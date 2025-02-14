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В Швейцарии увеличилось число памятников истории

В Швейцарии увеличилась численность охраняемых исторических памятников. В 2022 году их стало уже на 21% больше, чем в 2016 году.
Охраняемых исторических памятников в 2022 году стало на 21% больше, чем в 2016-м. Keystone

В Швейцарии увеличилось число охраняемых исторических памятников. В 2022 году их стало уже на 21% больше, чем в 2016 году. Об этом на днях сообщило Федеральное ведомство статистики Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В основном это увеличение касается памятников архитектуры локального значения (их стало на 31% больше) и, в меньшей степени, регионального значения (увеличение на 15%). В целом охраняемые памятники архитектуры составляют около 5% от общего числа жилых зданий в стране. Охраняемые археологические зоны охватывают 1,3% территории страны (41 285 кв. км).

Всего в области исторических памятников и археологии в Швейцарии насчитывается 4092 объекта национального значения, а по всей стране выявлено 303 482 исторических памятника всех уровней и разных видов, включая здания, мосты, фонтаны и статуи. Всё это объекты, представляющие исторический, научный или художественный интерес и включенные в кантональные и муниципальные реестры охраняемых памятников.

С середины 19 века археологи изучают уникальные древние находки в Фраубрунненхаусе. Артефакты периода свайных построек, которым около 5 тысяч лет, с тех пор может увидеть каждый.
Музей свайных поселений Аннелизы Цвец (Pfahlbaumuseum von Annelise Zwez) разместился в историческом особняке «Фраубрунненхаус» (Fraubrunnenhaus) по адресу Dorfgasse 28, 2513 Twann. Bodo Frick

Количество археологических памятников увеличилось за отчетный период на 27% и достигло 53 000 единиц. Около четверти из них (12 651) охраняются государством. Что касается так называемых «археологических периметров», то есть определенных кантонами территорий с заметным археологическим потенциалом, то их количество увеличилось на 71% до 17 304 единиц, а площадь увеличилась более чем в два раза — до 86 419 гектаров (+104%).

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Процесс увеличения данных показателей является следствием всё более активной застройки страны (любой строительный / девелоперский проект должен получать разрешение археологов), а также активизацию усилий локальных и региональных властей по сохранению исторического наследия. Кроме того, он также отражает изменения в методиках идентификации и регистрации памятников истории и культуры.

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