Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться
Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться, так как до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае и всегда привлекающего большое количество туристов.
«В будущем сам порядок организации этих „боёв“, возможно, придется изменить». Об этом в конце декабря 2024 года в субботнем эфире телепрограммы «Форум» на канале RTS заявил Фабьен Сотье (Fabien Sauthier), президент Ассоциации Schweizerischer Eringerviehzuchtverband, занимающейся разведением коров эрингерской породы (фр. Hérens, нем. Eringer).
Порода была выведена в Швейцарии на территории кантона Вале в условиях высокогорных пастбищ, название породы связано с альпийской долиной Валь-д’Эрен (Эрингталь) в кантоне Вале. О том, что вопрос организации «коровьих боёв» надо будет в будущем решать как-то иначе, указывала и местная газета «Валлизер Боте». Вероятно, ассоциации заводчиков коров придется самой заниматься проведением этого фольклорного мероприятия.
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До сих пор Ассоциация ни разу не организовывала национальный финал «коровьих боёв» самостоятельно — эту задачу всегда делегировали сельхозкооперативам или другим организациям. Напомним, что традиционно в середине мая на арене Пра-Барди (Pra Bardy) в регионе города Апро (Aproz) коронуют «Королеву королев» (Reine des reines). Это событие считается главным событием года для заводчиков коров эрингерской породы.
Как проходят эти бои? Читайте в нашем материале из архива.
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По каким правилам проходят в Швейцарии коровьи бои?
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