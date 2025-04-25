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Наследие Ницше вошло в список ЮНЕСКО

Литературное наследие Ницше включено в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО
Литературное наследие Фридриха Ницше включено в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. Keystone-SDA

Архивы, связанные с жизнью и творчеством выдающегося философа Фридриха Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900), включены в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. Это решение было принято Исполнительным советом организации в Париже.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В решении ЮНЕСКО подчёркивается «выдающийся вклад Ницше в международную культурную и интеллектуальную историю». Один из самых влиятельных и неоднозначных мыслителей своего времени, Фридрих Ницше с 1869 по 1879 год преподавал в Базельском университете и в базельской Гуманистической гимназии — учебном заведении с классическим уклоном, где в центре внимания находились латинский, греческий и философия.

Эта гимназия находилась в центре Базеля и сегодня продолжает работу под названием Gymnasium am Münsterplatz, сохраняя лучшие традиции гуманитарного образования. Именно в тот период Ницше опубликовал свои первые ключевые тексты: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «Несвоевременные размышления» (1873–1876) и «Человеческое, слишком человеческое» (1878).

Значительная часть его наследия хранится в Базеле — в университетской библиотеке и государственном архиве кантона Базель-городской. Значительный корпус документального наследия философа связан с регионом Зильс-Мария (Sils-Maria, кантон Граубюнден). Там Фридрих Ницше проводил летние месяцы в 1880-х годах и работал над многими своими знаковыми текстами.

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Основной архив Ницше находится в Германии — в Архиве Гёте и Шиллера фонда Klassik Stiftung Weimar. По случаю включения его наследия в реестр ЮНЕСКО и к 125-летию со дня смерти Ницше в Базеле с конца августа 2025 года пройдут различные памятные и культурные мероприятия.

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