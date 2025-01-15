Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться

Дело в том, что до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае. Keystone-SDA

Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться, так как до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае и всегда привлекающего большое количество туристов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Das Finale der Walliser Kuhkämpfe steht 2025 auf der Kippe Оригинал Читать далее Das Finale der Walliser Kuhkämpfe steht 2025 auf der Kippe

«В будущем сам порядок организации этих „боёв“, возможно, придется изменить». Об этом в конце декабря 2024 года в субботнем эфире телепрограммы «Форум» на канале RTS заявил Фабьен Сотье (Fabien Sauthier), президент Ассоциации Schweizerischer Eringerviehzuchtverband, занимающейся разведением коров эрингерской породы (фр. Hérens, нем. Eringer).

Порода была выведена в Швейцарии на территории кантона Вале в условиях высокогорных пастбищ, название породы связано с альпийской долиной Валь-д’Эрен (Эрингталь) в кантоне Вале. О том, что вопрос организации «коровьих боёв» надо будет в будущем решать как-то иначе, указывала и местная газета «Валлизер Боте». Вероятно, ассоциации заводчиков коров придется самой заниматься проведением этого фольклорного мероприятия.

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До сих пор Ассоциация ни разу не организовывала национальный финал «коровьих боёв» самостоятельно — эту задачу всегда делегировали сельхозкооперативам или другим организациям. Напомним, что традиционно в середине мая на арене Пра-Барди (Pra Bardy) в регионе города Апро (Aproz) коронуют «Королеву королев» (Reine des reines). Это событие считается главным событием года для заводчиков коров эрингерской породы.

Как проходят эти бои? Читайте в нашем материале из архива.

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