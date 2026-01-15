Жизнь стала дороже — несмотря на низкую инфляцию

Вот так она и выглядит - потребительская корзина. Keystone / Christian Beutler

В 2025 году инфляция в Швейцарии составила всего 0,2 процента. И всё же цены сегодня примерно на семь процентов выше, чем пять лет назад. Для многих домохозяйств это означает прямой и весьма ощутимый удар по бюджету.

Жизнь в Швейцарии стала дороже

За последние пять лет индекс потребительских цен (см. график ниже) вырос примерно на 7%. Этот показатель отражает динамику цен на основные товары и услуги, необходимые домохозяйствам. Для Швейцарии такое повышение цен в необычно: в период с 1994 по 2021 год цены в стране в целом оставались стабильными. Инфляционный скачок последних лет означает, что многим домохозяйствам приходится ограничивать свои оперативные расходы. Работники, не получившие компенсации инфляционного давления со стороны работодателя в виде повышения зарплаты, вынуждены туже затягивать пояса — если только им не удалось отложить себе немного резервных средств в более благоприятные времена.

Основная нагрузка на бюджет — жильё

В среднем на жильё, включая арендную плату и коммунальные расходы, швейцарские домохозяйства тратят около 27 процентов своего бюджета. Это крупнейшая статья расходов и одновременно компонент с наибольшим весом в расчёте индекса потребительских цен. Анализ телеканала SRF показывает, что расходы по статье «Жильё и энергия» за последние пять лет увеличились примерно на 15 процентов. Увеличение арендной платы и коммунальных платежей относится к числу главных финансовых тревог населения Швейцарии.

Владельцы жилья также платят больше

Увеличение расходов затрагивает не только арендаторов, но и владельцев жилья. Особенно сильно повысились тарифы на электроэнергию, солярку, газ и централизованное теплоснабжение — примерно на 47%. Существенную роль в этом сыграла агрессия России против Украины. Кроме того, подорожали ремонтные работы.

За пять лет арендная плата выросла на десять процентов. Также подорожали энергия и ремонт. Keystone / Ennio Leanza

Коммуникации и досуг

Расходы на развлечения и досуг в Швейцарии также заметно выросли. Посещение ресторанов, гостиниц, кинотеатров, а также участие в культурных мероприятиях обходится жителям страны всё дороже. В частности, сектор общественного питания и гостиничного бизнеса продолжает компенсировать убытки, понесённые во время пандемии. Многие заведения были вынуждены временно закрыться, а затем — повысить цены, чтобы вернуться к устойчивой экономической модели.

На этом фоне особенно заметен контраст с сектором телекоммуникаций. Несмотря на общую инфляционную динамику, услуги связи в последние годы заметно подешевели. Основная причина — конкуренция между швейцарскими операторами, которая вынуждает компании снижать цены и предлагать выгодные тарифы. Таким образом, в то время как обед в ресторане или билет в кино становятся всё менее доступными, мобильная связь и интернет — наоборот, обходятся дешевле.

Особая статья расходов — здравоохранение

Некоторое недоумение вызывают данные по разделу здравоохранения — области, имеющей большое значение для населения. Многие домохозяйства жалуются на высокие взносы по обязательному медицинскому страхованию. Однако именно они почему-то не включены в общий индекс потребительских цен. Вместо этого официальная статистика учитывает лишь стоимость медицинских услуг: лекарств, медицинских материалов, лабораторных анализов, лечения в больницах, визитов к врачам и других подобных услуг. А она во многом снизилась. Вопрос же о том, отражает ли такой подход реальную нагрузку на бюджеты домохозяйств, регулярно становится предметом дебатов.

Страховые взносы в медицинские кассы растут. В то же время, согласно официальной статистике, цены на медицинские услуги снизились. Keystone / Gaetan Bally

Увеличение зарплат — компенсация инфляции?

Увеличение розничных цен и тарифов в последние года по-разному затронуло разные категории население. Многие наёмные работники получили компенсацию инфляции в виде повышения заработной платы. Согласно статистике банка UBS, номинальные зарплаты в Швейцарии за последние пять лет выросли более чем на семь процентов. Иными словами, рост цен в целом был компенсирован ростом доходов.

Хотя увеличение зарплат, если анализировать по разным отраслям экономики, и происходило неравномерно, в среднем оно все-таки позволяло сокращать общую финансовую нагрузку на домохозяйства. Однако около 30% населения страны старше 15 лет вообще не находятся на рынке труда. Пенсионеры, например. Они, конечно, получают некоторое увеличение выплат по линии государственной пенсионной системы (AHV), но этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потерю ими своей покупательной способности.

Что ещё подорожало или подешевело за последние пять лет Федеральная статистика фиксирует следующие изменения цен: Подорожали: шоколад: +24% сахар: +22% оливковое масло: +21% телятина: +14% молоко: +10% яйца: +16% кофе: +15% автомобильные запчасти: +20% пакетные туристические поездки за границу: +30% Подешевели: персональные компьютеры: —35% телевизоры: —23%

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

