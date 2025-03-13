Ученые в Швейцарии раскрыли тайну марсианской пыли

Ржавчина на красной планете свидетельствует о том, что в прошлом Марс не был такой сухой пустыней, как сейчас. Keystone-SDA

Ржавчина на красной планете свидетельствует о том, что в прошлом Марс не был такой сухой пустыней, как сейчас.

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Исследователи из Берна выяснили причину красного цвета Марса. Согласно новому исследованию Бернского университета (Universität Bern), ржавчина на красной планете свидетельствует о ее более влажном прошлом, чем предполагалось ранее.

Это открытие имеет фундаментальное значение и для вопроса о возможном существовании жизни на Марсе. Международная исследовательская группа под руководством экспертов Бернского университета определила, что причиной появления красной марсианской пыли является минерал ферригидрит.

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Об этом говорится в статье по итогам исследования, опубликованной в научном журнале Nature Communications. Ферригидрит образуется только в присутствии воды. «Полученные результаты показывают, что процесс появления ржавчины происходил, когда на Марсе было много жидкой воды».

Об этом в интервью швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA рассказал ведущий автор исследования Адомас Валантинас (Adomas Valantinas) из Бернского университета. Это указывает на то, что жидкая вода могла быть на планете в прошлом более широко распространена, чем считалось ранее. «А вода — это одно из ключевых условий возникновения жизни», — добавил учёный.

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