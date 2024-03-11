В горах Швейцарии погибла группа из шести лыжников

В горах Швейцарии погибла группа из шести лыжников. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

В горах Швейцарии погибла группа из шести лыжников, пятеро погибших уже найдены, шестого ищут, несчастье произошло в горах кантона Вале на юге Швейцарии. Точные обстоятельства гибели пока до конца не известны.

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На пресс-конференции в понедельник 11 марта 2024 года, представители властей заявили, что, несмотря на то что туристы в целом скорее всего были соответственным образом экипированы, против них могли сыграть низкие температуры и сложные погодные условия. Как сообщили представители кантональной полиции кантона Вале, на поиски группы была направлена большая команда спасателей.

Как пояснил Фреди-Мишель Ротен (Fredy-Michel Roten), глава кантональной спасательной организации KWRO, были задействованы вертолеты Superpuma, десятки экспертов, армия, психологи, однако сложные погодные условия дополнительно усложнили поиски. «Плохая видимость, холод, ветер и высокий риск схода лавин — все это мешало поискам», — подчеркнул Кристиан Вароне (Christian Varone), шеф кантональной полиции кантона Вале.

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«Условия были катастрофическими, спасатели отреагировали на экстренный звонок, который поступил в полицию около 17:20 вечера субботы 9 марта, но потом им пришлось прервать спасательную операцию, добравшись только до высоты 3 000 метров». Продолжить поиск не было возможным ни ночью, ни утром в воскресенье 10 марта. Во второй половине дня в воскресенье к поискам подключились Вооруженные силы и примерно в 21.20 в воскресенье спасатели добрались до района горы «Тет-Бланш» (Tête Blanche).

Там и были обнаружены пятеро из шести пропавших туристов — но уже без признаков жизни. На вопрос о том, смогла ли группа вырыть себе снежную пещеру, чтобы защититься от холода, Кристиан Вароне ответил только, что туристы сделали все возможное. Сейчас, по его словам, спасатели пытаются найти шестого пропавшего туриста, но шансы на выживание человека, пропавшего еще в субботу, нужно оценивать реалистично. В поисково-спасательной операции принимали участие и специалисты по информационным технологиям.

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Они проанализировали данные с мобильных телефонов, из социальных сетей и показания навигационной системы GPS, что и помогло в итоге уточнить вероятное местонахождение альпинистов. Пятеро из шести туристов происходят из кантона Вале, шестой еще не найденный турист родом из города Фрибург — всем им от 21 до 58 лет. Власти пока не могут сказать, кто конкретно пропал без вести. Также неясно до конца, были ли туристы все-таки надлежащим образом экипированы.

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Генеральный прокурор Беатрис Пиллу (Béatrice Pilloud) попросила не относиться к жертвам предвзято, так как «пока ничего не известно о точных обстоятельствах их гибели и сейчас это подробно расследуется». Начальник полиции Кристиан Вароне также подчеркнул, что горы остаются горами, погода может там быстро измениться, «последнее слово всегда остается за горами, даже если речь идет об очень опытных альпинистах».

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Adapted from German by DeepL/dk/sb

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