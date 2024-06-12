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Качество жизни

Собака бывает кусачей даже в Швейцарии

В прошлом 2023 году в Цюрихе было зафиксировано значительно больше, по сравнению с 2022 годом, случаев укусов людей собаками.
В прошлом 2023 году в Цюрихе было зафиксировано значительно больше, по сравнению с 2022 годом, случаев укусов людей собаками. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

В прошлом 2023 году в кантоне Цюрих было зафиксировано значительно больше, по сравнению с 2022 годом, случаев укусов собаками как людей, так и других собак и животных. Ветеринарная служба кантона пока не может объяснить этот феномен.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно ежегодному отчету, недавно опубликованному Ветеринарным управлением кантона Цюрих (Veterinäramt Kanton Zürich), видимых причин для такого увеличения нет. Экспертам поэтому еще предстоит выяснить, будет ли и дальше увеличиваться число зарегистрированных случаев таких укусов, и если да, то в какой степени.

Всего в 2023 году властями в Цюрихе было зафиксировано в среднем на 24% больше таких случаев, чем в 2022 году, общее их количество увеличилось с 1 356 до 1 661 случая. Чаще всего сообщалось об инцидентах с укусами людей, этот показатель вырос с 659 до 839. Еще 673 случая были связаны с укусами одними собаками других собак или иных животных. В 2022 году было отмечено 532 таких случая. Как минимум 144 сообщения касались собак с ярко выраженным агрессивным поведением, что куда больше, чем в 2022 году (125).

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Ветеринарная служба также получила 25 других сообщений, например, о бродячих собаках. По всем сообщениям об инцидентах с укусами и с чрезмерно агрессивным поведением ветеринарная служба кантона проводит проверки и выясняет, зарегистрирована ли данная собака в национальной базе данных, проходили ли владелец и животное какие-либо обязательные курсы.

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При необходимости чиновники выносят постановление о направлении собак на курсы дрессировки и даже о принудительном ношении ими намордников, хотя такое случается редко, так как в большинстве случаев дело ограничивается предупредительным письмом владельцу. Особый вопрос: содержание собак запрещенных пород и нарушение или несоблюдение правила обязательной регистрации собак.

Пристальное внимание уделяется в кантоне профилактике: инструкторы по дрессировке собак провели за отчетный период от имени ветеринарной службы 244 беседы в детских садах и начальных классах школ, обучив примерно 4 000 детей правильному поведению при контакте с собаками. В кантоне Цюрих, напомним, содержание собак пород с повышенным потенциалом риска, таких как питбультерьеры, было запрещено с 2010 года. Сейчас таких собак становится все меньше, он постепенно вымирают и их количество сократилось за отчетный период с 28 до 10.

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