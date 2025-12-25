Сто лет экспрессионизма в Художественном музее Берна

Характерная черта экспрессионизма — взрыв цвета, который в начале прошлого столетия произвёл в искусстве настоящую революцию. Keystone-SDA

Художественный музей Берна впервые представляет полную коллекцию Фонда экспрессионизма (Stiftung Expressionismus).

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Werke aus hundert Jahren Expressionismus im Kunstmuseum Bern Оригинал Читать далее Werke aus hundert Jahren Expressionismus im Kunstmuseum Bern

От немецкого экспрессионизма начала 20 века до послевоенного экспрессионистского искусства — Художественный музей Берна впервые представляет полную коллекцию Фонда экспрессионизма (Stiftung ExpressionismusВнешняя ссылка), находящуюся в музее на постоянном депозитарном хранении. Выставка проходит параллельно с масштабной ретроспективойВнешняя ссылка Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner, 1880–1938).

Характерная черта экспрессионизма — взрыв цвета, который в начале прошлого столетия произвёл в искусстве настоящую революцию. Позже национал-социалисты заклеймили это направление в качестве «дегенеративного искусства», но в послевоенную эпоху экспрессионизм вновь стал источником творческого вдохновения для нового поколения художников.

Эрнст Людвиг Кирхнер, которому посвящена специальная выставка в Берне — один из главных представителей этого направления. Среди других ключевых фигур следует отметить Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter, 1877–1962), Эмиля Нольде (Emil Nolde, 1867–1956), Макса Пехштайна (Max Pechstein, 1881–1955), Генриха Кампендонка (Heinrich Campendonk, 1889–1957) и Марианну фон Верефкин (Marianne von Werefkin, 1860–1938).

Работы этих художников входят в собрание Фонда экспрессионизма, которое на протяжении многих лет хранится и выставляется в Художественном музее Берна. Коллекцию собрали Ханс Рудольф и Сильвия Чуми (Hans Rudolf und Silvia Tschumi), основавшие этот Фонд в 2007 году. Их интерес выходил за рамки немецкого экспрессионизма — в собрание вошли 25 полотен, созданных в период с 1906 по 1994 год. Таким образом, их уникальная коллекция охватывает целое столетие экспрессионистского искусства.

В неё также включены работы швейцарских экспрессионистов, в том числе базельских художников Альберта Мюллера (Albert Müller, 1897–1926) и Германа Шерера (Hermann Scherer, 1893–1927), близких друзей Эрнста Кирхнера. Завершают коллекцию произведения художников послевоенной эпохи, таких как Карел Аппель (Karel Appel, 1921–2006), Сэм Фрэнсис (Sam Francis, 1923–1994) и Тэруко Ёкои (Teruko Yokoi, 1924–2020).

Художественный музей Берна всю коллекцию Фонда экспрессионизма целиком показывает впервые. Выставка под названием «Stiftung Expressionismus. Von Gabriele Münter bis Sam Francis» («Фонд экспрессионизма. От Габриэле Мюнтер до Сэма Фрэнсиса») дополнена неоэкспрессионистскими работами из собственной коллекции музеяВнешняя ссылка — в том числе работами Мириам Кан (Miriam Cahn, род. 1949) и Мартина Дислера (Martin Disler, 1949–1996). Экспозиция будет работать до 5 июля 2026 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

