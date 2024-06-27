Готардский тоннель откроется для нормального движения с сентября
По информации швейцарского национального железнодорожного перевозчика госконцерна SBB Готардский базисный тоннель откроется для нормального движения с сентября 2024 года. В августе прошлого 2023 года в нем, напомним, сошел с рельсов товарный поезд.
Обе «трубы» должны снова нормально функционировать начиная со 2 сентября 2024 года. Это позволит путешественникам опять добираться из Цюриха в Лугано менее чем за два часа — и впервые поезда будут ходить с получасовыми интервалами. По словам представителей SBB, «ремонтные работы в западной трубе тоннеля идут по плану».
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Пять лет назад был введен в строй базисный Сен-Готардский железнодорожный туннель.
Следующим шагом станет тестовая эксплуатация в августе. Среди прочего, будут проведены пробные рейсы с пустыми поездами, с тем чтобы проверить взаимодействие всех систем и оценить качество обновленного путевого хозяйства. По оценкам компании SBB материальный ущерб от прошлогодней аварии, включая упущенную коммерческую выгоду, достигает 150 миллионов швейцарских франков.
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Министр транспорта и коммуникаций Швейцарии Альберт Рёшти cделал выводы из аварии в Сен-Готтардском железнодорожном тоннеле.
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