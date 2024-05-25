Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG

Сюзанна Вилле (слева) станет новым генеральным директором SRG. Это первая женщина во главе швейцарского общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR. На фото: Сюзанна Вилле и нынешний Гендиректор SRG Жиль Маршан. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Сюзанна Вилле станет новым генеральным директором SRG. В первый раз за всю историю общественного (негосударственного) медиахолдинга SRG SSR, подразделением которого является и наш портал швейцарского иновещания SWI, станет женщина. В настоящее время Сюзанна Вилле (Susanne Wille, ей 50 лет) замещает должность руководителя редакции культуры немецкоязычного телерадиоканала SRF.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Susanne Wille first female head of Swiss public broadcaster Оригинал Читать далее Susanne Wille first female head of Swiss public broadcaster

Нынешний генеральный директор SRG Жиль Маршан, занимающий эту должность с 2017 года, объявил еще в середине января 2024 года, что собирается уйти на досрочную пенсию, причем не позднее начала 2025 года. Как заявил на пресс-конференции в субботу 25 мая 2024 года председатель Совета директоров SRG Жан-Мишель Чина (Jean-Michel Cina) совет директоров единогласно избрал Сюзанну Вилле на должность Генерального директора.

Затем внеочередное собрание представителей всех составных подразделений холдинга (а это телерадиоканалы на немецком, итальянском, ретороманском и французском языках, а также наш сайт иновещания) также единогласно одобрило ее кандидатуру. «Это очень особенный момент, я берусь за эту новую задачу, полностью осознавая все предстоящие нам трудности. Но я готова вести SRG в будущее вместе с сильной командой», — сказала в ответ на свое избрание С. Вилле.

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На швейцарском немецкоязычном телевидении она работает с 2001 года, в течение десяти лет была главным «анкором» вечерней новостной программы на немецком языке 10vor10. Затем перешла на должность корреспондента при правительстве и парламенте. С 2013 года работала в новостной программе Rundschau, модерировала ряд важных «прямых линий», например, во время парламентских выборов. Делала репортажи из таких стран, как Иран, Турция, Россия, Бразилия, Индия, затем вернулась на программу 10vor10.

Постдипломное образование получала в Гарвардской школе бизнеса и в Массачусетском технологическом институте (MIT). В конце мая 2020 года С. Вилле возглавила редакцию культуры телерадиоканала SRF, отвечая, среди прочего, за радио SRF2 Kultur, за собственные проекты канала SRF в жанре фикшн и за программу документального вещания SRF DOK, она скоро вошла также в состав совета директоров SRG.

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Теперь перед С. Вилле и руководством SRG стоят серьезные задачи, среди которых падение доходов от рекламы и предстоящий, скорее всего в 2026 году, референдум по формату и условиям народного финансирования радио и телевидения (так называемая инициатива «200 франков достаточно»). В связи с этим сложной будет и организация в 2025 году в Швейцарии конкурса Евровидение.

Что говорят ведущие политики Швейцарии?

Для председателя «Партии Центра» (Die Mitte) Герхарда Пфистера (Gerhard Pfister) выбор Сюзанны Вилле не стал неожиданностью. Об этом он рассказалВнешняя ссылка информационному агентству Keystone-SDA. Он знает С. Вилле лично и считает ее очень профессиональной и сбалансированной представительницей журналистского цеха. Президент правой Швейцарской народной партии (SVP) Марсель Деттлинг (Marcel Dettling) ожидает от Сюзанны Вилле скромности. «Мы ожидаем, что она будет «судить не выше сапога», — указал М. Деттлинг агентству Keystone-SDA, имея в виду, что журналистика должна быть информационной работой, а не политической.

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«Холдинг SRG должен выполнять свой основной мандат, т. е. обеспечивать освещение событий во всех языковых регионах страны, экспансией в сети интернет он заниматься не должен». Депутат от партии «Зелёных» (GPS) Михаэль Тёнги (Michael Töngi) считает избрание Сюзанны Вилле новым генеральным директором SRG позитивным шагом, кроме того, «она знает свой «дом» и готова приступить к работе немедленно». «Зелёные» ожидают, что SRG будет обеспечивать качественную журналистику и адекватное освещение событий во всех регионах Швейцарии.

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Депутат от партии «Зелёных либералов» (GLP) Катя Крист (Katja Christ) считает, что перед холдингом SRG стоят серьезные задачи, включая поддержку качественной журналистики и поощрение разнообразия мнений на каналах холдинга. «Мы ожидаем, что Сюзанна Вилле будет энергично решать эти задачи», — указала К. Крист в ответ на запрос агентства Keystone-SDA. Поздравления также поступили от Партии Либералов (FDP). «Сюзанна Вилле хочет выслушать всех и понять, почему (в отношении SRG) существуют другие (негативные) мнения. Очень хорошо. Мы пока поверим ей на слово», — пишет Маттиас Мюллер (Matthias Müller), вице-президент FDP на платформе X (Твиттер).

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По мнению общественной организации Allianz Pro Medienvielfalt избрание Сюзанны Вилле новым генеральным директором SRG является правильным шагом, она ведь была весьма убедительна во всех своих функциях, и как журналистка, и как телеведущая, и как медиаменеджер. Теперь она должна столь же убедительно доказать общественности, что в эпоху, характеризующуюся дезинформацией и фальшивыми новостями, такой медиахолдинг, как SRG, всё ещё играет центральную роль.

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