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Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ?

Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ?
Может ли Швейцария найти безопасный курс к лидерству в области ИИ? Keystone / Martial Trezzini

Швейцария анонсирует свою стратегию в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это происходит как раз в момент, когда глобальные настроения в этой сфере меняются самым решительным образом: от сдерживающих мер регулирования страны переходят к активной борьбе за конкурентные преимущества.

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Если он не пишет о финансах, криптовалютах, блокчейне, банках и международной торговле, делового корреспондента SWI swissinfo.ch, то его можно застать за игрой в крикет на различных площадках в Швейцарии, в том числе на льду озере Санкт-Мориц.

Давно обещанная стратегия Швейцарии в области искусственного интеллекта наконец увидела свет: она сосредоточена прежде всего на развитии бизнеса, тогда как решение вопросов регулирования, официально направленных на «защиту общества от потенциальных рисков», пока отложено на более поздний этап. В теории правительство страны взяло на себя обязательство следовать широкому набору принципов, разработанных Советом Европы в сфере правового регулирования новой технологии, но пока не планирует вводить более строгие нормы, подобные тем, что принял Европейский союз в 2024 году.

Этот подход типично швейцарский, он отражает традиционную осторожность Швейцарии в вопросах регулирования ключевых отраслей, таких как, например, торговля сырьевыми товарами. В первую очередь власти исходят из принципа «не навреди»: сначала посмотреть, как действует система, а затем уже вводить правила. Одновременно страна демонстрирует готовность учитывать изменение мировой конъюнктуры. Сейчас тренд сместился от стремления обезопасить общество от угроз, связанных с ИИ, к откровенной гонке, призом в которой будет технологическое лидерство.

Энтузиазм и скепсис

Бизнес-ассоциации страны встретили эту стратегию с энтузиазмом, тогда как гражданские организации активистов отнеслись к ней со скепсисом и осторожностью, выражая обеспокоенность «усилением влияния крупных капиталистических корпораций». Однако в последние годы глобальная дискуссия о будущем ИИ действительно сместилась от вопросов безопасности к борьбе за технологическое доминирование. Европейский союз принял жесткое законодательство, вступившее в силу в 2024 году, тогда как США отказались от мер регулирования, введенных предыдущей администрацией Байдена.

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Сформулировав свою стратегию с заметным опозданием, особенно по сравнению с другими развитыми странами, Швейцария теперь пытается найти баланс между этими двумя подходами. В заявлении, опубликованном 12 февраля 2025 года, правительство Швейцарии отметило, что ИИ будет регулироваться таким образом, чтобы его потенциал способствовал укреплению страны в качестве мирового центра бизнеса и инноваций, но риски для общества должны быть при этом сведены к минимуму.

Конвенция Совета Европы об ИИ, направленная на «защиту демократии, верховенства права и прав человека от злоупотреблений со стороны ИИ» (Council of Europe AI Convention), подходит для этого курса лучше всего. Она регулирует только государственные проекты и предоставляет отдельным странам значительную свободу в области правоприменительной практики.

Ожидается, что предложения по изменению законодательства Швейцарии будут представлены в парламент к концу 2026 года, но на внесение поправок, например в законодательство о защите данных, может потребоваться еще несколько месяцев. Частный сектор экономики, в свою очередь, как заявило правительство Швейцарии, получит право и возможность рассмотреть «юридически необязывающие меры, которые могут включать в себя механизмы саморегулирования на основе (меж)отраслевых соглашений».

Ориентация на ЕС?

По мнению юриста из компании MLL Legal Габриэля Майера, такой подход может не удовлетворить крупнейшего торгового партнера Швейцарии — Евросоюз. Он считает, что наилучшим решением было бы создание всеобъемлющих рамочных условий, тесно связанных с европейским законодательством. В любом случае швейцарские компании, работающие на рынке ЕС, все равно должны будут соблюдать требования законодательства ЕС об искусственном интеллекте.

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Первоначально ИИ разрабатывался для быстрого анализа больших массивов данных, но теперь он уже способен сам находить нестандартные решения стандартных задач, которые ранее даже не приходили человеку в голову. ИИ научился хитрить, обходить регулирование, создавать резервные копии себя, иными словами, он уже демонстрирует поведенческие модели, характерные скорее для человека. Всё это вызывает одновременно восхищение и тревогу, особенно в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, медицина, транспорт и даже правоохранительные органы.

Эти риски уже стали причиной создания международных инициатив, направленных на сохранение контроля над ИИ, таких как Блетчлиская декларация (Bletchley Declaration, 2023 год) и Глобальное партнерство по ИИ (Global Partnership on AI, 2020 год). Законодательство ЕС классифицирует уровни риска во всех этих областях. Поэтому некоторые виды применения ИИ, например социальный скоринг граждан, в Европе запрещены полностью, а другие, такие как автоматизированные решения о приеме и увольнении сотрудников, подвергаются строгим ограничениям.

Или подход США предпочтительней?

В отличие от ЕС, США придерживаются более либерального подхода. После избрания Дональда Трампа Соединенные Штаты отказались от строгих норм регулирования этой области. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на саммите Artificial Intelligence Action Summit в Париже заявил, что будущее ИИ не будет завоевано мерами предосторожности, а решит его развитие технологий.

Такой подход вполне находит отклик у многих представителей швейцарской индустрии ИИ, опасающихся чрезмерных ограничений, подобных тем, что ввел ЕС. Швейцарско-американский ученый Урс Хёльцле, работающий в Google, в своем подкасте Inside AI заявил, что Евросоюз застрял в оборонительном мышлении, думая на 99 % о рисках и на 0 % о возможностях. Такой подход, по его мнению, исключает всякую инновацию.

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Швейцария находит сейчас верный баланс между регулированием и свободным развитием технологий, считает представительница организации Digitalswitzerland Оттавия Массерини. По ее словам, акцент на саморегулировании и минимальной бюрократии позволит компаниям продолжать разработку ИИ без лишних барьеров.

С этим мнением не согласны в левой НКО AlgorithmWatch. В ее заявлении говорится, что нынешняя ИИ-стратегия Швейцарии — шаг в правильном направлении, но недостаточно решительный. Организация призывает правительство страны ускорить работу над регулированием ИИ, поскольку доминирование нескольких крупных корпораций уже достигло, де, угрожающих масштабов.

Экономический рост на 11%

Согласно исследованию консалтинговой компании Implement, опубликованному Швейцарской ассоциацией представителей бизнеса economiesuisse, системы на основе ИИ способны позволить увеличить экономику страны на 11% уже в ближайшие годы. Глава отдела конкуренции и регулирования economiesuisse Эрих Херцог отмечает, что основанная на правовых принципах система обеспечивает юридическую ясность и демонстрирует международным партнерам, что Швейцария серьезно относится к защите данных и к этике применения ИИ.

Позиция швейцарского правительства заключается в том, чтобы пока задавать общие направления в области ИИ, а детали предполагается уточнить позже. Габриэль Майер считает, что ратификация Конвенции Совета Европы относительно ИИ позволит Швейцарии не оказаться на обочине. Однако он предупреждает, что ключевой вопрос заключается в том, как Конвенция будет интегрирована в национальное законодательство.

По его мнению, Швейцария должна не просто вносить минимальные изменения в существующие отраслевые законы, а разрабатывать комплексное регулирование, ориентированное в конечном итоге на нормы ЕС. Таким образом, Швейцария продолжает балансировать между двумя подходами — американской стратегией минимального регулирования и жестким контролем со стороны ЕС. Вопрос в том, насколько долго ей удастся сохранять этот баланс в стремительно развивающемся мире технологий на основе ИИ.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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