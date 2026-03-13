Страдивари отбирал для своих скрипок древесину из Альп
Секрет скрипок Антонио Страдивари (Antonio Stradivari) связан, в том числе, и с древесиной: новое научное исследование показывает, что мастер целенаправленно выбирал для своих инструментов ель из высокогорных альпийских лесов.
Международная исследовательская группа при участии экспертов Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL) проанализировала происхождение древесины, использованной в скрипках Страдивари. Это самое масштабное исследование такого рода на сегодняшний день.
Как сообщили Национальный исследовательский совет Италии (Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR) и WSL, учёные изучили структуру годичных колец древесины от 284 подлинных инструментов. Всего было обработано 314 дендрохронологических последовательностей, в ряде случаев с одного инструмента брались и анализировались несколько образцов древесины. Результаты опубликованы в научном журнале Dendrochronologia.
Исследование показывает, что качество скрипок определяется не только ремесленным мастерством Страдивари, но и тщательно отобранной древесиной. Мастер использовал ель обыкновенную (Picea abies), произраставшую в высокогорных альпийских лесах. Авторы приходят к выводу, что он выбирал деревья, выросшие в период так называемого «минимума МаундераВнешняя ссылка» (1645–1715 гг.).
Этот период климатической истории Земли характеризовался сниженной солнечной активностью и общим похолоданием. Низкие температуры и короткий вегетационный период замедляли рост деревьев. В результате формировались тонкие и равномерные годичные кольца, придававшие древесине однородную структуру и делавшие её особенно пригодной для изготовления резонансных дек.
Исследование также показывает, что сходство последовательностей годичных колец в разных инструментах указывает на использование при изготовлении нескольких скрипок досок, распиленных из одного и того же ствола, даже если потом инструменты и создавались не сразу, а в разные годы. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о сознательном и системном отборе мастером своего сырьевого материала.
Удалось выявить и эволюцию характерп работы Страдивари. Свойства древесины его ранних инструментов указывают на различные и не всегда точно локализуемые регионы её происхождения. Однако в начале 18 века ситуация изменилась: в период своей наивысшей художественной и технической зрелости Страдивари получал еловую древесину почти исключительно из долины Фьемме (Val di Fiemme) в Южном Тироле (Südtirol), Италия.
