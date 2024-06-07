Женевский автосалон стал историей
Организаторы Женевского автосалона решили отказаться от проведения этого мероприятия в будущем. По их мнению, мировая автомобильная промышленность больше не нуждается в подобном формате. Впервые автосалон в Женеве был организован в 1905 году. Этой весной (2024 год) салон проводился в сокращенном варианте.
По словам организаторов, начав готовить салон 2025 года, у них сложилось впечатление, что мы идем против тенденций рынка. Об этом агентству Keystone-SDA рассказал Александр де Сенаркленс (Alexandre de Senarclens), президент «Фонда Женевского международного автосалона» (Fondation du Salon international de l’automobile). В 2024 году автосалон проходил под названием Geneva International Motor Show (GIMS). После четырехлетнего отсутствия в Женеве, вызванного пандемией, он вернулся на берега Роны — хотя и в уменьшенном масштабе: его продолжительность была сокращена с 11 до семи дней.
Организаторы надеялись, что салон посетят около 200 000 гостей, до пандемии коронавируса в среднем гостями салона становились более 600 000 человек. По словам генерального директора салона Сандро Мескиты (Sandro Mesquita), салон 2024 года был очень многообещающим, к участию в нём удалось привлечь около 30 экспонентов, 2 000 журналистов и довольно большую аудиторию. Целью на 2025 год было удвоение масштабов мероприятия. Но «сигналы, которые мы получили, были очень плохими», — говорит С. Мескита.
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Очевидно, в последние годы Женевский автосалон утратил связь с реальностью, а четырехлетний перерыв, обусловленный коронавирусом, только ускорил процесс упадка шоу. В течение многих лет салон полагался на проверенные и испытанные форматы и на сверкающие автомобили традиционных автокомпаний. В самом начале автомобильной эры, а впервые салон состоялся в 1905 году, на этой выставке всегда были представлены самые последние технологические достижения.
Но именно этого в последние годы салону и не хватало. Конечно, автопроизводители всегда привозили в Женеву свои новейшие автомобили и самые футуристические разработки. Но настоящих инноваций в Женеве не было видно уже давно, вспомним только автономные автомобили от Waymo, дочерней компании Google, или новейшие разработки от Tesla, к которым салон одно время относился весьма скептически. Поэтому все те, кто хотел увидеть нечто подобное, давно ездили не в Женеву, а в Лас-Вегас, США, на CES, крупнейшую выставку электроники.
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Одновременно все меньшей интерес к Женеве испытывали и ведущие автомобильные компании, с учетом того, что Швейцария дорогая страна, да и участие в выставке стоило больших денег. Поэтому теперь они представляют свои новинки на собственных тщательно продуманных выставках, то есть им не надо больше сражаться за внимание публики с другими производителями. И, конечно же, социальные сети открывают совершенно новые перспективы и возможности для охвата целевой аудитории. Так что поездка в Женеву теперь становится совершенно излишней.
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