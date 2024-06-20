Швейцарцы отворачиваются от новостей

Все более значительная доля населения Швейцарии сознательно перестает пользоваться новостным контентом. Keystone / Valentin Flauraud

Все большая доля жителей Швейцарии активно избегает пользоваться информационным контентом. Согласно новым данным 36% швейцарцев предпочитают скорее воздерживаться от просмотра или чтения новостей, что на 3% больше, чем в прошлом 2022 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en More Swiss turning away from news, report finds Оригинал Читать далее More Swiss turning away from news, report finds

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Таковы данные опубликованного в понедельник 17 июня 2024 года отчета Reuters Digital News Report. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса в 2019 году этот показатель увеличился на добрых 10 процентных пунктов. Данные по Швейцарии были собраны и проанализированы «Исследовательским центром публичной сферы и общества» при Цюрихском университете (Fög).

При этом чаще склонны не читать новостей швейцарцы с низким уровнем образования, те, кто имеет средний или высокий уровень образования, менее предрасположены избегать контактов с медиасферой. Женщины (39%) чаще решают не читать новостей, чем среди мужчин (33%). Избегают новостей только около трети лиц из возрастной категории моложе 25 лет и старше 55 лет, тогда как в возрастной категории от 25 до 55 лет такой показатель заметной выше.

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Причиной является «слишком большой объем доступной информации», что подтверждает тезис: «бесконечное количество информации равноценно отсутствию информации вообще». Интерес к новостям в Швейцарии снижается и в долгосрочной перспективе: в 2024 году заявили, что «очень интересуются новостями» 48% респондентов. Это на 2% больше, чем в 2023 году, но на 115 меньше, чем в 2016 году.

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Доклад Digital News Report выходит ежегодно, фиксируя различные аспекты и характеристики использования людьми средств массовой информации. В Швейцарии для целей этого доклада было опрошено более 2 000 человек. Ответственным за исследование является «Институт агентства „Рейтер“ по изучению журналистики при Оксфордском университете» (Reuters Institute for the Study of Journalism der University of Oxford).

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