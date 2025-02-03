«Дети должны учиться не только математике, но и здоровому образу жизни»

Генеральный директор фирмы Dacadoo убежден, что в школьных учебных программах должны быть и предметы, связанные с вопросами здорового образа жизни. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Петер Онемус, генеральный директор швейцарской платформы цифрового взаимодействия в сфере здравоохранения Dacadoo, сожалеет о том, что власти и общество не уделяют должного внимания профилактике заболеваний среди школьников. Он убежден, что в школьных учебных программах должны быть и предметы, связанные с вопросами здоровья и здорового образа жизни.

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Филипп Мониер

Увеличение расходов на здравоохранение и стареющее население уже стало во многих развитых странах общественной константой, и решить эту проблему власти не могут. При этом в течение следующих пяти лет глобальный рынок частных цифровых медицинских услуг будет увеличиваться, по некоторым прогнозам, примерно на 7% в год. По оценкам международного банка данных Statista к 2029 году объем этого рынка достигнет 258,3 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы достанется именно частному бизнесу, исправляющему ошибки и восполняющему пробелы, допущенные властями.

Частные компании уже сейчас делают многое из того, что не способен сделать общественный сектор, они предлагают, например, цифровые инструменты и устройства мониторинга состояния личного здоровья. Чем дальше, тем активнее эти фирмы позиционируют себя в качестве ведущих игроков в сфере здравоохранения наряду с общественными институтами и страховыми компаниями. Среди этих новых бизнес-компаний находится и цюрихская компания dacadoo.

Сочетая мобильные технологии связи, потенциал социальных сетей, науку об играх и базирующиеся на ее основе процессы (геймификация), а также искусственный интеллект (ИИ) и аналитику больших объемов данных, компания преследует цель помогать людям улучшать свое здоровье и общее самочувствие. В интервью порталу SWI swissinfo.ch Петер Онемус, основатель, президент и генеральный директор dacadoo, рассказывает о серьезных проблемах, с которыми он сталкивается в ходе практического воплощения своего видения того, каким образом общество могло бы повысить качество своей жизни при помощи укрепления собственного здоровья.

SWI swissinfo.ch. Компания Dacadoo позиционирует себя в качестве цифровой платформы доведения до широких слоев общества выгод, связанных с потенциалом «цифрового здравоохранения». Но для многих людей «цифровое здравоохранение» — это весьма расплывчатое понятие. Чем же конкретно занимается Dacadoo?

Петер Онемус (Peter Ohnemus): Наша основная миссия — помочь людям разобраться в важной, но часто упускаемой из виду теме: их собственном здоровье. Для достижения этой цели мы семь лет подряд инвестировали значительные средства в фундаментальные научные исследования, подав заявления на 194 патента, причем 100 патентов нами уже получены. Например, мы при помощи количественных методов определили взаимосвязь между артериальным давлением, качеством сна, рационом питания и т. д. с основными заболеваниями, включая диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и онкологические патологии.

Петер Онемус, генеральный директор швейцарской платформы цифрового взаимодействия в сфере здравоохранения Dacadoo, сожалеет о том, что власти и общество не уделяют должного внимания профилактике заболеваний среди школьников. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Финансовые ресурсы, необходимые для поддержки такого рода исследований, а это десятки миллионов, мы получили в рамках партнерских отношений с известными игроками на рынке, включая Walgreens (сеть аптек в США), Walmart (американская розничная торговая сеть), AOK (немецкая медицинская страховая компания) и Nuffield Health (благотворительная организация в области здравоохранения из Великобритании). Все эти усилия увенчались запуском в конце 2017 года первой версии нашего «Рейтинга здоровья» или dacadoo Health Score.

SWI. Можете ли вы объяснить, что это такое: Health Score?

П.О. Этот рейтинг основан на семи ключевых компонентах: питание, физическое здоровье, психическое благополучие, сон, осознанный подход к себе и своему состоянию, самоконтроль и активный образ жизни. Показатели рейтинга формируются за счет данных, полученных из нескольких источников, включая данные пользователей, и данные, собранные смартфонами. Эти компоненты сводятся в единое целое, и в итоге мы получаем показатель на шкале от 1 (наихудшее состояние) до 1 000 (наилучшее состояние здоровья), дающий четкое и полное представление о состоянии здоровья человека в целом.

Чтобы сделать показатель легким для понимания, мы изобразили его в виде «Колеса на Поле Чудес» и сделали доступным с помощью приложения для смартфонов. Но что более важно, рейтинг Health Score — это не просто информационный инструмент: он призван побудить пользователя к переходу к более здоровым привычкам. Человек должен больше ходить пешком, раньше ложиться спать, заниматься спортом, лучше питаться. Для этого мы используем дизайн, обычно характерный для цифровых игр, делая сам процесс улучшения состояния здоровья более привлекательным. В среднем наши пользователи улучшают в итоге свой показатель здоровья на 20%.

SWI. Как вы монетизируете Health Score?

П.О. Изначально мы планировали продавать наше приложение напрямую конечным пользователям. Однако мы быстро поняли, что создание всемирно узнаваемого бренда и международной инфраструктуры для обслуживания конечных пользователей будет непомерно дорогим делом. Поэтому мы решили оставаться компанией-разработчиком программного обеспечения. Сменив бизнес-модель, мы стали работать в основном с поставщиками услуг медицинского страхования. Эти компании предлагают наше приложение своим клиентам, интегрируя его в пакет своих услуг. В настоящее время мы обслуживаем около 30 глобальных страховых компаний, розничных продавцов и банков в 40 странах, наше приложение доступно на 18 языках, включая мандарин, корейский и японский. Среди швейцарских клиентов — страховые медицинские компании SWICA, Swiss Life и Swiss Re. Наши швейцарские корни воспринимается особенно положительно на азиатских рынках.

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SWI. Значит ли это, что клиенты, отличающиеся отменным здоровьем, получают скидку в области уплаты страховых взносов?

П.О. Все не так однозначно. Мы быстро обнаружили, что отношения между нами и конечными клиентами выстраиваются опосредованно, между нами находится множество промежуточных игроков со своими интересами. В число этих игроков входят медики, различные виды компаний, предлагающих разные страховые полисы, клиники, больницы и даже государственные структуры, такие как Федеральное Ведомство Швейцарии по делам здравоохранения (BAG, подразделение МВД) и Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Кроме того, нормативно-правовая база в разных странах может существенно различаться. Например, в Швейцарии обязательное медицинское страхование работает на основе солидарной модели, то есть более здоровые клиенты более низких страховых взносов не платят. Однако если эти люди реже болеют, то их работодатели получают заметную выгоду. Что касается полисов дополнительного медицинского страхования и страхования жизни, то здесь действуют совсем другие правила. В этих случаях более здоровые клиенты обычно получают те или иные преимущества.

SWI. Давайте останемся в Швейцарии. В будущем пользователи вашего приложения, заключившие дополнительные договоры медстрахования, тоже будут платить более низкие страховые взносы? То есть тем самым страховые компании намерены побуждать пользователей использовать вашу программу-приложение?

Рейтинг Health Score — это не просто информационный инструмент: он призван побудить пользователя к переходу к более здоровым привычкам. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

П.О. В рамках дополнительного медицинского страхования более здоровые клиенты не будут напрямую получать скидки в области уплаты страховых взносов. С другой стороны, здесь предусмотрена система бонусов, цель которых — поощрение здорового образа жизни. Такой подход как раз и стимулирует пользователей работать с нашим приложением.

SWI. Согласны ли вы с тем, что в большинстве развитых стран основной упор делается на лечение, а не на профилактику? Если согласны, то почему, по-вашему, так происходит?

П.О. Не могу с этим не согласиться. Причины такого положения дел в разных странах разные. Возьмем, к примеру, Германию. По данным Ассоциации предприятий и фондов медицинского страхования (Spitzenverband Bund der Krankenkassen / GKV) в 2022 году на оплату полисов медицинского страхования было потрачено 240 млрд евро, но только 0,25% от этой суммы было направлено на профилактику. Учитывая старение населения, проблему ожирения людей по причине потребления дешевых продуктов питания, изготовленных индустриальным способом и, особенно после пандемии, манеру куда чаще обращаться к врачам за помощью, спрос на лечение вряд ли снизится.

Кроме того, в Германии 70% расходов в области здравоохранения приходятся на хронические заболевания, такие как гипертония, диабет 2-го типа и высокий уровень холестерина — а это все недуги, часто связанные с нездоровым образом жизни. Положительным исключением в плане профилактики является Япония. Японцы живут дольше, имея более высокое качество жизни. Я твердо убежден, что решающую роль в этом играет школьное образование. Дети должны изучать не только математику, географию и латынь, но и важнейшие знания о здоровье, в том числе о том, как вести здоровый образ жизни.

SWI. Среди ваших клиентов находятся предприятия розничной торговли, банки и телекоммуникационные компании. Какую пользу этим компаниям приносит ваш рейтинг Health Score?

П.О. Для таких клиентов наш Health Score служит инструментом повышения степени лояльности пользователей. Например, в случае с сетевыми предприятиями розничной торговлей люди, приобретающие здоровые продукты питания, могут получать бонусные скидки на будущие покупки. Кроме того, они могут использовать данные нашего приложения для улучшения своего портфолио предложений. Например, если покупатель окажется заядлым бегуном, то ритейлер может порекомендовать ему новейшие кроссовки.

SWI: Как вы обеспечиваете конфиденциальность данных ваших клиентов? Монетизируете ли вы эти данные?

П.O. Мы являемся убежденными сторонниками конфиденциальности и защиты данных и полностью поддерживаем такие нормативные акты, как введенный Европейским союзом Общий регламент ЕС о защите персональных данныхВнешняя ссылка (General Data Protection Regulation, GDPR). Мы никогда не продаем данные наших конечных пользователей и для обеспечения высочайшего уровня безопасности и конфиденциальности мы используем самые передовые методы шифрования

SWI. Кто ваши основные конкуренты? Работают ли они тоже на основе принципа white-label*?

П.О.: В индустрии цифровых медицинских услуг есть всего три крупных международных игрока. Это концерн Vitality, который является частью Discovery, южноафриканского конгломерата, котирующегося на бирже. Он предлагает только брендированные приложения и не предлагает отношений в рамках white-label. А вот бренд Personify, который сейчас принадлежит крупной американской инвестиционной компании, полностью ориентирован именно на эту стратегию. Он продает свои программы-приложения компаниям, которые затем предоставляют их своим сотрудникам. Наконец, наша компания dacadoo — единственный по-настоящему независимый игрок на так называемом рынке white-label. Другие независимые игроки либо ушли с рынка, либо стали маргиналами, в основном из-за слишком низких цен.

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SWI. А как насчет технологических гигантов, таких как Google, Apple или Samsung?

П.О. Их подход принципиально отличается, поскольку они в первую очередь ориентированы на продажу конечным потребителям таких устройств, как Fitbits (принадлежит Google), Apple Watch или Samsung Watch. Теоретически они тоже могли бы разработать собственные системы экспертизы и оценки состояния здоровья, но все равно их решения оставались бы привязанными к аппаратному обеспечению и к данному бренду. Наша же прикладная платформа не зависит от типов конечных устройств и может быть брендирована как для страховых компаний, так и для банков или розничных сетей.

SWI: Кто ваши основные инвесторы? Есть ли планы по продаже компании или выходу на биржу?

П.О. На сегодняшний день мы привлекли финансирование в размере более 70 миллионов долларов. Нашими основными акционерами являются компании по обслуживанию так называемых «семейных офисов»** в Швейцарии, Бельгии и Японии. Кроме того, руководство dacadoo, включая меня, владеет акциями компании, а один из венчурных капиталистов приобрел недавно наши акции у некоторых наших ранних инвесторов, таких как компании Rakuten*** (Япония) и Samsung (Корея).

Мы предпочитаем сотрудничать с «терпеливыми» инвесторами, разделяющими наше долгосрочное видение, а не с инвесторами, стремящимися к быстрой прибыли. До пандемии у нас было примерно 120 сотрудников, но мы оптимизировали свою деятельность и сократили штат до 65 человек, что позволило нам добиться прибыльности. Учитывая значительные возможности роста, имеющиеся в рамках нашей нынешней бизнес-модели, мы не планируем пока продавать компанию или выходить на биржу.

Примечания:

*Модель «белый ярлык»: бизнес-модель, при которой один производитель или компания создаёт продукт или услугу, которые затем другие компании могут продавать под своим брендом. На рынке white-label производитель остаётся в тени, а брендирует и продвигает продукт компания-покупатель. Модель white-label отличается от франчайзинга, так как франчайзи обязан использовать бренд производителя, следуя его инструкциям и правилам.

**Семейный офис (Family Office) — специализированная структура, созданная для управления капиталом и делами состоятельной семьи. Такие офисы обеспечивают комплексное управление финансами, инвестициями и другими активами семьи, а также могут заниматься юридическими, налоговыми, образовательными и даже бытовыми вопросами.

***Rakuten (楽天株式会社 / «Оптимизм») — японская транснациональная компания, специализирующаяся на электронной коммерции, финансовых услугах, технологиях и развлечениях. Основана в 1997 году, стала одной из крупнейших и наиболее узнаваемых компаний в Азии. Компания Rakuten активно развивает свое глобальное присутствие путем стратегических инвестиций и партнёрств.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.