он рекомендовал «придерживаться опробованной и оправдавшей себя практики», потому что в противном случае «мы причиним несправедливость прежде всего в отношении тех, кто до сего дня предпочитал добросовестно соблюдать сложившийся порядок».



Равный труд — равная оплата

В момент основания телерадиокомпании SRG в 1931 году сотрудницы-женщины учитывались в плане заработка по самому низшему, восьмому зарплатному разряду, что соответствовало максимальному годовому заработку в размере 6 тыс. франков, в то время как мужчины учтённые в первом разряде зарабатывали тогда в год 15 тыс. франков (по покупательной способности к эти цифрам сегодня следует приписывать еще один нолик).

Отклонения от такого порядка допускались только в редчайших исключительных случаях, причем для них требовалось отдельное решение правления, каковые всегда становились предметом жестких дебатов. Например, в 1937 году тогдашний регулятор, предшественник нынешнего ВАСОМ, сурово раскритиковал решение выплачивать главной бухгалтеру SRG, а также главному редактору Швейцарского международного радио, нынешнего SWI Swissinfo, заработную плату по повышенному шестому тарифному разряду. Логика была прекрасна: «Если эти должности столь важны, так возьмите на них мужчин».

Что на этот счет говорило тогдашнее руководство? С его точки зрения, в период мирового кризиса и тяжелой ситуации на рынке труда, когда столько мужчин сидят без работы, «приходится мирится с тем, что женщины оказываются на втором плане. При этом и заработок в размере 6 тыс. в год для женщины есть очень неплохой доход».

Радио-журналистка за работой: держать микрофон позволено, сидеть за рулем нет. (SRG)

Неравный доход за равный труд был обыденной практикой в SRG и два десятка лет спустя, в 1950-е годы. Считалось, что «опорой государства является семья, а основной экономической опорой семьи без сомнения выступает мужчина. Женщина же, как правило, способна выполнять данную функцию очень непродолжительное время, и то только до момента замужества, да и в целом, зарабатывая деньги, она, как правило, должна заботится только о себе. Отсюда вполне логично и законно назначать ей более скромный доход, не говоря уже о том, что слишком хороший доход почти наверняка будет мотивировать женщину не связывать себя узами брака».

Причина увольнения: роман с коллегой

«Мы намерены начиная с 1. 1. 1958 года завершить трудовые отношения с госпожой Х и госпожой Y», — сообщил директор швейцарского телевидения в адрес генеральной дирекции телерадиокомпании SRG. Причина их увольнения: обе женщины начали отношения с сотрудниками редакции и приняли решения создать в ними семью, вступив в брачно-семейные отношения. А на швейцарском телевидении семейным парам в целом и общем работать не дозволяется.

Что касается этих дам, то «отношения с ними будут переведены на временные трудовые соглашения, их будут задействовать как подсобную рабочую силу в случае болезни или ухода в отпуск других коллег, а также в периоды возникновения авралов». К 1971 году ситуация в стране изменилась: женщины получили право голосовать и избирать, но управлять транспортными средствами телекомпании они все еще не могли. Лишь двумя годами позже начальник транспортного цеха швейцарского радио и телевидения SF DRS направил руководству запрос на предмет о том, можно ли женщинам предоставлять право садиться за руль легковых машин, находящихся на балансе телерадиокомпании.

С его точки зрения, «мы бы получили большую выгоду от предоставления журналисткам и сотрудницам фото-редакций права самим выезжать за рулем на место событий». Генеральная дирекция ТРК поставила на этом письме положительную резолюцию, признав, что процесс «эмансипации добрался и до сотрудниц швейцарских общественных СМИ».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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