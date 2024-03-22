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Наука и техника

В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста

Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением.
Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением. В будущем локомотивы с дистанционным управлением можно было бы использовать на коротких дистанциях, например, при перемещении по строительным площадкам или при прокладке тоннелей. Для перевозки пассажиров такая технология пока не предназначена.

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Keystone-SDA

По информации SBB локомотивы с дистанционным управлением можно будет использовать при формировании составов, в том числе пассажирских, на сортировочных узлах. Это означает, что машинисты поездов могли бы тратить меньше времени на маневрирование и занимать свои места в кабине поезда одновременно с пассажирами, заходящими в вагоны. Данная техника поможет сократить количество несчастных случаев на производстве.

Тестовые испытания проводились в феврале и марте 2024 года на базе станции Орликон, крупного железнодорожного узла на пути между Цюрихом и международным аэропортом Клотен. Это было одно из первых таких ходовых испытаний в Европе, тестовый локомотив двигался с максимальной скоростью 30 километров в час. Однако, вероятно, как добавляет компания SBB, должно будет пройти еще несколько лет, прежде чем такая система дистанционного управления локомотивами сможет использоваться в повседневной работе.

В будущем локомотивы с дистанционным управлением можно было бы использовать на коротких дистанциях, например, при перемещении по строительным площадкам или при прокладке тоннелей
В будущем локомотивы с дистанционным управлением можно было бы использовать на коротких дистанциях, например, при перемещении по строительным площадкам или при прокладке тоннелей. Keystone

Для начала необходимо будет разработать технические нормы и правила, разработать все рабочие процессы и согласовать нормативную базу на европейском уровне. Система удаленного управления подвижным составом была разработана французской железнодорожной компанией Alstom. В оценке результатов испытаний принимали участие специалисты из Немецкого аэрокосмического центра (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

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