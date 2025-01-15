Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Культура

Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться

Дело в том, что до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае.
Дело в том, что до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае. Keystone-SDA

Коровьи бои в кантоне Вале в 2025 году могут не состояться, так как до сих пор (декабрь 2024 года) никто не согласился выступить в качестве организатора этого аттракциона, традиционно проходящего в мае и всегда привлекающего большое количество туристов.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«В будущем сам порядок организации этих „боёв“, возможно, придется изменить». Об этом в конце декабря 2024 года в субботнем эфире телепрограммы «Форум» на канале RTS заявил Фабьен Сотье (Fabien Sauthier), президент Ассоциации Schweizerischer Eringerviehzuchtverband, занимающейся разведением коров эрингерской породы (фр. Hérens, нем. Eringer).

Порода была выведена в Швейцарии на территории кантона Вале в условиях высокогорных пастбищ, название породы связано с альпийской долиной Валь-д’Эрен (Эрингталь) в кантоне Вале. О том, что вопрос организации «коровьих боёв» надо будет в будущем решать как-то иначе, указывала и местная газета «Валлизер Боте». Вероятно, ассоциации заводчиков коров придется самой заниматься проведением этого фольклорного мероприятия.

Показать больше

До сих пор Ассоциация ни разу не организовывала национальный финал «коровьих боёв» самостоятельно — эту задачу всегда делегировали сельхозкооперативам или другим организациям. Напомним, что традиционно в середине мая на арене Пра-Барди (Pra Bardy) в регионе города Апро (Aproz) коронуют «Королеву королев» (Reine des reines). Это событие считается главным событием года для заводчиков коров эрингерской породы.

Как проходят эти бои? Читайте в нашем материале из архива.

Показать больше
две коровы на ринге

Показать больше

По каким правилам проходят в Швейцарии коровьи бои?

Этот контент был опубликован на Кульминацией сезона коровьих боёв в кантоне Вале является национальный чемпионат, который проводится каждый год в мае в городе Апро.

Читать далее По каким правилам проходят в Швейцарии коровьи бои?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
93 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
30 Отметки «мне нравится»
30 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Уровень занятости лиц с так называемым «статусом S» на конец 2024 года составил чуть менее 30 процентов.

Показать больше

Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу

Этот контент был опубликован на Уровень занятости лиц с так называемым «статусом S» на конец 2024 года составил чуть менее 30 процентов.

Читать далее Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу
Как сообщил СМИ новый генеральный директор ВЭФ Бёрге Бренде, во вторник 21 января 2025 года в Давосе ожидается президент Украины Владимир Зеленский.

Показать больше

Давосский Форум: Зеленский приедет лично — Трамп онлайн

Этот контент был опубликован на Очередная сессия ВЭФ-2025 в Давосе пройдет с 20 по 24 января 2025 года, в Давос приедут почти 3 000 гостей из 130 стран, в том числе 60 глав правительств.

Читать далее Давосский Форум: Зеленский приедет лично — Трамп онлайн
Это еще предстоит выяснить и армии, и всему обществу. Что говорят эксперты?

Показать больше

Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген

Этот контент был опубликован на В понедельник 13 января 2025 года страны-члены ЕС одобрили участие Швейцарии в европейском оборонном проекте Military Mobility.

Читать далее Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген
В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Показать больше

В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ

Этот контент был опубликован на В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читать далее В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ
Подрыв неразорвавшегося снаряда на учебном полигоне: компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских боеприпасов.

Показать больше

Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода

Этот контент был опубликован на Компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских снарядов.

Читать далее Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода
После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратит работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне.

Показать больше

В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет

Этот контент был опубликован на После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратит работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне.

Читать далее В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет
По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Показать больше

ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов

Этот контент был опубликован на По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Читать далее ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов
После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

Показать больше

Четверть века назад разбился самолет швейцарской компании Crossair

Этот контент был опубликован на После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

Читать далее Четверть века назад разбился самолет швейцарской компании Crossair
Военнослужащие в Швейцарии будут получать парадную форму только если она будет необходима им в представительских целях.

Показать больше

Армия Швейцарии будет выдавать парадную форму в виде исключения

Этот контент был опубликован на Военнослужащие в Швейцарии будут получать парадную форму только если она будет необходима им в представительских целях.

Читать далее Армия Швейцарии будет выдавать парадную форму в виде исключения
Глава партии «Центр» (Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес».

Показать больше

Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет в отставку

Этот контент был опубликован на Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес».

Читать далее Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет в отставку

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Kuh mit Glocke

Показать больше

Как швейцарская деревня вступилась за коровьи колокольчики

Этот контент был опубликован на Ясно одно: с проблемами социальной интеграции сталкиваются в Швейцарии отнюдь не только одни иностранцы.

Читать далее Как швейцарская деревня вступилась за коровьи колокольчики
коровы идут в горы

Показать больше

Зачем швейцарские коровы забираются в горы?

Этот контент был опубликован на Ежегодно в начале лета 270 000 коров покидают свои фермы в долинах и отправляются на горные луга, чтобы вернуться обратно в начале осени.

Читать далее Зачем швейцарские коровы забираются в горы?
Bison

Показать больше

Первый за тысячу лет зубр родился в Юрских горах

Этот контент был опубликован на Впервые за тысячу лет в Юрских горах швейцарского кантона Золотурн родился детеныш зубра (европейского бизона).

Читать далее Первый за тысячу лет зубр родился в Юрских горах
Ein Landwirt steht neben seiner hellbraunen Kuh.

Показать больше

Метан и коровы: как Швейцария экспериментирует с кормовыми добавками

Этот контент был опубликован на Буренки дают не только молоко, но еще и испускают парниковый газ метан. Способны ли кормовые спецдобавки решить эту проблему?

Читать далее Метан и коровы: как Швейцария экспериментирует с кормовыми добавками
1

Показать больше

«Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»

Этот контент был опубликован на Блез Офман, виноградарь: «Городские жители не замечают усилий, прилагаемых сельским хозяйством в сфере сохранения здоровой экосреды».

Читать далее «Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR