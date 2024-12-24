Развитие мировой арт-сферы в 2025 году с точки зрения Швейцарии

Индийский художник Джаджот Сингх Рубал (Jagjot Singh Rubal) работает над портретом президента США Дональда Трампа в своей домашней студии в г. Амритсар, штат Пенджаб, Индия. EPA/Raminder Pal Singh

От политического землетрясения в Вашингтоне не застрахована даже башня из словной кости, на вершине которой деятели искусства играют в свою игру в бисер. Чем выше эта башня, тем сильнее ее будут раскачивать разного рода форс-мажоры, включая факторы налогово-тарифного характера. А тем временем Венецианская Биеннале рискует «вновь стать актуальной», равно как новое рождение переживают личность и творческое наследие Патриции «Рипли» Хайсмит.

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Эдуардо Симантоб Уроженец Сан-Паоло в Бразилии, Эдуардо работает в swissinfo.ch c 2018 года, отвечает за рабочую группу «Культура». Дипломированный специалист по киноиндустрии и бизнесу и экономике, он работал в ведущей бразильской газете Folha de S. Paulo до того, как перебрался в Швейцарию в 2000 году в качестве собственного корреспондента для ряда бразильских СМИ. Обосновавшись в Цюрихе, Эдуардо работал для печатных и онлайн-СМИ, участвовал в создании международных документальных фильмов и проектов в области визуального искусства (3.a Bienal da Bahia; Johann Jacobs Museum в Цюрихе), а также был приглашенным лектором по направлению Transmedia Storytelling в Высшей школе прикладных искусств Люцерна (HSLU – Camera Arts, 2013-17).

Кто боится Дональда Трампа? Деятели культуры, оказавшиеся в последние годы в ситуации «пира во время чумы», ждут, что 20 января 2025 года на их горячие головы обрушится холодный душ. И, наверное, предчувствие их не обманет, тем более что на последней выставке Art Basel Miami, прошедшей в декабре 2024 года, царило настроение, как изящно выразились некоторые наблюдатели, «неуютного оптимизма». И в самом деле, заигравшись в так называемые «культурные войны», профессионалы искусства и прочие инженеры душ человеческих не испытывают особого восторга.

Грядущий Трамп и его администрация уже указывают пальцем на (леволиберальных) художников, а также, чтобы два раза не вставать, на ученых и журналистов как на «врагов». Станет ли эта риторика руководством к конкретному действию – бог весть, но можно в целом себе представить, как все это могло бы быть. Вспомним, как многие писатели и художники рассматривали время президентства Джорджа Буша-младшего (2001–2008) в качестве конца света, что заставило некоторых из них отправиться даже в добровольное изгнание в Европу.

Осуждая «токсичную» политическую атмосферу в США, войну в Ираке и радикальный консерватизм, они при этом не забывали по полной программе пользоваться всеми благами Европы, включая куда более дешевую аренду и медицинское обслуживание, о котором они и мечтать не могли в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Спустя почти два десятка лет Париж или Лондон во многом уже стали «не те», но зато на очереди теперь находятся Берлин, Прага, да и другие восточноевропейские города, готовые предложить полчищам американских креативных специалистов «стол и дом», благо теперь почти везде тем есть быстрый интернет, а пандемия только ленивых не научила работать «из дома».

Таможенно-тарифная политика

Впрочем, пока все это во многом спекуляция в стиле «если бы да кабы», куда более весомыми, грубыми и зримыми для креативного класса могли бы уже очень скоро быть последствия новой таможенно-тарифной политики администрации Трампа. Недавно анонсированное Трапом намерение обложить запретительными таможенными сборами товарный экспорт даже из стран-союзников, включая Канаду, Мексику и Европейский союз, уже начинает оказывать свое влияние на арт-рынок. С другой стороны, обещанная тем же Трампом либерализация налоговой политики может привести к тому, что в распоряжении транснациональных корпораций и богатых меценатов и коллекционеров может оказаться много «лишних денег».

Это демократия! Американцы в Женеве сокрушаются по поводу результатов президентских выборов в США. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Следует, правда, учитывать, что глобальные торговые войны и связанная с ними экономическая нестабильность обычно оказывают негативное влияние на арт-рынок, поскольку состоятельные покупатели предпочитают в такой ситуации инвестиции не в произведения искусства, а в менее рискованные и более кризисно-устойчивые альтернативы. Повышение таможенных тарифов будет способно оказать на ведущих галеристов самое непосредственное влияние, коль скоро большая часть их глобальных продаж приходится на американский рынок, по-прежнему крупнейший в мире. В долевом соотношении на него приходятся до 43% от общего объема продаж на арт-рынке. Подорожают и услуги в области страхования и логистики.

Основные направления политики швейцарского государства в области культуры Основные направления политики швейцарского государства в области культуры на период с 2025 по 2028 годы были определены в «Послании федерального правительства (Федерального совета) по культуре на 2025–2028 годы». В нем определены шесть направлений деятельности. На реализацию этих целей выделено финансирование в размере 987 млн франков.



Культура как рабочая среда. Цель — улучшать условия труда профессиональных работников культуры, обеспечивать соответствующий порядок вознаграждения их труда, содействовать их социальному (пенсионному) обеспечению. Актуализация системы финансирования в сфере культуры. Меры по финансированию должны учитывать весь процесс создания творческих ценностей и быть адаптированными к новым тенденциям, с тем чтобы отвечать современным потребностям в сфере культуры. Цифровая трансформация в культуре. Основное внимание уделяется поддержке цифровой трансформации в сфере культуры с учетом новых цифровых и гибридных форматов в производстве, распространении и коммуникации. Культура как аспект экологической и социальной устойчивости. Принять меры по поддержке экологической устойчивости в секторе культуры и по содействию социальной сплоченности посредством широкого доступа к культуре. Культурное наследие как живая память. Основное внимание уделять сохранению, развитию и распространению материального, нематериального и цифрового культурного наследия Швейцарии, а также прозрачной и доступной для общественности «переработке» неоднозначного культурного наследия (незаконно перемещенные / отчужденные до и во время Второй мировой войны культурные ценности). Сотрудничество в сфере культуры. Укрепление сотрудничества и координации между участниками культурного процесса в Швейцарии, активизация сотрудничества с другими сферами политики, включая международную культурную политику, совершенствование системы мониторинга ситуации в сфере культуры. Источник по ссылке. Внешняя ссылка

Ответные тарифные меры, прежде всего со стороны стран Европы, могут заметно ограничить степень международной конкурентоспособности уже американских арт-дилеров. В такой ситуации Китай, который является вторым по величине рынком произведений искусства (по объему он близок к рынку Великобритании), мог бы по идее поглотить свободные «излишки», но на самом деле рассчитывать на Поднебесную особо не стоит, прежде всего потому, что китайские коллекционеры и музеи предпочитают в основном китайское искусство. Если все так и получится, то шанс укрепить свои позиции на международном рынке получили бы две страны, не входящие в ЕС: Швейцария и Великобритания. Так или иначе, какой окажется эта «картина маслом» реально, об этом мы узнаем самое позднее на следующей ярмарке Art Basel в Базеле в июне 2025 года. Эта крупнейшая и самая влиятельная арт-ярмарка всегда была и остается чутким барометром настроений на рынке.

«Тушите свет»

Альтернативой рынку является государство, точнее, общественные бюджеты, формируемые за счет средств налогоплательщиков, но и тут уже год назад перспектива стала складываться довольно мрачная, причем не только в Европе, но и в Швейцарии. Тенденции, на которые мы указывали в нашем прошлом арт-прогнозе, увы, стали суровой реальностью. Во всех западноевропейских странах наступила эпоха экономии бюджетных расходов, и первой под секвестр всегда попадают культура, а также общественные СМИ.

Урезание общественных расходов на искусство и кинематограф, включая общественные медиа, пошло полным ходом уже в 2024 году, в первую очередь в Германии, а также во Франции. В Швейцарии также было принято решение сократить почти наполовину бюджет, выделяемый на международное сотрудничество в области искусства и кино. В абсолютных цифрах эти расходы упадут с 3,7 до 2 млн франков в год. Несмотря на то, что все эти суммы кажутся просто мизерными, они все равно были жизненно необходимыми для молодых и начинающих художников и кинематографистов как в Швейцарии, так и в развивающихся странах.

Арт-ярмарка Art Basel Miami Beach, декабрь 2024 года: «Настроение неуютно оптимистичное». EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

«Венеция рискует снова стать актуальной»

Маятник качнулся обратно и в области ведущих мировых Биеннале, и прежде всего Венецианской. В 2024 году премьер-министр Италии Джорджия Мелони назначила президентом Венецианского смотра Пьетранджело Буттафуоко, итальянского правого публициста с неофашистским прошлым, куратором стал бразилец Адриано Педроса. В среде леволиберального истеблишмента эти назначения были восприняты в качестве еще одного признака конца света. Ведь стало понятно, что это крупнейшее событие в мире искусства претерпит значительные изменения и что теперь в Венеции будут отдавать предпочтение итальянским кураторам и в целом более консервативной линии.

Сосредоточившись на признанных художниках, уже хорошо представленных на арт-рынке, и не привнеся ничего нового и свежего, в прошлом году, как считают многие, Биеннале в Венеции никуда не продвинулась. В этом смысле родившаяся в Камеруне, но выросшая в Цюрихе Койо Коуо, которая станет в 2025 году главным куратором выставки, будет не только четвертым швейцарским куратором, возглавляющим Биеннале за последние полвека после Харальда Земана (1980; 1999; 2001), Ханса Ульриха Обриста (2003, в качестве со-куратора) и Биче Куригер (2011). Она, кроме того, олицетворяет собой всё, против чего выступает нынешнее итальянское правительство. Её творческая карьера отмечена радикальной переоценкой роли музеев как таковой и как сказал нам один из наблюдателей, с ней «Биеннале рискует снова стать актуальной»..

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Закон Lex Netflix в действии

В это Рождество на швейцарском франкоязычном телеканале RTS и на платформе Netflix состоится премьера первой совместной продукции швейцарского вещателя с ведущей мировой стриминговой платформой. Документальный сериал «Зимний дворец» расскажет не о том, о чем все подумали, но о зарождении в Швейцарии 19 века туристической индустрии и о появлении первых роскошных гранд-отелей премиального ценового сегмента. Эта коллаборация станет практической реализацией так называемого закона Lex Netflix, принятого на референдуме и вступившего в силу в январе 2024 года. Закон обязывает доступные в Швейцарии стриминговые платформы (Netflix, Amazon Prime Video, Sky и другие) реинвестировать 4% своих локально сгенерированных доходов в швейцарское кино- и телепроизводство.

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История Бруно Стефанини в Золотурне

В январе в Швейцарии пройдет Золотурнский кинофестиваль (Solothurner Filmtage) — старейший и один из наиболее престижных кинофестивалей Швейцарии, посвященный исключительно швейцарскому кинематографу. Его история начинается в 1966 году. В этом году его откроет документальный фильм «Наследие Бруно Стефанини» Томаса Хеммерли, реконструирующий биографию скандально известного швейцарского коллекционера произведений искусства и строительного подрядчика Бруно Стефанини. С тонким юмором, характерным для всех работ Томаса Хеммерли, фильм проливает свет на почти болезненную манию коллекционирования Бруно, в собрании которого было много чего ценного, но и откровенного «треша» тоже хватало в избытке. Подробнее о нём в нашем материале ниже.

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«Швейцария» Антона Корбейна

Большие надежды возлагаются и на новый фильм голландского режиссера Антона Корбейна (Anton Corbijn) «Швейцария». Совместная швейцарско-британская картина должна выйти на широкие экраны во второй половине 2025 года. Антон Корбейн известен своими культовыми чёрно-белыми фотопортретами знаменитостей и видеоклипами, которые он снимал, например, для групп Depeche Mode (Enjoy the Silence, Personal Jesus) и U2 (One, Pride). Стиль Антона Корбейна оказал значительное влияние на визуальную культуру всей современной поп-сферы. В картине «Швейцария» он фокусируется на творчестве американской писательницы Патриции «Рипли» Хайсмит, прожившей последние 15 лет своей жизни в швейцарском италоязычном кантоне Тичино. Антон Корбейн характеризует свой фильм в качестве «фантастической ленты с биографическими элементами». Ну и вишенка на торте: роль писательницы играет актриса российско-британского происхождения Хелен Миррен.

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Показать больше Такая разная Патриция Хайсмит! Этот контент был опубликован на Чем же нам до сих пор так интересны и она и её «талантливые» персонажи, проходимцы и мизантропы? Читать далее Такая разная Патриция Хайсмит!

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