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Культура

Альфонсо Куарона наградят в Локарно за вклад в киноискусство

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получит на очередном кинофестивале в Локарно награду Lifetime Achievement Award за вклад в киноискусство.
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получит на очередном кинофестивале в Локарно награду Lifetime Achievement Award за вклад в киноискусство. Keystone-SDA

Свою награду он получит в воскресенье 11 августа 2024 года на знаменитой площади Пьяцца Гранде. Об этом сообщил Кинофестиваль в Локарно несколько дней назад. В тот же день пятикратный обладатель премии «Оскар» проведет свой творческий вечер и пообщается со зрителями в рамках кинофорума Spazio Cinema Forum.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как указывает руководство фестиваля в Локарно, Альфонсо Куарон — «это современный художник, способный принять любой творческий вызов». В его активе находятся такие разноплановые фильмы, как «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), «Гравитация» (2013) и «Рома» (2018). В рамках мероприятия будет показан фильм швейцарского режиссера Алена Таннера «Иона, которому будет 25 в 2000 году» (Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000, 1976).

Этот фильм был выбран для показа самим А. Куароном, который обсудит в диалоге с гостями вечера роль и значение этого фильма для его собственной работы в кино и для истории кино в целом. Модератором будет директор швейцарского киноархива Cinémathèque suisse Фредерик Мэйр (Frédéric Maire).

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Премия Lifetime Achievement Award вручается в Локарно с 2011 года. Среди предыдущих лауреатов премии — Харрисон Форд (2011), Ален Делон (2012), Жаклин Биссет (2013), Харви Кейтель (2016), Дарио Ардженто (2021), Мэтт Диллон (2022) и в прошлом 2023 году лауреатом стал Ренцо Росселлини (1908-1982), итальянский композитор, музыкант, музыковед. Кинофестиваль в Локарно проходит в 2024 году с 7 по 17 августа.

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