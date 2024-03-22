В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста
Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением. В будущем локомотивы с дистанционным управлением можно было бы использовать на коротких дистанциях, например, при перемещении по строительным площадкам или при прокладке тоннелей. Для перевозки пассажиров такая технология пока не предназначена.
По информации SBB локомотивы с дистанционным управлением можно будет использовать при формировании составов, в том числе пассажирских, на сортировочных узлах. Это означает, что машинисты поездов могли бы тратить меньше времени на маневрирование и занимать свои места в кабине поезда одновременно с пассажирами, заходящими в вагоны. Данная техника поможет сократить количество несчастных случаев на производстве.
Тестовые испытания проводились в феврале и марте 2024 года на базе станции Орликон, крупного железнодорожного узла на пути между Цюрихом и международным аэропортом Клотен. Это было одно из первых таких ходовых испытаний в Европе, тестовый локомотив двигался с максимальной скоростью 30 километров в час. Однако, вероятно, как добавляет компания SBB, должно будет пройти еще несколько лет, прежде чем такая система дистанционного управления локомотивами сможет использоваться в повседневной работе.
Для начала необходимо будет разработать технические нормы и правила, разработать все рабочие процессы и согласовать нормативную базу на европейском уровне. Система удаленного управления подвижным составом была разработана французской железнодорожной компанией Alstom. В оценке результатов испытаний принимали участие специалисты из Немецкого аэрокосмического центра (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
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