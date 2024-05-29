Шумные соседи — и другие вопросы арендного права в Швейцарии

Каковы в Швейцарии основные вопросы и проблемы в области съема жилых помещений, каковы права и обязанности сторон при аренде жилья? KEYSTONE

Швейцария — страна арендаторов. Доля семей, арендующих жилье, составляет около 60%Внешняя ссылка и является одной из самых высоких в Европе. Поэтому многим из нас имеет смысл ознакомиться с основами арендного законодательства.

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Валерия Рестуччио (Valeria Restuccio), телерадиоканал SRF / портал SWI

1. Могу ли я возразить требованию арендодателя покинуть жильё, потому теперь оно ему нужно самому?

Да, арендаторы могут возразить и не согласиться с поступившим от арендодателя уведомлением о расторжении договора аренды и обратиться в арбитражный орган (Schlichtungsbehörde) с просьбой о продлении срока аренды. Это возможно сделать, даже если арендодатель утверждает, что квартира ему теперь нужна самому (так называемый Eigenbedarf). При этом арендатор должен быть в состоянии убедительно доказать, что расторжение договора аренды ударит по нему особенно сильно. Или что ему, или ей, будет трудно или даже невозможно найти себе другую квартиру в обозначенные сроки.

2. Что делать с шумными соседями?

Неважно, идет ли речь о съемной квартире или о квартире, находящейся в собственности: жильцы в Швейцарии обязаны проявлять уважение друг к другу. Разрешено всё, что не вызывает чрезмерного беспокойства. Но когда и почему шум перестает быть приемлемым и становится чрезмерным? Объективных критериев тут нет. Многое зависит от качества звукоизоляции, от того, о каком здании идет речь, старом или новом? Насколько регулярно случаются шумовые атаки и какого они рода?

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В любом случае следует находиться с соседями в контакте, но если полюбовного решения найти не удается, то тогда единственный вариант — обратиться в суд. А что там насчет спуска воды в туалете после 22.00? Никаких жестких критериев тут тоже нет. Да, нельзя заполнять с грохотом ванну после наступления ночного периода, но и тут все зависит от здравого смысла.

И кстати, мало кто говорит о том, что в Швейцарии официально есть периоды времени, когда шуметь можно. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

И кстати, мало кто говорит о том, что в Швейцарии официально есть периоды времени, когда шуметь можно. Посмотрите в свой распорядок проживания (Hausordnung), там должно быть прописано, когда можно пылесосить, играть на пианино (или на бас-гитаре, кому как) или выбивать ковры.

3. Может ли арендодатель оставить у себя копию ключа от вашей квартиры или потребовать предоставить такой ключ?

Нет. Даже если арендатор отсутствует в течение длительного времени, арендодатель не имеет права входить в вашу квартиру. Хотя многие арендодатели требуют этого, но знайте, что Вы не обязаны этого делать.

4. Ущерб, нанесенной соседской квартире

Когда Вы находитесь в отпуске, приятно знать, что кто-то присматривает за Вашим домом. Например, это может быть соседка, которая поливает ваш фикус, пока вы плаваете в море, или кормит вашего удава в аквариуме (бывает и такое). К сожалению, иногда что-то идет не так: разбивается ваза или на дорогом ковре появляется пятно. В этой ситуации закон в Швейцарии находится на стороне таких доброжелательных соседей. На юридическом языке это называется «любезная услуга» (Gefälligkeit). Из такой «любезности» никаких взаимных прав и обязанностей, а значит, и ответственности, проистекать не может.

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5. Могу ли я потребовать снижения арендной платы в случае, если меня залил сосед сверху?

Да, Вы можете попросить арендодателя снизить вам арендную плату и держать ее на таком уровне до тех пор, пока дефект не будет устранен. В идеале о таком дефекте следует сообщить в домоуправление (Verwaltung) в письменном виде. Если ответа не последует, Вы можете начать разбирательство в арбитражном органе.

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6. Какие у Вас есть варианты действий в случае появления неприятного запаха дыма?

Швейцарское право создало тут серую зону закона. С одной стороны, жильцы обязаны учитывать интересы друг друга. С другой стороны, в своих четырех стенах каждый волен делать все что угодно. Поэтому лучше всего попытаться налаживать диалог. Возможно, Вы также сможете найти поддержку со стороны других соседей. Если же дым (сигаретный или дым от гриля) доставляет чрезмерные и регулярные неудобства, то следует попросить отреагировать домовладельца. Если никаких результатов не будет, то Вы можете попытаться потребовать снижения арендной платы. В крайнем случае придется искать другую квартиру.

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7. Кто несет ответственность за дефекты в арендованной квартире?

Расходы, связанные с нормальным износом жилого фонда, арендаторы обычно несут сами. Сюда относятся мелкие ремонтные работы: заделывание дырок в стене, закрашивание теней от ранее висевших на стене картин, обновление выцветшего красочного покрытия. Арендодатели несут расходы, связанные с чрезвычайным износом, например, когда речь идет о ремонте сантехники или электрики, о замене вышедших из строя деталей посудомоек или холодильников, об устранении водяных пятен на паркетном полу или следов от дыма, который оставил предыдущий хозяин квартиры.

8. Могу ли я выстрелить в надоедливую соседскую кошку из водяного пистолета?

Да, разрешено все, что пугает или прогоняет кошек, но не наносит им травм и не вызывает чрезмерного страха. Тот, кто ранит или убьет кошку, подлежит судебному преследованию. К разрешенным видам оружия против кошек относятся водяные пистолеты, ультразвуковые устройства или электрические ограды.

Найдите кота на этом фото за 30 секунд. И кстати, могу ли я выстрелить в надоедливую соседскую кошку из водяного пистолета? KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

9. А если мой сосед вывесил за окно баннер с политическим лозунгом? Имеет ли он на это право?

Строго говоря, не имеет. Фасад юридически уже не является частью арендуемой им жилой площади, и домовладелец заинтересован в том, чтобы общее впечатление от его здания было опрятным. Все зависит от того, насколько заметно флаг влияет на внешний облик дома. Все всегда зависит от конкретных обстоятельств. Например, на историческом здании явно нельзя навечно взять и вывесить какой-то баннер.

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Если же он вывешивается временно, например, на время горячей фазы кампании перед проведением референдума, то вопрос о том, можно ли это делать, является более спорным, особенно если он никому не мешает и нет других объективных причин для того, чтобы запретить такой жест. В Швейцарии, как правило, арендодатели закрывают глаза на такие баннеры и некоторые такие лозунги и плакаты висят на домах годами.

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